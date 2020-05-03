عملية عسكرية في سيناء.. الجيش المصري يقتل 126 "تكفيريا" ويخسر 15 جنديا

أعلن الجيش المصري في بيان ظهر الأحد مقتل 126 "تكفيريا" في عمليات شملت وسط وشمال سيناء حيث ينشط الفرع المصري لتنظيم داعش.

وأوضح البيان الذي نشره المتحدث العسكري المصري على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك أن العمليات التي شملت خلال الفترة الماضية (...) تنفيذ 22 مداهمة و16 عملية نوعية، أسفرت عن مقتل 126 فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة، مختلفة الأعيرة، وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

ولم يحدد البيان الفترة التي نفذت خلالها هذه العمليات.

وأفاد بيان القوات المسلحة بالقبض على 266 فردا من "العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم" في إطار العمليات.

وأضاف أن العمليات أسفرت أيضا عن مقتل 15 عنر من الجيش المصري.

وفي فبراير 2018 أطلقت القوات المصرية، من الجيش والشرطة، حملة واسعة ضد مجموعات مسلحة ومتطرفة في أنحاء البلاد، خصوصا منها المتمركزة في شمال سيناء.

ومنذ بدء الحملة، قتل نحو ألف شخص يشتبه في أنهم من المتشددين ونحو 80 عسكريا، وفق إحصاءات الجيش.

وجاء بيان الجيش بعد ساعات من بيان لوزارة الداخلية أعلنت فيه مقتل 18 "إرهابيا" في مدينة بئر العبد بشمال سيناء بعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن.

والخميس وقع اعتداء على أفراد الجيش المصري في المنطقة نفسها أسفر عن مقتل وجرح 10 جنود، وتبناه تنظيم داعش.

والجمعة أعلن الجيش مقتل "تكفيريَّين شديدي الخطورة" في شمال سيناء في عملية نوعية.

وتواجه مصر منذ سنوات تمردا في شمال سيناء تصاعدت حدّته بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة.