داعش يتبنى الهجوم ضد الجيش المصري في سيناء

تبنى تنظيم داعش الجمعة الهجوم الإرهابي الذي استهدف آلية للجيش المصري في شمال سيناء الخميس، ما أسفر عن مصرع وإصابة 10 أفراد.

وقالت وكالة إعلامية تابعة للتنظيم المتشدد إنه استهدف مدرعة تابعة للجيش المصري في مدينة بئر العبد بواسطة عبوة ناسفة، لكنها لم تقدم دليلا أو تفاصيل عن عدد المشاركين في الهجوم، وفقا لرويترز.

وكان المتحدث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي قد أفاد، الخميس، بمقتل وإصابة العسكريين جراء استهداف مركبتهم بعبوة ناسفة في محافظة شمال سيناء.

وقال المتحدث، على صفحته في فيسبوك، "انفجرت اليوم عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد"، ما أسفر مقتل وإصابة "ضابط وضابط صف و8 جنود".

وتقاتل قوات الأمن المصرية جماعات متشددة في شمال سيناء،وتتركز المواجهات مع الفرع المصري لتنظيم داعش (ولاية سيناء)، المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد ضد الشرطة والجيش والمدنيين، خصوصا في شمال ووسط سيناء.

وتسبّبت هذه المواجهات بمقتل المئات من الطرفين. لكنّ وتيرة هجمات المتشددين تراجعت بشكل ملحوظ في ظل عملية عسكرية شاملة بدأها الجيش المصري في فبراير 2018 "لمكافحة الارهاب".