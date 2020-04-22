مصر.. الإعلان عن أول أيام رمضان

أعلنت دار الافتاء المصرية مساء الأربعاء أن يوم الخميس سيكون آخر أيام شهر شعبان وأن شهر رمضان سيبدأ الجمعة.

وكانت مصر ودول أخرى قد تحرت هلال شهر رمضان يوم الأربعاء، ومن المقرر أن تتحرى دول من بينها السعودية الهلال يوم الخميس.

ويتزامن شهر رمضان هذا العام مع تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم الذي أدى إلى إصابة نحو 2.5 مليون شخص ووفاة حوالي 180 ألفا آخرين.

وفي ظل تدابير العزل في الشرق الأوسط، أعلنت الهيئات الدينية في دول المنطقة دعمها لتطبيق القيود الصحية الصارمة.

وبصورة استثنائية هذه السنة، دعت منظمة الصحة العالمية بوضوح إلى "إلغاء التجمعات الاجتماعية والدينية"، بما في ذلك "في الأماكن المرتبطة بالأنشطة والفعاليات الرمضانية، مثل أماكن الترفيه والأسواق والمتاجر".