صحيفة أميركية: السيسي يوسع صلاحياته وسط أزمة كورونا

وسع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صلاحياته في البلاد وسط أزمة تفشي كورونا والإجراءات الاحترازية حيالها، وفقا لتقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية.

ووافق السيسي على تعديلات لحالة الطوارئ في البلاد تمنحه ووكالات الأمن سلطات إضافية، تقول الحكومة إنها ضرورية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأدانت مجموعة حقوقية دولية التعديلات قائلة إن الحكومة استغلت الوباء العالمي "لتوسيع قانون الطوارئ المصري المسيء، وليس إصلاحه".

وتسمح التعديلات الجديدة للرئيس باتخاذ إجراءات لاحتواء الفيروس، مثل تعليق الدراسة في المدارس والجامعات وعزل الأشخاص العائدين من الخارج.

لكنها تشمل أيضا سلطات موسعة لحظر الاجتماعات العامة والخاصة والاحتجاجات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمع.

التعديلات التي وقعها السيسي الجمعة، تسمح أيضا للمدعين العامين العسكريين التحقيق في الحوادث التي يطلب من ضباط الجيش متابعتها أو عندما يأمر الرئيس بذلك، على أن يكون للمدعي العام المدني في البلاد القرار النهائي بشأن ما إذا كان هناك حاجة في اللجوء على المحكمة.

كما سيسمح القانون المعدل للرئيس بتأجيل الضرائب وجباية أجور الخدمات العامة وكذلك تقديم الدعم الاقتصادي للقطاعات المتضررة.

وقالت الحكومة إن التعديلات ضرورية لمعالجة "الفراغ" القانوني الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

وأبلغت مصر، التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، عن 504 حالة وفاة على الأقل من بين حوالي 8500 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "خمسة من التعديلات الـ 18 المقترحة فقط ترتبط بوضوح بمستجدات الصحة العامة، وتضمينها كجزء من قانون الطوارئ يعني أن السلطات قادرة على فرض التدابير متى أعلنت حالة طوارئ، بغض النظر عما إذا كانت هناك ظروف طوارئ صحية أم لا".

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك "قد تكون بعض هذه التدابير مطلوبة في حالات طوارئ الصحة العامة، لكن ينبغي ألا تكون قابلة لاستغلالها كجزء من قانون الطوارئ الذي لم يتم إصلاحه".

وأضاف أن "اللجوء إلى خطاب حفظ الأمن والنظام العام كذريعة، يعكس العقلية الأمنية التي تحكم مصر في عهد السيسي".

واستجابة للوباء، أوقفت مصر السفر الجوي الدولي وأغلقت المدارس والجامعات والمساجد والكنائس والمواقع الأثرية، بما في ذلك أهرامات الجيزة الشهيرة.

كما فرضت إغلاقا جزئيا وحظرا للتجول من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، ويستمر طيلة شهر رمضان.

