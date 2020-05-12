مصر

رحيل صاحب "الكاميرا الخفية"

الحرة - واشنطن
12 مايو 2020
الفنان إبراهيم نصر على يمين الصورة بجانب الفنانتين غادة رجب (وسط الصورة) ويسرا (يسار)
الفنان إبراهيم نصر على يمين الصورة بجانب الفنانتين غادة رجب (وسط الصورة) ويسرا (يسار)

أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن وفاة أشهر فنان مصري قدم برامج المقالب والكانيرا الحفية إبراهيم نصر صباح الثلاثاء عن عمر يناهز ٧٠ عاما. 

ونعت النقابة نصر وقالت إن تشييع جثمانه سينطلق الثلاثاء من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية. 

وقبل شهر واحد كان نصر ينعي زميله الفنان محمود الجندي ليلحق به الثلاثاء. 

واشتهر نصر بتقديم برنامج المقالب "الكاميرا الخفية" لسنوات، كما شارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية. 

ومن أشهر ما قدم نصر في السينما المصرية أفلام "شمس الزناتي" مع عادل إمام ومحمود الجندي، و"مستر كاراتيه" مع أحمد زكي، و"بيت بلا حنان" عام 1976 و"حد السيف" عام 1986، و"امرأة واحدة لا تكفي" عام 1990، و"إكس لارج" مع أحمد حلمي في 2011. 

وكان آخر أعمال الفنان الراحل فيلم الكهف عام 2018 مع ماجد المصري، ومسلسل فوق السحاب في نفس العام أيضا. 

الحرة - واشنطن

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مصر

رحيل صاحب "الكاميرا الخفية"

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مصر

الداخلية المصرية تعلن القضاء على تاجر أسلحة في الصعيد

الحرة - واشنطن
12 مايو 2020
عناصر من الشرطة المصرية
عناصر من الشرطة المصرية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل "زعيم" خطير متخصص في تجارة الأسلحة ومحكوم عليه بالإعدام، بعد تبادل إطلاق النيران مع الشرطة. 

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك إنه "أثناء مداهمة حملة أمنية من قطاع الأمن المركزي وإدارة البحث الجنائي بمديريتي أمن محافظتي أسيوط وسوهاج مدعومين بمجموعات قتالية، أطلق عناصر العصابة وعددهم سبعة أعيرة نارية على القوات". 

فى ضربة أمنية حاسمة .. وبعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع زعيم تشكيل عصابى "محكوم عليه بالإعدام" بدائرة مركز...

Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية‎ on Sunday, May 10, 2020

وأضافت أن زعيم التشكيل أصيب خلال الاشتباكات التي جرت في مركز البداري بأسيوط، في أنحاء متفرقة في جسده ولقي مصرعه أثناء نقله إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه محكوم عليه بالإعدام غيابيا في قضية قتل عمد. 

وقالت القوات الأمنية  إنها عثرت على ست بنادق آلية وورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمنزل زعيم العصابة. 

الحرة - واشنطن