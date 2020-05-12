مصر

صورة مشروع كوبري تثير صدمة في مصر.. والحكومة: العمارات هي المخالفة

الحرة - واشنطن
12 مايو 2020
صورة للكوبري قيد الإنشاء سبب الأزمة
صورة للكوبري قيد الإنشاء سبب الأزمة

استيقظ سكان حي شهير في محافظة الجيزة المصرية على مشروع جديد في شارعهم أصبحوا بسببه لا يرون الشمس، حيث يغطيهم جسر قيد الإنشاء يعبر فوقهم.  

لم يصدق الناس في البدايه ما رأوه من صور انتشرت لمشروع الكوبري، ما أدى إلى تساؤلات إن كانت حقيقية من عدمه، حيث يظهر الكوبري وقد التصق بعمارات سكنية عديدة وأغلق واجهاتها وشرفاتها تماما. 

لكن السكان أكدوا حقيقة الكوبري الذي يتم إنشاؤه في شارع نصر الدين، وهي منطقة سكنية بترعة الزمر بالعمرانية في محافظة الجيزة، وهو جزء من مشروع يسمى "محور الملك عبدالله" أو "محور الملك سلمان". 

ويلاصق الكوبري شرفات بعض العمارات السكنية ما يعرض حياة ساكنيها إلى الخطر بحسب النائب عن الدائرة محمد فؤاد، الذي تقدم ببيان عاجل إلى مجلس النواب. 

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بالسخرية من الأمر، مع مطالبات بتصحيح الوضع. 

وتقدم النائب عن دائرة العمرانية محمد فؤاد ببيان عاجل لمجلس النواب موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق العامة، ووزير التنمية المحلية، ووزير النقل والمواصلات، عن الأزمة، مشيرا إلى أن الشكاوى من المشروع كانت كثيرة للغاية خلال الفترة الماضية. 

وقال النائب في بيانه "وصلت مشكلات التنفيذ إلى مخالفة اشتراطات السلامة العامة للمباني والتعدي على حرمات الطريق والمساكن حيث تم إنشاء الكوبري بشكل يؤثر مباشرة على الطريق أسفله خاصة اتجاه ترعة الزمر فيصل كما أنه تعدى على حرمة المساكن وتعريضها وساكنيها للخطر بلصق جسد الكوبري في العقارات المحيطة به، مما يؤثر على سلامتها ويمثل تعديا على الحق في السكن الأمن المنصوص عليه دستوريا وكذا حماية الملكية الخاصة". 
 

وقال محمد فؤاد النائب البرلماني عن دائرة العمرانية، إنه بمجرد إطلاعه على الأمر، تواصل مع عدة جهات، وبالفعل رد عليه حي...

Posted by Mohamed Fouad,MP on Monday, May 11, 2020

وبعد انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، قال رئيس الجهاز المركزي للتعمير، اللواء محمود نصار في تصريحات تليفزيونية إن عددا من العمارات الملاصقة للكوبري مخالفة، مضيفا أنه سيتم تعويض ملاك العقارات غير المخالفة وهدمها. 

لكن البعض تساءلوا عن سبب عدم حدوث ذلك قبل بناء الكوبري.

النائب عن العمرانية محمد فؤاد رد على ذلك في تصريحات صحفية وقال إن الكلام عن أن العمارات كلها مخالفة هو أمر غير دقيق، مشيرا إلى أن الأزمة كشفت غياب التنسيق بين الأجهزة المعنية. 

وقال فؤاد في تصريح لموقع اليوم السابع "إن حي العمرانية تحدث عن بعد المحور أربعة أمتار عن العقارات، فيما أشارت المحافظة إلى وجود خطأ ما، لكن وزارة الإسكان تقول إن بعض العقارات مخالفة". 

وأضاف "لا نريد أيضا تصدير صورة بأن جميع المباني الواقعة فى محيط المحور مخالفة، فهناك مباني كثيرة غير مخالفة.. والشاهد من واقع اتصالاتي مع الجهات المعنية عدم وجود تنسيق فهناك من يعلم المعلومة والأخر لا يعلم"
 

الحرة - واشنطن

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صورة للكوبري قيد الإنشاء سبب الأزمة
مصر

صورة مشروع كوبري تثير صدمة في مصر.. والحكومة: العمارات هي المخالفة

مصر

بعد مقال "نيوتن".. مصر تحظر النشر بأسماء مستعارة

الحرة - واشنطن
12 مايو 2020
مظاهرة سابقة أمام نقابة الصحفيين المصريين ضد تكميم الإعلام في مايو 2016
مظاهرة سابقة أمام نقابة الصحفيين المصريين ضد تكميم الإعلام في مايو 2016

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قرارا يلزم المؤسسات الإعلامية والصحف والمواقع الإلكترونية بعدم نشر أو بث أى مواد صحفية تحت أسماء مستعارة إلا بإذن. 

وقال المجلس الذي تأسس في 2016 ويتم تم تعيين أعضائه بقرار من رئيس الجمهورية إن على من يريد نشر أو بث مواد صحفية تحت أسماء مستعارة عليه "التقدم بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتضمن مدة استخدام الاسم المستعار والغرض من استخدامه وبيانات مستخدمه". 

وأضاف بيان المجلس الذي نشر على موقعه الإلكتروني "فى جميع الأحوال لا يجوز نشر أو بث المواد المشار إليها إلا بعد أخذ موافقة كتابية من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على استخدام الاسم المستعار". 

ويأتي القرار بعد أسابيع قليلة من إجراء المجلس تحقيقا مع مسؤولي صحيفة "المصري اليوم" بعد نشرها مقالا موقع باسم نيوتن يقترح فيه إقامة حكم ذاتي فيدرالي في سيناء، ليتضح أن من كتب المقال هو مالك الصحيفة رجل الأعمال صلاح دياب. 

ورغم أن عمود مقالات "نيوتن" موجود في الصحيفة منذ سنوات عديدة، قرر المجلس إلزام الصحيفة بإزالة "المحتوى المخالف" من الموقع الإلكتروني، ودفع غرامة 250 ألف جنيه، و"حجب الباب الذي نشرت وبثت به المواد المخالفة بالصحيفة والموقع الإلكتروني لمدة ثلاثة أشهر"، بحسب بيان نشره في 21 أبريل الماضي. 

وكان رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد قد اعترف في مقابلة تليفزيونية فبراير الماضي أن حرية الرأي والتعبير في البلاد منقوصة وأن هناك تكميما للأفواه وتخويفا لمن يعبر عن رأيه.

ودعا أحمد الإعلاميين إلى انتزاع حقوقهم، "عمرنا ما خدنا حاجه بالإذن".

وطالب مكرم خلال لقاء تلفزيوني مساء الأحد، بإتاحة حرية الرأي والتعبير، وقال "حرية الرأي بالتأكيد منقوصة"، مضيفا "وأقول هذا الكلام علنا، وأقول إننا نحتاج إلى قدر أكبر من حرية الرأي والتعبير، لازم قدر من حرية التفكير والإبداع، ما انتاش قاعد مكمم الناس ومخوفهم من أن تقول رأيها".  

وتراجعت مصر في مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود" عام 2020 حيث حلت في المركز 166 بعدما كانت في المركز 163 عام 2019 في قائمة تشمل 180 دولة. 
 

الحرة - واشنطن