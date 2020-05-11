مصر

"يعرضون حياتنا للخطر".. إحالة 12 مصريا للمحكمة بسبب إقامة "التراويح" على سطح المبنى

الحرة - دبي
11 مايو 2020
الشرطة المصرية تلقي القبض على 12 شخصاً أقاموا صلاة التراويح أعلى سطح عقار
الشرطة المصرية تلقي القبض على 12 شخصاً أقاموا صلاة التراويح أعلى سطح عقار

أفادت وسائل إعلام مصرية أن الشرطة ألقت القبض على 12 شخصاً أقاموا صلاة التراويح أعلى سطح مبنى في منطقة القطامية إحدى ضواحي القاهرة الجديدة.

وأكدت أن الشرطة المصرية تحركت بعد وصول بلاغ من بعض المواطنين يفيد تجمع عدد من المواطنين فوق سطح مبنى سكني يقيمون به، لإقامة صلاة التراويح، واعتبر المواطن أن "الأمر يعرض حياة الجميع للخطر". 

بدورها، أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة مادية، كما حددت موعد 2 يونيو القادم لمحاكمة المتهمين بمحكمة الجنح بتهمة مخالفة قرارات رئيس الوزراء ووزير الأوقاف بمنع التجمعات وإلغاء صلاة التراويح.

وكانت الحكومة المصرية فرضت حظر تجول من الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، كما أمرت بإغلاق دور العبادة ومنع إقامة صلاة التراويح هذا العام، كما أغلقت المدارس والجامعات، في محاولة لاحتواء تفشي كورونا.

يذكر أن مصر شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابة اليومية وعدد الوفيات، فقد سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 436 حالة ونحو11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي أعداد المصابين إلى 9400 حالة وعدد الوفيات بلغ نحو 525 حالة.

لذلك قد تضطر القاهرة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تصل إلى فرض حظر تجول كامل، والحد من الحركة المواطنين، لاحتواء تفشي الفيروس، وفقاً لتصريحات مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين.

كما تتجه الحكومة المصرية لسن قانون يٌعاقب أي شخص لا يرتدي الكمامة في الأماكن العامة والمواصلات بغرامة مالية تتراوح بين 20 و300 دولار .
 

الحرة - دبي

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مصر

معركة فيديوهات تحتدم بين نائب مصري والأطباء

الحرة - واشنطن
10 مايو 2020
جانب من الفيديو الذي أثار أزمة بين النائب إلهامي عجينة (على يسار الصورة) والأطباء
جانب من الفيديو الذي أثار أزمة بين النائب إلهامي عجينة (على يسار الصورة) والأطباء

شن أطباء في مصر هجوما حادا على أحد أعضاء مجلس الشعب المصري بعد اشتباكه مع زملاء لهم أثناء زيارته مستشفى حكومي كان يهدف من خلالها توضيح مدى سوء الوضع داخل المستشفى.  

وزار النائب إلهامي عجينة مستشفى شربين المركزي الحكومي بمحافظة الدقهلية السبت دخل المستشفى ومعه شخص يقوم بتصوير جولته، بدون ارتداء الكمامات الواقية أو القفازات. 

وقال النائب للطاقم الطبي الذي كان أمامه إنه أتى بسبب شكاوى جاءته من مرضى بعدم الاعتناء بهم، ما دفع شخصا للتدخل وأشار إلى أن والده بالفعل لا يجد العناية الطبية الملائمة.

كما اشتكى أحد المرضى من عدم وجود جبس بالمستشفى وأن عليهم أن يشتروا الاحتياجات الطبية من خارج المستشفى، فعلق النائب بأنه "عندما يشتري المريض الجبس من الخارج فيكون المدير فاشلا لأنه لم يرفع احتياجاته لمديرية الصحة". 

#النائب/الهامى عجينه يضرب بيد من حديد ويمارس دورة الرقابى لاكتشاف اهمال العاملين بمستشفى شربين العام بمحافظه الدقهليه ويطالب /مدير المستشفى بتقديم استقالته وسيتم التوجه إلى وزيره الصحه لاتخاذ اللازم تجاه اى مقصر #الهامى_عجينه #نائب_الشعب

Posted by ‎المكتب الاعلامى للنائب الهامى عجينه‎ on Saturday, May 9, 2020

وكتب النائب تعليقا على الفيديو الذي تفاعل معه الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشر على نطاق واسع "عجينة يضرب بيد من حديد، ويمارس دوره الرقابي لاكتشاف إهمال العاملين بمستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية، ويطالب مدير المستشفى بتقديم استقالته، وسيتم التوجه إلى وزيرة الصحة لاتخاذ اللازم تجاه أي مقصر". 

لكن نقابة الأطباء في الدقهلية نشرت فيديو آخر تظهر فيه مدى عدم احترام النائب للأطباء وتعامله بشكل سيء معهم وصراخه عليهم، ليرد أحد الأطباء عليه بالقول:  "أنا طبيب ولي احترام ونحترم أي شخص يدخل المستشفى أيا كان لكن لن نسمح بإهانتنا". 

الجزء من الفيديو اللي مرفعهوش النايب إلهامي #عجينة رد مدير المستشفي عليه ... وباظت اللقطه اللي كان رايح يأخدها 😎😎😇😇

Posted by Shady Elnady on Saturday, May 9, 2020

وبعد احتدام الخلاف، قالت النقابة إنها سترسل مذكرة لرئيس مجلس النواب ولجنتي القيم والصحة بالمخالفات التي قام بها النائب أثناء جولته في المستشفى. 

فيما رد النائب بفيديو آخر، يظهر فيه مدى عدم النظافة والإمكانيات المتندية في المستشفى.  

#النائب/الهامى عجينه يثبت بفيديو جديد الاهمال داخل مستشفي شربين العام بمحافظه الدقهليه دائما نسعي لاظهار الحقيقه ومساعدة المواطن ومساندة الدوله المصريه فى كشف الفساد #نائب_الشعب

Posted by ‎المكتب الاعلامى للنائب الهامى عجينه‎ on Saturday, May 9, 2020

في المقابل أهابت نقابة أطباء الدقهلية بالجميع "سواء مسؤولين أو نواب بالحفاظ على وحدة الصف ودعم الأطباء وكل مقدمى الخدمة الصحية والذين يبذلون كل الجهد فى حماية الوطن والمواطنين فى هذه الغمة". 

وتدخلت النقابة العامة للأطباء لتعلن رفضها لما قام به عضو مجلس النواب "خلال اقتحامه لمستشفى شربين في صحبة حاشية أحضرها معه بهدف الدعاية الانتخابية، وقيامه بالتعدي اللفظي على الفريق الطبي وترهيبهم والتحريض ضدهم مع سبق الإصرار كما قام بالتعدي على حرمة المرضى وتصوير الملفات الطبية وتكدير السلم العام".

بيان النقابة العامة لأطباء مصر

Posted by ‎مستشفي شربين العام‎ on Sunday, May 10, 2020

 

وأضافت أنه أضحى واضحا للجميع من كم الإصابات والوفيات التي تلحق الطواقم الطبية مدى خطورة الوضع الذي يعملون فيه وظروف عمل صعبة تعرضهم وأسرهم لمخاطر العدوى مع ضعف التقدير المادي لهم مقابل تضحياتهم بحياتهم لعلاج أبناء الوطن".

وأكدت نقابة أطباء مصر بأنه بالتنسيق مع نقابة أطباء الدقهلية "سوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد عضو مجلس النواب أمام النائب العام والسلطات القضائية المختصة وكذلك رئيس مجلس النواب". 

وتباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض لتصرف لانائب في حين طالبه البعض بزيارة أقسام الشرطة للوقوف على الانتهاكات التي تحدث داخلها. 

وطالب البعض برفع أجور الأطباء المتدنية وتوفير الحماية لهم. 
 

الحرة - واشنطن