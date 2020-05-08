مصر

إثيوبيا تعلن بناء سد جديد بطول 2.5 كيلومتر

الحرة / وكالات - واشنطن
08 مايو 2020
جانب من سد النهضة أثناء بناءه
جانب من سد النهضة أثناء بناءه

أعلنت إثيوبيا عزمها إنشاء سد جديد، بتكلفة 74 مليون دولار أميركي.

ونشرت الوكالة الإثيوبية الرسمية الخميس، خبر عقد اتفاقية بين لجنة تطوير الري الإثيوبية وعدد من الشركات، لبناء عدد من المشاريع، من بينها "سد كازا".

ووقعت لجنة الري اتفاقا مع شركة عفار من أجل تنفيذ مشروع ري يدعى "تنداهو"، وصيانة السدود للوقاية من الفيضانات.

ومن المقرر الانتهاء من بناء سد كازا خلال أربعة سنوات، فيما يتوقع الانتهاء من مشروع "تنداهو" للري خلال عام واحد.

وسيبلغ ارتفاع السد نحو 57 مترا، فيما سيبلغ طوله نحو 2.54 كيلومترا، وسيكون بمقدور السد استصلاح 10 آلاف هكتار من الأرض، وإفادة أكثر من 20 ألف مزارع.

يأتي هذا الإعلان في وقت يدور خلاف بين إثيوبيا ومصر بسبب سد النهضة الذي تبنيه الأولى على نهر النيل.

يذكر أن موقع "إثيوبيا إنسايدر" قد نشر الأربعاء خبر عن تقديم مصر شكوى لمجلس الأمن الدولي في الأول من مايو ضد إثيوبيا، بسبب عزم الأخيرة المضي قدما في خططها لملء سد النهضة.

وتقع الشكوى، وفق ما ذكر الموقع، في 15 صفحة وأرسلت من قبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي حذر فيها من تداعيات ملء السد، من دون استشارة وموافقة مصر والسودان، "على الأمن والسلم في المنطقة".

وذكرت الخارجية المصرية أنه على الرغم من بناء السد من دون موافقة دول المصب، إلا أن هذا لم يمنع مصر من دخول مفاوضات "جادة" مع إثيوبيا عبر عدة مستويات، كان منها اتفاق المبادئ الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث والذي نص في بنوده على "عدم الإضرار" بمصالح أي دولة جراء أي مشروعات تقام على النيل.

وكانت إثيوبيا قد رفضت التوقيع على اتفاق مبدئي أعقب عدة جولات من المفاوضات بعد وساطة الولايات المتحدة. وذكر مسؤولون إثيوبيون لوسائل إعلام أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا كبيرة لحمل إثيوبيا على التوقيع، لكنها رأت أنه "يخل بالسيادة الوطنية الإثيوبية على قرارها".

ويتمحور الخلاف الأساسي بين مصر واثيوبيا حول رغبة مصر في ألا تقل حصتها من مياه النيل خلال فترة ملء السد عن 40 مليار متر مكعب من المياه من أصل 51 مليار متر مكعب تحصل عليها حاليا ولا تغطي احتياجاتها، وتصر القاهرة على التنسيق والتشاور أثناء تشغيل السد في فترات الإغلاق والفتح.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري من أجل تزويدها بالكهرباء، وعملية التنمية، في حين تخشى مصر أن يؤثر المشروع على إمداداتها من النيل، الذي يوفر 90 في المئة من المياه التي تحتاج إليها للشرب والري.

الحرة / وكالات - واشنطن

اقرأ أيضا

البيت الأبيض يعلن إصابة مساعد لبنس بفيروس كورونا
أميركا

إصابة موظف ثان في البيت الأبيض بكورونا.. وتأخر طائرة بنس

يقدم تجربة أفضل عند مشاهدة مقاطع الفيديو على فيسبوك
تكنولوجيا

تصميم جديد كليّا يصل لمستخدمي فيسبوك

شروف انضم مؤخرا إلى مكتب "الحرة" في بيروت.
لبنان.. معركة البقاء

مخابرات الجيش اللبناني تعزز الدولة البوليسية.. استدعاء غير قانوني للزميل أيمن شروف

وافقت إدارة الأغذية والدواء الأميركية (FDA) الجمعة على عقار ريمديسيفير لعلاج مرضى كوفيد-19
أزمة كورونا

الدواء الوحيد الذي أقر لمعالجة كورونا.. عدد قليل "صادم" متوفر حول العالم

ستغلق الشركة نحو ربع عدد متاجرها بشكل دائم
اقتصاد

علامة تجارية أميركية شهيرة "ستشهر إفلاسها"

محافظة خوزستان غنية بالنفط، إلا أن معظم سكانها، وغالبيتهم من العرب، يشكون من الفقر وإهمال السلطات لهم
إيران

إيران.. كورونا يتفشى بمعدلات مقلقة في خوزستان ذات الأغلبية العربية

بعض مرضى كورونا عانوا في الغالب من أخطر أنواع السكتة الدماغية التي تسبب انسداد الأوعية الدموية الكبيرة
أزمة كورونا

"يعبر إلى الدماغ".. أعراض دائمة يتركها كورونا لدى بعض المرضى

مصر

في زمن كورونا.. مصير سبعة آلاف طبيب مصري ينتظر الحسم

الحرة - واشنطن
07 مايو 2020
سبعة آلاف طبيب مصري يرفضون تكليفهم
سبعة آلاف طبيب مصري يرفضون تكليفهم

أعلن نحو سبعة آلاف طبيب في مصر عدم تسجيل أسمائهم بحركة التكليف الجديدة متمسكين بالنظام القديم في التكليف.

ويطالب الأطباء ممن تخرجوا في مارس 2020 بأن يتم تكليفهم وفقا للنظام القديم الذي يسمح لهم بالعمل في الوحدات الصحية بصفة طبيب عام لمدة سنة، ثم بعد ذلك يتم إلحاقهم بوظائف أطباء مقيمين للتدريب بالمستشفيات على التخصصات المختلفة.

ويعيبون على النظام الجديد نقص عدد الدراسات العليا المتاحة "ما يؤثر سلبا على الأطباء وعلى مستوى تقديم الرعاية الصحية وكذلك عدم الجاهزية بالمستشفيات التي تنطبق عليها معايير التدريب، وكذلك بأعداد المدربين الكافي لتدريب جميع الخريجين بجميع التخصصات"، بحسبالأمين العام لنقابة الأطباء،  إيهاب الطاهر.

ونشرت صفحة نقابة الأطباء المصرية في حسابها على فيسبوك مقطع فيديو تحت عنوان: "سبعة آلاف طبيب خارج المنظومة الصحية في وقت حرج. أصحاب الأزمة يتساءلون لماذا ترفض الوزارة تكليفهم".

وفي مقطع فيديو قال عدد من الأطباء إنهم يمتنعون عن التسجيل في النظام الجديد لأنه "لن يخدم المرضى ولا الأطباء، وفضلا عن صعوبة تطبيقه في الظروف العادية، سيكون من الصعب أكثر تطبيقه في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد":

وأكد الطاهر أن 75 في المئة من أطباء دفعة تكليف مارس 2020، ممتنعون عن التسجيل بحركة التكليف "لتمسكهم بعدة مطالب عادلة وبسيطة ولا تحتاج لأموال لتنفيذها".

ولفت إلى أن حل مشكلتهم سيسمح بالتحاق سبعة آلاف طبيب لفرق مكافحة فيروس كورونا.

وكان عضو مجلس النواب، اللواء عماد محروس، قد تقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن ضرورة تطبيق نظام التكليف القديم على دفعة 2020 لدعم المنظومة الطبية في مواجهة الفيروس.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر هاشتاغ #استقالة_٧٠٠٠_طبيب و #٧٠٠٠طبيب_خارج_المنظومة_الصحية حيث عبر من خلاله أطباء عن غضبهم من "تعنت" الوزارة في تكليفهم وفقا للنظام القديم.

 

وفي غضون ذلك، رفضت نقابة الأطباء مقترحا تقدمت به الأكاديمية الطبية العسكرية بتحويل الصيادلة إلى أطباء بعد حصولهم على دراسات معادلة للشهادة.

ورأت النقابة أنه "يضر بصحة المواطن المصري وبسمعة مصر الطبية العالمية".

وتساءل البعض عن مغزى هذه الخطوة بينما ترفض الوزارة تلبية مطالب نحو سبعة آلاف طبيب يمكن الاستعانة بخدماتهم:


 

الحرة - واشنطن