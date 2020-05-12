صورة مشروع كوبري تثير صدمة في مصر.. والحكومة: العمارات هي المخالفة

استيقظ سكان حي شهير في محافظة الجيزة المصرية على مشروع جديد في شارعهم أصبحوا بسببه لا يرون الشمس، حيث يغطيهم جسر قيد الإنشاء يعبر فوقهم.

لم يصدق الناس في البدايه ما رأوه من صور انتشرت لمشروع الكوبري، ما أدى إلى تساؤلات إن كانت حقيقية من عدمه، حيث يظهر الكوبري وقد التصق بعمارات سكنية عديدة وأغلق واجهاتها وشرفاتها تماما.

لكن السكان أكدوا حقيقة الكوبري الذي يتم إنشاؤه في شارع نصر الدين، وهي منطقة سكنية بترعة الزمر بالعمرانية في محافظة الجيزة، وهو جزء من مشروع يسمى "محور الملك عبدالله" أو "محور الملك سلمان".

دي مش اشتغالة ولا فوتو شوب دا كوبري بيتعمل بين الهرم و فيصل !



اه والله زمبقولك كدا 🚶🏻‍♂️ pic.twitter.com/eDt8w1mQLr — Swan 🥀 (@_Zew0) May 11, 2020

ويلاصق الكوبري شرفات بعض العمارات السكنية ما يعرض حياة ساكنيها إلى الخطر بحسب النائب عن الدائرة محمد فؤاد، الذي تقدم ببيان عاجل إلى مجلس النواب.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بالسخرية من الأمر، مع مطالبات بتصحيح الوضع.

نتعلم من الصوره دي؟ إنك لما تشتري شقه في مصر ابعد عن الدور الأول والتاني والتالت والرابع والخامس علشان ممكن مسؤل حكومي يفقعك كوبري من غير داعي ويسكنك حرفياً تحت الكوبري .! pic.twitter.com/oateOEs6NP — حازم أبو حفيظه (@7azemonline) May 11, 2020

بس والله محظوظين الناس اللي صحيوا الصبح لقوا كوبري معدي من قدام بلكونتهم دول، اي مشوار رايحينه ممكن يوقفوا تاكسي او اوتوبيس ويعدوا سور البلكونة بس https://t.co/St0H3bAPBr — #StayHome (@Baher) May 11, 2020

ههههه كوبري العمرانية الجديد

وقف يا اسطى عند غسيل ام شيمااااء



ده بجد ياجماعه ولا ايه😂😂 pic.twitter.com/6dWphG9pQB — 🌙مناررررر🌟🌙 (@merome90) May 12, 2020

خبطو على الناس اللى هناك دى قولهم يلمو الغسيل عشان بنعملهم كوبرى❤ pic.twitter.com/JH6H6b05DA — 🅰️Ⓜ️®️ Ⓜ️🅴🆁🅾️ (@Amrmerojust) May 11, 2020

وتقدم النائب عن دائرة العمرانية محمد فؤاد ببيان عاجل لمجلس النواب موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق العامة، ووزير التنمية المحلية، ووزير النقل والمواصلات، عن الأزمة، مشيرا إلى أن الشكاوى من المشروع كانت كثيرة للغاية خلال الفترة الماضية.

وقال النائب في بيانه "وصلت مشكلات التنفيذ إلى مخالفة اشتراطات السلامة العامة للمباني والتعدي على حرمات الطريق والمساكن حيث تم إنشاء الكوبري بشكل يؤثر مباشرة على الطريق أسفله خاصة اتجاه ترعة الزمر فيصل كما أنه تعدى على حرمة المساكن وتعريضها وساكنيها للخطر بلصق جسد الكوبري في العقارات المحيطة به، مما يؤثر على سلامتها ويمثل تعديا على الحق في السكن الأمن المنصوص عليه دستوريا وكذا حماية الملكية الخاصة".



وقال محمد فؤاد النائب البرلماني عن دائرة العمرانية، إنه بمجرد إطلاعه على الأمر، تواصل مع عدة جهات، وبالفعل رد عليه حي... Posted by Mohamed Fouad,MP on Monday, May 11, 2020

وبعد انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، قال رئيس الجهاز المركزي للتعمير، اللواء محمود نصار في تصريحات تليفزيونية إن عددا من العمارات الملاصقة للكوبري مخالفة، مضيفا أنه سيتم تعويض ملاك العقارات غير المخالفة وهدمها.

🌇 #مشاريع_مصر🇪🇬|

بخصوص الصور المنتشرة بتشييد كوبري ملاصق لثلاث عمارات بمشروع محور الملك سلمان بمنطقة الهرم بالجيزة :

أفاد رئيس الجهاز المركزي للتعمير أنهم ثلاث عمارات تم بنائهم بشكل مخالف وجاري إتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

للتفاصيل⁦⬇️⁩https://t.co/Q7ypZrPdbB pic.twitter.com/Smv6X8Op2d — مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) May 11, 2020

لكن البعض تساءلوا عن سبب عدم حدوث ذلك قبل بناء الكوبري.

النائب عن العمرانية محمد فؤاد رد على ذلك في تصريحات صحفية وقال إن الكلام عن أن العمارات كلها مخالفة هو أمر غير دقيق، مشيرا إلى أن الأزمة كشفت غياب التنسيق بين الأجهزة المعنية.

وقال فؤاد في تصريح لموقع اليوم السابع "إن حي العمرانية تحدث عن بعد المحور أربعة أمتار عن العقارات، فيما أشارت المحافظة إلى وجود خطأ ما، لكن وزارة الإسكان تقول إن بعض العقارات مخالفة".

وأضاف "لا نريد أيضا تصدير صورة بأن جميع المباني الواقعة فى محيط المحور مخالفة، فهناك مباني كثيرة غير مخالفة.. والشاهد من واقع اتصالاتي مع الجهات المعنية عدم وجود تنسيق فهناك من يعلم المعلومة والأخر لا يعلم"

