مصر

مصر.. الإعلان عن أول أيام رمضان

22 أبريل 2020
دول عربية تستعد لشهر رمضان
دول عربية تستعد لشهر رمضان

أعلنت دار الافتاء المصرية مساء الأربعاء أن يوم الخميس سيكون آخر أيام شهر شعبان وأن شهر رمضان سيبدأ الجمعة.

وكانت مصر ودول أخرى قد تحرت هلال شهر رمضان يوم الأربعاء، ومن المقرر أن تتحرى دول من بينها السعودية الهلال يوم الخميس.

ويتزامن شهر رمضان هذا العام مع تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم الذي أدى إلى إصابة نحو 2.5 مليون شخص ووفاة حوالي 180 ألفا آخرين.

وفي ظل تدابير العزل في الشرق الأوسط، أعلنت الهيئات الدينية في دول المنطقة دعمها لتطبيق القيود الصحية الصارمة.

وبصورة استثنائية هذه السنة، دعت منظمة الصحة العالمية بوضوح إلى "إلغاء التجمعات الاجتماعية والدينية"، بما في ذلك "في الأماكن المرتبطة بالأنشطة والفعاليات الرمضانية، مثل أماكن الترفيه والأسواق والمتاجر".

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والد المصرية حنين يخرج عن صمته.. ويكشف موقفه من تهمة "فيديوهات الفجور"

22 أبريل 2020
اعتقلت الأجهزة الأمنية حنين سالم بسبب مقاطع اعتبرت مسيئة
اعتقلت الأجهزة الأمنية حنين سالم بسبب مقاطع اعتبرت مسيئة | Source: facebook

في أول رد من عائلة الشابة المصرية حنين حسام التي اعتقلتها الأجهزة الأمنية بسبب مقاطع مصورة اعتبرت مسيئة، قال والدها حسام عبدالهادي إن ابنته بريئة من تهم التحريض على الفسق والفجور.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن والدها أن الفيديوهات التي كانت تنشرها "عادية" والكثير من الشباب يقومون بنشر مقاطع مشابهة وهي لا تتعدى حدود "المزاح".

وأكد أنهم من عائلة محافظة ويسكنون في مدينة "شبرا" وحنين لم تقصد بأي شكل من الأشكال التحريض على الفسق والفجور.

وعبر عبدالهادي عن امتعاضه من تداول أخبار وصفها بغير الصحيحة، حيث تعيش ابنته معهم في المنزل ولا تسكن وحدها بحسب ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن حنين شابة لا يزال ينقصها الكثير من الخبرة لتعلم ما الذي يمكنها التحدث به على شبكات التواصل الاجتماعي، وأن لا تتعرض لمثل هذه المسائلة القانونية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على حنين التي تعرف باسم "هرم مصر الرابع" على شبكات التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقاطع مصورة لها على شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة عبر حسابها في تطبيق تيك توك تدعو فيها فتيات أخريات لتصوير أنفسهن مقابل مبالغ مادية.

وقالت النيابة العامة المصرية وفق وسائل إعلام محلية إنها ستكشف عما تسفر عنه التحقيقات بعد الانتهاء من فحص الفيديوهات التي نشرتها حنين.

وأحالت جامعة القاهرة حنين التي تدرس في كلية الآثار للتحقيق بعد انتشار منشورات وفيديوهات لها على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت أن إحالتها للتحقيق جاءت بسبب قيامها بسلوكيات "تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية".

وأوضح الدكتور الخشت أن الجامعة "ستتخذ أقصى عقوبة ضد الطالبة والتي قد تصل للفصل النهائي"، لارتكابها أفعال لا تتوافق مع مكانة طالبة في جامعة القاهرة.