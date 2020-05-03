مصر

النيابة المصرية: مواقع التواصل بمثابة حدود رابعة تحتاج إلى حراسة من قوى الشر

الحرة - واشنطن
03 مايو 2020
النيابة العامة المصرية تدعو إلى إحداث تغييرات جذرية في سياسة التشريع الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي
النيابة العامة المصرية تدعو إلى إحداث تغييرات جذرية في سياسة التشريع الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي

دعت النيابة العامة المصرية إلى إحداث تغييرات جذرية في سياسة التشريع الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي واصفة إياها بأنها "أصبحت حدودا جديدة تحتاج إلى ردع واحتراز لحراستها من "قوى الشر". 

وقالت النيابة في بيان لها نشرته وسائل إعلام محلية "لقد تأكد أنه استحدث لبلادنا حدود رابعة خلاف البرية والجوية والبحرية تؤدي بنا حتما إلى تغييرات جذرية في سياسة التشريع والضبطيات الإدارية والقضائية". 

وأضافت النيابة "أصبحنا أمام حدود جديدة سيبرانية مجالها المواقع الإلكترونية، مما يحتاج إلى ردع واحتراز تام لحراستها كغيرها من الحدود".

ودافعت النيابة العامة في موقفها إلى أنها تقصد من خلال ذلك "التصدي لظواهر من ورائها قوى للشر تسعى لإفساد مجتمعنا وقيمه ومبادئه وسرقة براءته وطهارته، وتتسلل إليه مستغلة ظروفه وضائقته لتدفع شبابه وبالغيه إلى الهلاك بجرائم تكتمل أركانها في فلك عالم إلكتروني افتراضي جديد". 

وختمت النيابة بيانها: " فهل يروج للفسق إلا في دعوات للترفيه والتسلية وهل يوقع بالفتيات في فخاخ ممارسة الدعارة إلا باستغلال ضعفهن وضائقاتهن الاجتماعية".

ويأتي البيان بعد أن شغل الرأي العام المصري قضايا مختلفة، منها الطالبة حنين حسام وسما المصري. 

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد أمر بحبس الطالبة حنين حسام على ذمة التحقيقات بعد أن بثت مقاطع صغيرة على موقع "تيك توك" ودعت الفتيات لفتح هواتفهن المحمولة للتعرف على شباب مقابل مبالغ كبيرة سيحصلن عليها أسبوعيا. 

وتخضع بالفعل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لقيود شديدة، كما حجبت السلطات نحو 600 موقع إلكتروني إخباري وسياسي وحقوقي، بالإضافة إلى مواقع تواصل اجتماعي وتطبيقات للتواصل الآمن. 
 

الحرة - واشنطن

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مصر

النيابة المصرية: مواقع التواصل بمثابة حدود رابعة تحتاج إلى حراسة من قوى الشر

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مصر

"لم يسلم المؤيد ولا المعارض"..العفو الدولية: الصحافة في مصر باتت "جريمة"

أسوشيتد برس
03 مايو 2020
سجلت منظمة العفو الدولية 37 حالة اعتقال لصحفيين في مصر
سجلت منظمة العفو الدولية 37 حالة اعتقال لصحفيين في مصر

في اليوم العالمي لحرية الصحافة، أفادت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته اليوم الأحد أن الصحافة في مصر أصبحت بالفعل "جريمة" على مدى السنوات الأربع الماضية، وذلك في الوقت الذي تشدد فيه السلطات قبضتها على المنافذ الإعلامية، وتسحق المعارضة.
  
وذكرت المنظمة إنه مع استمرار ارتفاع معدلات الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر، تعزز الحكومة سيطرتها على المعلومات، بدلا من دعم الشفافية خلال الأزمة الصحية العامة.
  
وقال فيليب لوثر، مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "السلطات المصرية عبرت بوضوح شديد أن أي شخص يتحدى الرواية الرسمية سيعاقب بشدة".
  
وبحسب وكالة الأسوشيتد برس، فقد وثقت منظمة العفو 37 حالة اعتقال لصحفيين ضمن حملة قمع متصاعدة تشنها الحكومة على الحريات الصحفية، حيث اتهم كثيرون منهم "بنشر أخبار كاذبة" أو "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" بموجب قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض لعام 2015، والذي وسع تعريف الإرهاب ليشمل جميع أنواع المعارضة.
  
كما لم يرد مسؤول إعلامي مصري على مكالمات أسوشيتد برس لطلب التعليق، لكن السلطات نفت في السابق مثل هذه الانتهاكات، وبررت الاعتقالات لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
  
وأكدت الوكالة أنه بعد وصول الجنرال عبد الفتاح السيسي، إلى السلطة عام 2013، تبنت معظم البرامج التلفزيونية والصحف المصرية موقف الحكومة، وابتعدت عن الانتقادات، وإلا اختفت.
  
وسيطرت شركات تابعة لجهاز المخابرات في البلاد على العديد من المنافذ الإخبارية المصرية الخاصة.
  
وأكد تقرير المنظمة أن الأصوات المؤيدة للحكومة لم تسلم هي الأخرى، فقد تم اعتقال 12 صحفيا يعملون في وسائل إعلام مملوكة للدولة لتعبيرهم عن وجهات نظر خاصة مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
  
أحدهم يدعى عاطف حسب الله، رئيس تحرير موقع القرار الدولي، والذي طعن في أرقام وزارة الصحة المتعلقة بعدد الحالات المصابة بالفيروس، وذلك على صفحته بموقع فيسبوك الشهر الماضي، حيث اعتقل في سيارة شرطة على الفور للاشتباه في "انضمامه لمنظمة إرهابية".

أسوشيتد برس