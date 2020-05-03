بعد وفاة شادي حبش.. ملف الرعاية الصحية في سجون مصر يفتح من جديد

فتحت وفاة المخرج شادي حبش داخل محبسه في سجن طرة، السبت، من جديد، ملف الرعاية الصحية في السجون المصرية.

وتوفي المخرج الشاب شادي حبش (22 عاما) بعد مرور أكثر من شهر على انتهاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وهي عامان، ومن دون توجيه اتهام رسمي له.

واعتقل حبش في مارس 2018 بعد قيامه بإخراج أغنية ساخرة من النظام المصري تسمى "بلحة" للمغني رامي عصام.

النيابة العامة مش حتطلع تقولنا ليه شادي حبش الله يرحمه كان في السجن بعد شهرين من انتهاء فترة السنتين، الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المؤذي؟ مش دي في حد ذاتها "شبهة" تستدعي التحقيق؟ — Amr Magdi (@ganobi) May 2, 2020



ورغم إدانة الأمم المتحدة لظروف احتجاز الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي، ومن ثم وفاته أثناء إحدى جلسات محاكمته في يونيو الماضي، فإن الملف لا يزال ينتظر من يحركه فعلا.

فواقعة شادي حبش هي الثالثة على الأقل، في عنبر واحد في سجن طرة بين سجناء الرأي في أقل من عشرة أشهر، بعد وفاة مصطفى قاسم (54 عاما) الذي يحمل الجنسية الأميركية في يناير الماضي، ورغم مطالبة السلطات الأميركية بالإفراج عنه، وأيضا عمرو عادل الذي توفي في السجن عن عمر يناهز 29 عاما.

وعبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن "سخطه" بعد الوفاة "المأسوية وغير المبررة" للمواطن الأميركي مصطفى قاسم في سجون مصر، حيث اعتقل منذ 2013.

وكان قاسم يعاني من السكري ومشاكل في القلب، وتوفي في 13 من يناير، بعدما كان قد بدأ قبل نحو ثلاثة أشهر إضرابا عن الطعام، وتوقف في الأيام الأخيرة حتى عن شرب السوائل.

شاهد عيان

عندما كان زميل الدكتور أحمد سعيد في زنزانة أخرى في السجن نفسه، يشتكي من ألم في صدره وصعوبة في التنفس، كانت سلطات السجن ترفض طلبه الذهاب إلى عيادة الطبيب.

يتذكر الطبيب أحمد حكاية صديقه المدرس من محافظة دمنهور، ويدعى صبحي عبد الحميد، عندما كانا معا في السجن "وعندما ذهب أخيرا، طرده الطبيب من العيادة بحجة التمارض، زميلي ده مات في زنزانته، وعندما فتحوا لي حتى أنقذه وجدته ميتا بالفعل".

قضى أحمد سعيد عاما واحدا في السجن وخرج منذ ثلاث سنوات ويعيش حاليا في ألمانيا، ويوضح أنه "في السنة اللي قضيتها في السجن أقل مدة اتفتحت فيها زنزانة بعد استغاثة المساجين ( افتح يا شاويش فيه واحد بيموت) والتخبيط على الأبواب كانت نص ساعة، المرة دي هيا اللي فتحوا فيها الزنزانة على زميلنا بعد ما كان مات بالفعل".

فيه سجين زميلي في زنزانة تانية في نفس الربع فضل أسبوع يشتكي من ألم في صدره وصعوبة في التنفس وفضل يطلب يروح العيادة ولما راح أخيرا، الدكتور طرده من العيادة لأنه بيتمارض، زميلي دا مات في زنزانته، ولما فتحولي عشان الحقه لقيته ميت بالفعل، كان اسمه صبحي عبد الحميد، مدرس من دمنهور. — ahmed said (@ahmah_sa3eed) May 3, 2020

ويرى أحمد أن الرعاية الطبية في السجون المصرية تستخدم "مثل أي حق من حقوق السجين كأداة للعقاب، بداية من الكشف الطبي المليء بالإهانة، مرورا بمنع الأدوية وامتناع أطباء السجون عن فحص المرضى واعتبارهم متمارضين".

تقرير أممي

في نوفمبر الماضي، قال تقرير لخبراء أمميين، بينهم مفوضة شؤون الإعدامات خارج إطار القانون أغنيس كالامارد، إن ظروف السجن "الوحشية" التي احتجز فيها الرئيس المصري الراحل محمد مرسي قد تكون سببا مباشرا في وفاته عن عمر يناهز 67 عاما.

وأضاف التقرير أن وفاة مرسي في ظروف احتجاز كهذه، قد ترقى لأن تكون "قتلا تعسفيا تقره الدولة".

وحسب التقرير، فإن آلاف المعتقلين في عدة أماكن حول مصر يعانون من انتهاكات لحقوق الإنسان "بعضهم معرض للموت"، فيما يبدو أنها "ممارسة مستمرة ومتعمدة من نظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي".

وكانت مصر استنكرت سابقا قيام مفوضية الأمم المتحدة بتحقيق مستقل حول وفاة مرسي.

وبعد التقرير الأممي وتعرض السلطات المصرية إلى انتقادات دولية، فتحت أبواب مجمع سجن طرة الشهير في القاهرة، للصحفيين والإعلاميين، في واقعة نادرة، وفي محاولة لتصحيح الانتقادات المتواصلة ضد الحكومة بشأن انتهاكات حقوقية في السجون.

إضراب

ومع توارد أنباء غير مؤكدة بأن هناك إضرابا بسجن طرة، احتجاجا على وفاة شادي حبش، فإن الطبيب أحمد سعيد يتذكر "بعد موت صبحي، عملنا إضراب عن الطعام وكنا كل يوم بنطلع نهتف من القهر والغضب، ثم بدأت الإدارة المفاوضات مع السجناء".

إضراب بسجن طره احتجاجًا على وفاة #شادي_حبش الذي اعتقل منذ سنتين بسبب إخراجه أغنية #بلحه ل #رامي_عصام pic.twitter.com/9xNaXyLZ1A — ثورة شعب (@ThawretShaaab) May 2, 2020

ويضيف أن "12 سجينا ممن قاموا بالإضراب تم حبسهم في سجن شديد الحراسة، وبعد عدة أشهر عادوا وحكوا لنا عما تعرضوا له من تعذيب، وماتت حكاية صبحي بالبطيء، زي ما هو مات بالبطيء".

"حبش لن يكون الأخير"

واعتبرت تسع منظمات حقوقية مصرية، الأحد، وفاة المخرج الشاب شادي حبش في محبسه "دليلا جديدا على مدى تردي أوضاع السجون المصرية ونقص الرعاية الصحية فيها، لا سيما في ظل ما ورد من شهادات تفيد باستمرار استغاثتهم لنجدة زميلهم ساعات طويلة دون جدوى".

وجددت المنظمات مطلبها بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون المصرية والوقوف على أوضاعها، بعد التزايد المخيف في حالات الوفاة المقترنة بالإهمال الطبي في السجون.

كما طالبت المنظمات بتشكيل آلية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة، تتولى تنظيم زيارات غير معلنة للسجون والتأكد من تطبيقها كافة إجراءات التباعد والنظافة والوقاية المطلوبة، لا سيما في ظل تفشي وباء كوفيد-19 القاتل.

والمنظمات الموقعة على البيان هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وكوميتي فور جيستس، ومركز النديم، ومركز بلادي للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومبادرة الحرية.

وقالت المنظمات إن "واقعة وفاة شادي حبش تعيد للأذهان أسماء عشرات المبدعين من فنانين ومخرجين ومؤلفين وشعراء وكتّاب وناشرين ومدونين مهدرة أعمارهم حاليا في السجون بسبب ممارسة حقهم المشروع في حرية الإبداع، فضلا عن آخرين تم إخفاؤهم أو ملاحقتهم قضائيا وأخلي سبيلهم بإجراءات احترازية أو بعد فترات حبس مطولة كوسيلة للترهيب والردع".

وأضافت أن "واقعة وفاة شادي حبش لن تكون الأخيرة، طالما أصرت السلطات المصرية على تجاهل الدعوات الحقوقية الوطنية والدولية والأممية بالإفراج عن بعض السجناء تخفيفا لتكدس السجون، خاصة المحبوسين احتياطيا، والمهددين بالإهمال الطبي".

