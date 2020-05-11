مصر

"العقلية الأمنية التي تحكم مصر".. تقرير: السيسي يستغل أزمة كورونا لتعزيز قبضته

الحرة / ترجمات - دبي
11 مايو 2020
السيسي يستغل فيروس كورونا لتشديد قبضته على مصر
السيسي يستغل فيروس كورونا لتشديد قبضته على مصر

أفاد نشطاء في مجال حقوق الإنسان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستخدم أزمة وباء كورونا لتشديد قبضته على البلاد، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست.

فقد وافق  السيسي يوم الجمعة على تعديلات لقانون الطوارئ في البلاد، ومنح نفسه وأجهزة الأمن سلطات إضافية. 

وادعت الحكومة أن الإجراءات الأكثر صرامة ضرورية لمعالجة "الفراغ" القانوني ومنع انتشار المرض، لكن النشطاء يقولون إن بعض الإجراءات تفتح الباب لمزيد من الانتهاكات للحقوق والحريات.

من جانبه، قال غو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تستخدم حكومة الرئيس السيسي الوباء لتوسيع قانون الطوارئ التعسفي في مصر وليس إصلاحه"، مضيفاً "يجب على السلطات المصرية معالجة مخاوف الصحة العامة الحقيقية دون وضع أدوات قمع إضافية".

 

تعديلات قانون الطوارئ

 

وذكرت المنظمة أن خمسة فقط من التعديلات الـ 18 للقانون تنطوي بوضوح على قضايا الصحة العامة، على سبيل المثال، تسمح التعديلات بإغلاق المدارس والجامعات والمحاكم والشركات، وكذلك الحجر الصحي للعائدين من الخارج، وتأجيل دفع الضرائب وكذلك تقديم الدعم الاقتصادي للمجتمعات المتضررة وقطاعات الأعمال.

ولكن في الوقت نفسه تمنح للسيسي سلطة حظر أو تقييد التجمعات العامة والخاصة، حتى في غياب أي حالة طوارئ صحية عامة، كما تسمح له بتقييد  امتلاك أو نقل أو بيع أو شراء أو تصدير أي سلع أو خدمات وكذلك التحكم في أسعارها.

وأوضح ستورك: "قد تكون هناك حاجة لبعض هذه الإجراءات في حالات الطوارئ الصحية العامة، ولكن لا ينبغي أن تكون عرضة للإساءة كجزء من قانون الطوارئ غير المعدل".

وأشار إلى أن اللجوء إلى الحل الأمني للتعامل مع أزمة الوباء يعكس العقلية الأمنية التي تحكم مصر في ظل حكم السيسي.

وتعد هذه الإجراءات أحدث خطوة من قبل السيسي لتعزيز سلطته في مصر، التي سيطر عليها منذ إزاحة الرئيس الراحل محمد مرسي في 2013.

ومنذ أبريل 2017، تخضع مصر لحالة الطوارئ، التي تراها الحكومة ضرورية لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، لكن النقاد يرون أن هذه ذرائع لتعزيز قبضة السيسي على البلاد.

 

مزيد من الانتهاكات

 

ويعتقد النشطاء أن تحديث قانون الإرهاب الشامل لعام 2015 الذي صدق عليه السيسي من المحتمل أن يسمح بمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، كما أكدوا أن الوباء أصبح أحدث ذريعة لارتكاب الانتهاكات.

بدورها، صرحت مي السعداني، مديرة معهد التحرير للصحيفة الأميركية: "ما نراه في مصر نافذة توضح الكيفية التي يمكن بها للسلطة الاستبدادية أن تستغل وتستفيد من لحظة طوارئ عالمية لتعزيز نفوذها".

بينما قال حسين باعومي، باحث مصري في منظمة العفو الدولية: "ما نراه هو تتويج للسيطرة التي تمارسها السلطات المصرية في عهد الرئيس السيسي، وخاصة قوات الأمن".

وفي الأسابيع الأخيرة، استهدفت الحكومة أي شخص ينتقد جهودها لمعالجة الفيروس التاجي، وأمرت السلطات بفرض عقوبات بما في ذلك أحكام السجن، على أي شخص يخالف الروايات الرسمية حول الوباء، كما أصبح السجناء السياسيون أكثر عزلة من أي وقت مضى عن العالم بعد إجراءات منع الزيارة بسبب تفشي الفيروس.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه تم القبض على 15 شخصًا بزعم نشر "أخبار كاذبة" حول الفيروس، وتم القبض على طبيب وصيدلي بسبب نشر فيديو على الفيسبوك يشكوان فيه من ندرة أقنعة الوجه، كما استهدف النظام الصحفيين بسبب تصريحاتهم أن الحكومة تقلل من عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي.

وفي مارس الماضي، أجبرت الحكومة صحفيًا غربيًا على مغادرة مصر بعد أن نشرت أرقامًا من خبراء تشير إلى أن معدل الإصابة يمكن أن يكون 10 أضعاف الحالات المؤكدة في ذلك الوقت.

وكالعادة، اتهم مسؤولون مصريون جماعة الإخوان المسلمين بنشر الشائعات والأكاذيب حول جهود الحكومة لاحتواء الفيروس، كما اتهمت وزارة الداخلية الجماعة مؤخرًا بالتحريض على منع دفن طبيب توفي بسبب الفيروس.

ويرى النشطاء أن محاولات ربط الوباء بالإخوان قد تؤدي إلى مزيد من الاعتقالات والانتهاكات ضد أي شخص يشتبه في معارضته للنظام.

الحرة / ترجمات - دبي

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السيسي يستغل فيروس كورونا لتشديد قبضته على مصر
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مصر

"يعرضون حياتنا للخطر".. إحالة 12 مصريا للمحكمة بسبب إقامة "التراويح" على سطح المبنى

الحرة - دبي
11 مايو 2020
الشرطة المصرية تلقي القبض على 12 شخصاً أقاموا صلاة التراويح أعلى سطح عقار
الشرطة المصرية تلقي القبض على 12 شخصاً أقاموا صلاة التراويح أعلى سطح عقار

أفادت وسائل إعلام مصرية أن الشرطة ألقت القبض على 12 شخصاً أقاموا صلاة التراويح أعلى سطح مبنى في منطقة القطامية إحدى ضواحي القاهرة الجديدة.

وأكدت أن الشرطة المصرية تحركت بعد وصول بلاغ من بعض المواطنين يفيد تجمع عدد من المواطنين فوق سطح مبنى سكني يقيمون به، لإقامة صلاة التراويح، واعتبر المواطن أن "الأمر يعرض حياة الجميع للخطر". 

بدورها، أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة مادية، كما حددت موعد 2 يونيو القادم لمحاكمة المتهمين بمحكمة الجنح بتهمة مخالفة قرارات رئيس الوزراء ووزير الأوقاف بمنع التجمعات وإلغاء صلاة التراويح.

وكانت الحكومة المصرية فرضت حظر تجول من الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، كما أمرت بإغلاق دور العبادة ومنع إقامة صلاة التراويح هذا العام، كما أغلقت المدارس والجامعات، في محاولة لاحتواء تفشي كورونا.

يذكر أن مصر شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابة اليومية وعدد الوفيات، فقد سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 436 حالة ونحو11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي أعداد المصابين إلى 9400 حالة وعدد الوفيات بلغ نحو 525 حالة.

لذلك قد تضطر القاهرة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تصل إلى فرض حظر تجول كامل، والحد من الحركة المواطنين، لاحتواء تفشي الفيروس، وفقاً لتصريحات مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين.

كما تتجه الحكومة المصرية لسن قانون يٌعاقب أي شخص لا يرتدي الكمامة في الأماكن العامة والمواصلات بغرامة مالية تتراوح بين 20 و300 دولار .
 

الحرة - دبي