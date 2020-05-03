"لم يسلم المؤيد ولا المعارض"..العفو الدولية: الصحافة في مصر باتت "جريمة"

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان السبت مقتل 18 عنصرا إرهابيا مسلحا في تبادل لإطلاق النيران عند استهداف وكر لهم في محيط منطقة بئر العبد بشمال سيناء.

وأكد بيان الوزارة أنه تم العثور على 13 سلاحا آليا وثلاث عبوات معدة للتفجير وحزامين ناسفين.

وجاءت العملية في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف آلية للجيش المصري في بئر العبد بواسطة عبوة ناسفة الخميس، ما أسفر عن مصرع وإصابة 10 عسكريين.

وتقاتل قوات الأمن المصرية جماعات متشددة في شمال سيناء، وتتركز المواجهات مع الفرع المصري لتنظيم داعش (ولاية سيناء)، المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد ضد الشرطة والجيش والمدنيين، خصوصا في شمال ووسط سيناء.

وتسبّبت هذه المواجهات بمقتل المئات من الطرفين، لكنّ وتيرة هجمات المتشددين تراجعت بشكل ملحوظ في ظل عملية عسكرية شاملة بدأها الجيش المصري في فبراير 2018 "لمكافحة الإرهاب".