مصر

داعش يتبنى الهجوم ضد الجيش المصري في سيناء

رويترز
01 مايو 2020
مقتل وإصابة 10 عناصر في الجيش المصري
مقتل وإصابة 10 عناصر في الجيش المصري

تبنى تنظيم داعش  الجمعة الهجوم الإرهابي الذي استهدف آلية للجيش المصري في شمال سيناء الخميس، ما أسفر عن مصرع وإصابة 10 أفراد.

وقالت وكالة إعلامية تابعة للتنظيم المتشدد إنه استهدف مدرعة تابعة للجيش المصري في مدينة بئر العبد بواسطة عبوة ناسفة، لكنها لم تقدم دليلا أو تفاصيل عن عدد المشاركين في الهجوم، وفقا لرويترز.

وكان المتحدث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي قد أفاد، الخميس، بمقتل وإصابة العسكريين جراء استهداف مركبتهم بعبوة ناسفة في محافظة شمال سيناء.

وقال المتحدث، على صفحته في فيسبوك، "انفجرت اليوم عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد"، ما أسفر مقتل وإصابة "ضابط وضابط صف و8 جنود". 

وتقاتل قوات الأمن المصرية جماعات متشددة في شمال سيناء،وتتركز المواجهات مع الفرع المصري لتنظيم داعش (ولاية سيناء)، المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد ضد الشرطة والجيش والمدنيين، خصوصا في شمال ووسط سيناء.

وتسبّبت هذه المواجهات بمقتل المئات من الطرفين. لكنّ وتيرة هجمات المتشددين تراجعت بشكل ملحوظ في ظل عملية عسكرية شاملة بدأها الجيش المصري في فبراير 2018 "لمكافحة الارهاب".

كتب
رويترز

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مصر تسجل أعلى حصيلة يومية بكورونا

الحرة - واشنطن
01 مايو 2020
تأجيل للتركيز الجهود على مواجهة فيروس كورونا
تأجيل للتركيز الجهود على مواجهة فيروس كورونا

سجلت مصر زيادة غير مسبوقة بعدد حالات الإصابات بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد الجمعة تسجيل 358 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي العدد الذي تم تسجيله في البلاد إلى 5895 حالة بالإضافة إلى 406 حالات وفاة.

وتعتبر تلك أعلى حصيلة يومية يتم الإعلان عنها في مصر.

وأعلنت الحكومة المصرية تمديد حظر التجوال في البلاد خلال شهر رمضان ليبدأ من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا.

ويخشى عاملون في القطاع الصحي من زيادة عدد الحالات نتيجة لعدم اتباع إرشادات الوقاية من التقاط العدوى.

كتب
الحرة - واشنطن