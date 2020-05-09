مصر

صحيفة أميركية: السيسي يوسع صلاحياته وسط أزمة كورونا

أسوشيتد برس
09 مايو 2020
تمنح التعديلات الجديدة سلطات موسعة للحكومة في حظر الاجتماعات العامة والخاصة والاحتجاجات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمع
تمنح التعديلات الجديدة سلطات موسعة للحكومة في حظر الاجتماعات العامة والخاصة والاحتجاجات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمع

وسع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صلاحياته في البلاد وسط أزمة تفشي كورونا والإجراءات الاحترازية حيالها، وفقا لتقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية.

ووافق السيسي على تعديلات لحالة الطوارئ في البلاد تمنحه ووكالات الأمن سلطات إضافية، تقول الحكومة إنها ضرورية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأدانت مجموعة حقوقية دولية التعديلات قائلة إن الحكومة استغلت الوباء العالمي "لتوسيع قانون الطوارئ المصري المسيء، وليس إصلاحه".

وتسمح التعديلات الجديدة للرئيس باتخاذ إجراءات لاحتواء الفيروس، مثل تعليق الدراسة في المدارس والجامعات وعزل الأشخاص العائدين من الخارج. 

لكنها تشمل أيضا سلطات موسعة لحظر الاجتماعات العامة والخاصة والاحتجاجات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمع.

التعديلات التي وقعها السيسي الجمعة، تسمح أيضا للمدعين العامين العسكريين التحقيق في الحوادث التي يطلب من ضباط الجيش متابعتها أو عندما يأمر الرئيس بذلك، على أن يكون للمدعي العام المدني في البلاد القرار النهائي بشأن ما إذا كان هناك حاجة في اللجوء على المحكمة.

كما سيسمح القانون المعدل للرئيس بتأجيل الضرائب وجباية أجور الخدمات العامة وكذلك تقديم الدعم الاقتصادي للقطاعات المتضررة.

وقالت الحكومة إن التعديلات ضرورية لمعالجة "الفراغ" القانوني الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

وأبلغت مصر، التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، عن 504 حالة وفاة على الأقل من بين حوالي 8500 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "خمسة من التعديلات الـ 18 المقترحة فقط ترتبط بوضوح بمستجدات الصحة العامة، وتضمينها كجزء من قانون الطوارئ يعني أن السلطات قادرة على فرض التدابير متى أعلنت حالة طوارئ، بغض النظر عما إذا كانت هناك ظروف طوارئ صحية أم لا".

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك "قد تكون بعض هذه التدابير مطلوبة في حالات طوارئ الصحة العامة، لكن ينبغي ألا تكون قابلة لاستغلالها كجزء من قانون الطوارئ الذي لم يتم إصلاحه".

وأضاف أن "اللجوء إلى خطاب حفظ الأمن والنظام العام كذريعة، يعكس العقلية الأمنية التي تحكم مصر في عهد السيسي".

واستجابة للوباء، أوقفت مصر السفر الجوي الدولي وأغلقت المدارس والجامعات والمساجد والكنائس والمواقع الأثرية، بما في ذلك أهرامات الجيزة الشهيرة. 

كما فرضت إغلاقا جزئيا وحظرا للتجول من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، ويستمر طيلة شهر رمضان.
 

أسوشيتد برس

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تمنح التعديلات الجديدة سلطات موسعة للحكومة في حظر الاجتماعات العامة والخاصة والاحتجاجات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمع
مصر

صحيفة أميركية: السيسي يوسع صلاحياته وسط أزمة كورونا

مصر

حملة ضد فيسبوك بعد تعيين توكل كرمان في "مجلس الحكماء"

الحرة - واشنطن
09 مايو 2020
المجلس يضم خبراء قانون وناشطين في حقوق الإنسان وصحافيين
المجلس يضم خبراء قانون وناشطين في حقوق الإنسان وصحافيين

ردود فعل غاضبة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية منذ تعيين شركة فيسبوك لليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2011 توكل كرمان في مجلس الحكماء الذي سيبت في المحتوى الخلافي على الموقع.

وكرمان هي عضوة سابقة في حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي يشكل ذراع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، وهي الجماعة المحظورة في مصر والسعودية والإمارات والبحرين.

واحتل وسم "#NO_Tawakkol_Karman" المركز الأول في مصر، ووصف بعض المغردين المصريين خطوة فيسبوك بأنها "تمكين لجماعة الإخوان المسلمين من مراقبة المحتوى في المنطقة العربية."

وأعلنت شركة فيسبوك، الأربعاء، عن كرمان، وهي صحافية وناشطة وسياسية تدافع عن حقوق النساء، ضمن المجلس الذي سيكون بمثابة "محكمة عليا" ويضم شخصيات منوعة من كل الدول والمهن واللغات.

وطالب مغرد بوقف الإعلانات على فيسبوك كخطوة احتجاجية على التعيين.

أما هذه المغردة فأعلنت رفضها لتواجد كرمان في المجلس باللغتين العربية والإنجليزية.

وتوسعت ردود الفعل الغاضبة من مصر إلى بلدان عربية أخرى.

وقالت فيسبوك إن "المحكمة العليا" ستكون لها الكلمة الفصل في إبقاء أي مضمون مثير للجدل أو حذفه من الموقع.

وواجه موقع فيسبوك في السنوات الماضية عدة انتقادات لا سيما تهم بعدم التحرك بقوة لحذف رسائل تتضمن كراهية

وقال مدير السياسات العامة لدى فيسبوك برنت هاريس إن المحكمة الجديدة "بداية تغيير جوهري في الطريقة التي ستتخذ فيها بعض القرارات حول المضمون الأصعب على فيسبوك".

وحتى الآن ستضم المحكمة 20 عضوا مناصفة بين الرجال والنساء.

وأوضح موقع التواصل الاجتماعي أن عدد الأعضاء، سيرفع إلى 40 "على مر الوقت"، مؤكدا أن هؤلاء "ستكون لديهم خبرة مهمة في عدة مجالات أساسية" لا سيما في حرية التعبير والحقوق الرقمية والحرية الدينية واعتدال المضمون وحقوق المؤلف الرقمية أو حتى السلامة الإلكترونية والرقابة على الإنترنت والشفافية.

الحرة - واشنطن