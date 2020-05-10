مصر

مستشهدا بآية قرآنية.. وزير الأوقاف المصري: هجر صفحات التواصل المشبوهة واجب شرعى ووطنى

الحرة - واشنطن
10 مايو 2020
وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة

بعد أيام من حملة إلكترونية تطالب بإقالته، طالب وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة بهجر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "المشبوهة"، واصفا ذلك بـ"الواجب الشرعي والوطني". 

ولدعم موقفه استشهد الوزير المصري بآية قرآنية قائلا:"فلا تقعدن بعد الذكرى مع القوم الظالمين".

وقال جمعة إن وزارته قررت "غزو عالم الدعوة الإلكترونية "خدمة لديننا ووطننا ودحرا لقوى الشر والظلام"، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية. 

وكان جمعة الذي أثار الكثير من الجدل قد دعا إلى تغليظ عقوبة الجرائم الإلكترونية. 

وتأتي تصريحات جمعة أيضا بعد أن دعت النيابة العامة المصرية في بيان في 3 مايو الجاري، إلى إحداث تغييرات جذرية في سياسة التشريع الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي واصفة إياها بأنها "أصبحت حدودا جديدة تحتاج إلى ردع واحتراز لحراستها من "قوى الشر".

ودافعت النيابة العامة في موقفها إلى أنها تقصد من خلال ذلك "التصدي لظواهر من ورائها قوى للشر تسعى لإفساد مجتمعنا وقيمه ومبادئه وسرقة براءته وطهارته، وتتسلل إليه مستغلة ظروفه وضائقته لتدفع شبابه وبالغيه إلى الهلاك بجرائم تكتمل أركانها في فلك عالم إلكتروني افتراضي جديد". 
 

الحرة - واشنطن

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منوعات

"أعمال منافية واتجار بالبشر".. قرار قضائي جديد بحق المصرية حنين حسام

الحرة - واشنطن
09 مايو 2020
اعتقلت الأجهزة الأمنية حنين سالم بسبب مقاطع اعتبرت مسيئة
محكمة مصرية تقبل استئناف النيابة على إخلاء سبيلها | Source: facebook

أمرت محكمة في القاهرة السبت بتجديد حبس الطالبة المصرية حنين حسام التي اعتقلتها الأجهزة الأمنية بسبب مقاطع مصورة اعتبرت مسيئة.

وقررت غرفة المشورة بمحكمة العباسية تجديد حبس طالبة جامعة القاهرة التي أثارت الجدل خلال الأسابيع الماضية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقررت المحكمة قبول طعن النيابة العامة على قرار سابق بإخلاء سبيلها الخميس الماضي.

واتهمت النيابة العامة حنين حسام "بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر" باستخدام فتيات "في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائها على منافع مادية".

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على حنين التي تقول عن نفسها في تطبيق تيك توك إنها "هرم مصر الرابع" بعد انتشار مقاطع مصورة لها تدعو فيها فتيات أخريات لتصوير أنفسهن مقابل مبالغ مادية.

وقد أحالتها جامعة القاهرة التي تدرس في كلية الآثار بها للتحقيق في سلوكيات "تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية".

أما والدها حسام عبد الهادي فاعتبر الفيديوهات التي كانت تنشرها "عادية" ولا تتعدى حدود "المزاح".

ودعت النيابة مؤخرا إلى إحداث تغييرات جذرية في سياسة التشريع الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي واصفة إياها بأنها "أصبحت حدودا جديدة تحتاج إلى ردع واحتراز لحراستها من "قوى الشر". 

وقالت النيابة في بيان نشرته وسائل إعلام محلية "لقد تأكد أنه استحدث لبلادنا حدود رابعة خلاف البرية والجوية والبحرية تؤدي بنا حتما إلى تغييرات جذرية في سياسة التشريع والضبطيات الإدارية والقضائية". 

وأضافت: "أصبحنا أمام حدود جديدة سيبرانية مجالها المواقع الإلكترونية، مما يحتاج إلى ردع واحتراز تام لحراستها كغيرها من الحدود".

وتخضع مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لقيود شديدة، وقد حجبت السلطات نحو 600 موقع إلكتروني إخباري وسياسي وحقوقي، بالإضافة إلى مواقع تواصل اجتماعي وتطبيقات للتواصل الآمن. 

الحرة - واشنطن