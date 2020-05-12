رحيل صاحب "الكاميرا الخفية"

أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن وفاة أشهر فنان مصري قدم برامج المقالب والكانيرا الحفية إبراهيم نصر صباح الثلاثاء عن عمر يناهز ٧٠ عاما.

ونعت النقابة نصر وقالت إن تشييع جثمانه سينطلق الثلاثاء من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وقبل شهر واحد كان نصر ينعي زميله الفنان محمود الجندي ليلحق به الثلاثاء.

واشتهر نصر بتقديم برنامج المقالب "الكاميرا الخفية" لسنوات، كما شارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية.

ومن أشهر ما قدم نصر في السينما المصرية أفلام "شمس الزناتي" مع عادل إمام ومحمود الجندي، و"مستر كاراتيه" مع أحمد زكي، و"بيت بلا حنان" عام 1976 و"حد السيف" عام 1986، و"امرأة واحدة لا تكفي" عام 1990، و"إكس لارج" مع أحمد حلمي في 2011.

وكان آخر أعمال الفنان الراحل فيلم الكهف عام 2018 مع ماجد المصري، ومسلسل فوق السحاب في نفس العام أيضا.