صحيفة أميركية: السيسي يوسع صلاحياته وسط أزمة كورونا

ردود فعل غاضبة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية منذ تعيين شركة فيسبوك لليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2011 توكل كرمان في مجلس الحكماء الذي سيبت في المحتوى الخلافي على الموقع.

وكرمان هي عضوة سابقة في حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي يشكل ذراع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، وهي الجماعة المحظورة في مصر والسعودية والإمارات والبحرين.

واحتل وسم "#NO_Tawakkol_Karman" المركز الأول في مصر، ووصف بعض المغردين المصريين خطوة فيسبوك بأنها "تمكين لجماعة الإخوان المسلمين من مراقبة المحتوى في المنطقة العربية."

وأعلنت شركة فيسبوك، الأربعاء، عن كرمان، وهي صحافية وناشطة وسياسية تدافع عن حقوق النساء، ضمن المجلس الذي سيكون بمثابة "محكمة عليا" ويضم شخصيات منوعة من كل الدول والمهن واللغات.

وطالب مغرد بوقف الإعلانات على فيسبوك كخطوة احتجاجية على التعيين.

أما هذه المغردة فأعلنت رفضها لتواجد كرمان في المجلس باللغتين العربية والإنجليزية.

وتوسعت ردود الفعل الغاضبة من مصر إلى بلدان عربية أخرى.

@Facebook You must know that Tawakkol Karman is a member of a terrorist classified party in most Arab countries #توكل_كرمان

#No_Tawakkol_Karman forms a "supreme court" which will decide what content to allow or remove from the world's largest social media platform. One of the members of the supreme court is notorious Muslim Brotherhood activist Tawakkol Karman. #أرفض_توكل_كرمان_في_مجلس_حكماء_فيسبوك