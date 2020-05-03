مصر

الداخلية المصرية تعلن مقتل 18 مسلحا في سيناء

الحرة / وكالات - واشنطن
03 مايو 2020
جاءت العملية في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف آلية للجيش
جاءت العملية في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف آلية للجيش

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان السبت مقتل 18 عنصرا إرهابيا مسلحا في تبادل لإطلاق النيران عند استهداف وكر لهم في محيط منطقة بئر العبد بشمال سيناء.

وأكد بيان الوزارة أنه تم العثور على 13 سلاحا آليا وثلاث عبوات معدة للتفجير وحزامين ناسفين.

وجاءت العملية في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف آلية للجيش المصري في بئر العبد بواسطة عبوة ناسفة الخميس، ما أسفر عن مصرع وإصابة 10 عسكريين.

وتقاتل قوات الأمن المصرية جماعات متشددة في شمال سيناء، وتتركز المواجهات مع الفرع المصري لتنظيم داعش (ولاية سيناء)، المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد ضد الشرطة والجيش والمدنيين، خصوصا في شمال ووسط سيناء.

وتسبّبت هذه المواجهات بمقتل المئات من الطرفين، لكنّ وتيرة هجمات المتشددين تراجعت بشكل ملحوظ في ظل عملية عسكرية شاملة بدأها الجيش المصري في فبراير 2018 "لمكافحة الإرهاب".

الحرة / وكالات - واشنطن

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مصر

الداخلية المصرية تعلن مقتل 18 مسلحا في سيناء

مصر

"الموت ببطء".. رسالة شادي حبش الأخيرة قبل وفاته في السجون المصرية

الحرة - واشنطن
02 مايو 2020
قالت مصادر حقوقية إن شادي شبح توفي في السجن بعد عامين وراء القضبان
قالت مصادر حقوقية إن شادي شبح توفي في السجن بعد عامين وراء القضبان

تحدث المخرج المصري الشاب شادي حبش الذي أعلنت وفاته مؤخرا في آخر رسالة له من سجنه عن "المقاومة في السجن" و"الموت ببطء".

ونشرت صفحة حبش الذي سجن في مارس 2018 بعد إخراجه أغنية ساخرة بعنوان "بلحة" نص الرسالة التي كتبها في سجنه يوم 26 أكتوبر الماضي.

رسالة من شادي " السجن مابيموتش بس الوحدة بتموت ، انا محتاج دعمكم عشان ماموتش " في السنتين اللي فاتو انا حاولت " أقاوم...

Posted by Shady Habash Studio, www.shadyhabash.com on Tuesday, October 29, 2019

كتب حبش في الرسالة: "السجن مابيموتش (لا يتسبب في الموت) بس (لكن) الوحدة بتموت. أنا محتاج دعمكم عشان ماموتش (لا أموت)".

وبنبرة يأس: "في السنتين اللي فاتو أنا حاولت أقاوم كل اللي بيحصلي لوحدي عشان أخرجلكم نفس الشخص اللي تعرفوه بس مبقتش (لم أعد) قادر خلاص".

أما عن مفهوم "المقاومة" فكتب: "أنك بتقاوم نفسك وبتحافظ عليها في وإنسانيتك من الآثار السلبية من اللي بتشوفوا وبتعيشوا كل يوم وأبسطها إنك تتجنن أو تموت بالبطيئ (ببطء)، لكونك مرمي في أوضه (غرفة) بقالك سنتين ومنسي ومش عارف هتخرج منها إمتى؟ أو ازاي (كيف)؟".

وأشار إلى أنه كانت تحدد له جلسة كل 45 يوما، يتم فيها تجديد حبسه، من دون أن "ينظر إليه القاضي أو ينظر في أوراق القضية".

وجاء في ختام الرسالة: "محتاج لدعمكم ومحتاجكم تفكروهم أني لسه محبوس وأنهم ناسيني وأني بموت ببطء كل يوم لمجرد أني عارف أني لوحدي قدام كل ده وأني عارف أني ليا صحاب كتير بيحبوني وخايفين يكتبوا عني أو فاكرين أني هخرج من غير دعمهم ليا".

الحرة - واشنطن