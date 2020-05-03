مصر

عملية عسكرية في سيناء.. الجيش المصري يقتل 126 "تكفيريا" ويخسر 15 جنديا

الحرة / وكالات - واشنطن
03 مايو 2020
عناصر من الجيش المصري في شمال سيناء
عناصر من الجيش المصري في شمال سيناء

 أعلن الجيش المصري في بيان ظهر الأحد مقتل 126 "تكفيريا" في عمليات شملت وسط وشمال سيناء حيث ينشط الفرع المصري لتنظيم داعش.

وأوضح البيان الذي نشره المتحدث العسكري المصري على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك أن العمليات التي شملت خلال الفترة الماضية (...) تنفيذ 22 مداهمة و16 عملية نوعية، أسفرت عن مقتل 126  فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة، مختلفة الأعيرة، وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

ولم يحدد البيان الفترة التي نفذت خلالها هذه العمليات.

وأفاد بيان القوات المسلحة بالقبض على 266 فردا من "العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم" في إطار العمليات.

وأضاف أن العمليات أسفرت أيضا عن مقتل 15 عنر من الجيش المصري.

وفي فبراير 2018 أطلقت القوات المصرية، من الجيش والشرطة، حملة واسعة ضد مجموعات مسلحة ومتطرفة في أنحاء البلاد، خصوصا منها المتمركزة في شمال سيناء.

ومنذ بدء الحملة، قتل نحو ألف شخص يشتبه في أنهم من المتشددين ونحو 80 عسكريا، وفق إحصاءات الجيش.

وجاء بيان الجيش بعد ساعات من بيان لوزارة الداخلية أعلنت فيه مقتل 18 "إرهابيا" في مدينة بئر العبد بشمال سيناء بعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن.

والخميس وقع اعتداء على أفراد الجيش المصري في المنطقة نفسها أسفر عن مقتل وجرح 10 جنود، وتبناه تنظيم داعش. 

والجمعة أعلن الجيش مقتل "تكفيريَّين شديدي الخطورة" في شمال سيناء في عملية نوعية.

وتواجه مصر منذ سنوات تمردا في شمال سيناء تصاعدت حدّته بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة.

الحرة / وكالات - واشنطن

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مصر

النيابة المصرية: مواقع التواصل بمثابة حدود رابعة تحتاج إلى حراسة من قوى الشر

الحرة - واشنطن
03 مايو 2020
النيابة العامة المصرية تدعو إلى إحداث تغييرات جذرية في سياسة التشريع الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي
النيابة العامة المصرية تدعو إلى إحداث تغييرات جذرية في سياسة التشريع الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي

دعت النيابة العامة المصرية إلى إحداث تغييرات جذرية في سياسة التشريع الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي واصفة إياها بأنها "أصبحت حدودا جديدة تحتاج إلى ردع واحتراز لحراستها من "قوى الشر". 

وقالت النيابة في بيان لها نشرته وسائل إعلام محلية "لقد تأكد أنه استحدث لبلادنا حدود رابعة خلاف البرية والجوية والبحرية تؤدي بنا حتما إلى تغييرات جذرية في سياسة التشريع والضبطيات الإدارية والقضائية". 

وأضافت النيابة "أصبحنا أمام حدود جديدة سيبرانية مجالها المواقع الإلكترونية، مما يحتاج إلى ردع واحتراز تام لحراستها كغيرها من الحدود".

ودافعت النيابة العامة في موقفها إلى أنها تقصد من خلال ذلك "التصدي لظواهر من ورائها قوى للشر تسعى لإفساد مجتمعنا وقيمه ومبادئه وسرقة براءته وطهارته، وتتسلل إليه مستغلة ظروفه وضائقته لتدفع شبابه وبالغيه إلى الهلاك بجرائم تكتمل أركانها في فلك عالم إلكتروني افتراضي جديد". 

وختمت النيابة بيانها: " فهل يروج للفسق إلا في دعوات للترفيه والتسلية وهل يوقع بالفتيات في فخاخ ممارسة الدعارة إلا باستغلال ضعفهن وضائقاتهن الاجتماعية".

ويأتي البيان بعد أن شغل الرأي العام المصري قضايا مختلفة، منها الطالبة حنين حسام وسما المصري. 

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد أمر بحبس الطالبة حنين حسام على ذمة التحقيقات بعد أن بثت مقاطع صغيرة على موقع "تيك توك" ودعت الفتيات لفتح هواتفهن المحمولة للتعرف على شباب مقابل مبالغ كبيرة سيحصلن عليها أسبوعيا. 

وتخضع بالفعل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لقيود شديدة، كما حجبت السلطات نحو 600 موقع إلكتروني إخباري وسياسي وحقوقي، بالإضافة إلى مواقع تواصل اجتماعي وتطبيقات للتواصل الآمن. 
 

الحرة - واشنطن