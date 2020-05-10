مستشهدا بآية قرآنية.. وزير الأوقاف المصري: هجر صفحات التواصل المشبوهة واجب شرعى ووطنى

بعد أيام من حملة إلكترونية تطالب بإقالته، طالب وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة بهجر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "المشبوهة"، واصفا ذلك بـ"الواجب الشرعي والوطني".

ولدعم موقفه استشهد الوزير المصري بآية قرآنية قائلا:"فلا تقعدن بعد الذكرى مع القوم الظالمين".

وقال جمعة إن وزارته قررت "غزو عالم الدعوة الإلكترونية "خدمة لديننا ووطننا ودحرا لقوى الشر والظلام"، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.

وكان جمعة الذي أثار الكثير من الجدل قد دعا إلى تغليظ عقوبة الجرائم الإلكترونية.

وتأتي تصريحات جمعة أيضا بعد أن دعت النيابة العامة المصرية في بيان في 3 مايو الجاري، إلى إحداث تغييرات جذرية في سياسة التشريع الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي واصفة إياها بأنها "أصبحت حدودا جديدة تحتاج إلى ردع واحتراز لحراستها من "قوى الشر".

ودافعت النيابة العامة في موقفها إلى أنها تقصد من خلال ذلك "التصدي لظواهر من ورائها قوى للشر تسعى لإفساد مجتمعنا وقيمه ومبادئه وسرقة براءته وطهارته، وتتسلل إليه مستغلة ظروفه وضائقته لتدفع شبابه وبالغيه إلى الهلاك بجرائم تكتمل أركانها في فلك عالم إلكتروني افتراضي جديد".

