مصر

رغم كورونا.. مصر تواصل بناء عاصمتها الجديدة في قلب الصحراء

الحرة / وكالات - واشنطن
13 مايو 2020
اعمال يرتدون الكمامات بجانب مبنى حكومي تحت الإنشاء في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر
اعمال يرتدون الكمامات بجانب مبنى حكومي تحت الإنشاء في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر

في وقت يواجه الاقتصاد المصري عثرات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، يقول المسؤولون إن البناء مستمر بالطاقة القصوى في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، بعد فترة توقف قصيرة لاتخاذ تدابير احترازية لمنع انتشار العدوى أثناء العمل.

ويبرز مستوى العمل في المشروع الواقع في قلب الصحراء، الأهمية السياسية للمدينة الجديدة، حتى في الوقت الذي تنشغل فيه الحكومة بمواجهة الوباء. ويمكن رؤية الشاحنات تسير على الطرق المبنية حديثا في المشروع بينما تدور الرافعات فوق أبراج سكنية تحت الإنشاء.

مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو الأكبر ضمن سلسلة مشاريع ضخمة يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي بوصفها مصدرا للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف.

وبعد فترة وجيزة من انتشار فيروس كورونا، قرر السيسي تأجيل انتقال مجموعة من موظفي الحكومة إلى العاصمة الجديدة وإرجاء افتتاح عدة مشروعات عملاقة من بينها المتحف المصري الكبير المجاور للأهرامات إلى العام المقبل.

وانخفض حجم العمل لفترة وجيزة أثناء محاولة شركات المقاولات والبناء التكيف مع الإرشادات الصحية وتفضيل بعض العمال لزوم منازلهم خوفا من العدوى.

لكن عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، التي تملك مع الجيش شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مالك ومطور المشروع، قال لرويترز إن مسؤولي الحكومة سعوا إلى الحفاظ على المشاريع الضخمة لحماية الوظائف. 

وأضاف أن البناء تباطأ لعشرة أيام في العاصمة الجديدة لكنه استؤنف بشكل كامل بنظام نوبات العمل.

وقال خطاب بينما كان يستعرض الحي السكني الخامس الذي يضم حوالي 24 ألف وحدة سكنية إن "نسبة العمالة التي تعمل في المواقع حاليا لا نجعلها تتخطى 70 بالمئة، كي لا يحدث تقارب بين العاملين. نحن نعمل بكفاءة أقل لكن نعمل على مدار فترتي عمل".

أطلق السيسي، الذي يستجوب علنا ​​المسؤولين عن مشاريع البنية التحتية عن الجداول الزمنية والتكاليف، العاصمة الجديدة في 2015.

وصُممت العاصمة الجديدة كمدينة ذكية عالية التقنية لاستيعاب 6.5 مليون ساكن وتخفيف الازدحام في القاهرة، وتضم المدينة حيا حكوميا وحيا للأعمال وحدائق شاسعة وحيا دبلوماسيا لم يشيد بعد.

وقال مسؤول كبير العام الماضي إن تكلفة المشروع بأكمله تبلغ حوالي 58 مليار دولار. وينظر بعض المصريين للعاصمة الجديدة كمصدر فخر، لكن آخرين يرون أن تكلفتها باهظة وأنها تبنى لصالح نخبة محدودة.

 

"تعمل في مواعيدها"

وقال خطاب إن التعليمات الواضحة من رئيس الجمهورية أن "التأجيل للافتتاحات وليس تأجيل المشروعات. المشروعات تعمل في مواعيدها ولدينا برامج زمنية ملتزمون بها جدا ومشددة".

وبحسب تقرير وكالة رويترز، كانت إجراءات التطهير والتعقيم والتدابير الوقائية الأخرى مرئية في موقع البناء في المدينة الواقعة على بعد 45 كيلومترا شرقي النيل، لكن لم يُطلب من بعض العمال في أحد المواقع ارتداء الأقنعة الطبية إلا عندما بدأ صحفيون التصوير، بينما كان يكتظ آخرون داخل حافلة صغيرة تنقلهم.

 وأكدت مصر أكثر من عشرة آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا، ولكن لم تتأكد أي حالات في العاصمة الجديدة.

وقال شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن تأخير دفع بعض المستحقات للمقاولين وتأخر وصول بعض المعدات المستوردة، يشكلان خطرا إضافيا على استمرار العمل في المشاريع. لكن خطاب قال إن وزارة الإسكان تسدد مستحقات المقاولين في مواعيدها وليس لديها متأخرات.

وقال أحمد العربي، نائب رئيس جهاز تنمية العاصمة الجديدة، إن وزارة الإسكان تتوقع تسليم منطقتين سكنيتين من تنفيذها بحلول أواخر 2021، مضيفا أن من المقرر الانتهاء من بناء منطقة الأعمال المركزية بحلول أوائل 2022. وتعمل شركات تطوير عقاري خاصة وأجهزة تابعة للجيش على بناء ستة أحياء سكنية أخرى.

وفي الحي الحكومي، الذي قال خطاب إن نسبة تنفيذه بلغت نحو 90 بالمئة، كانت مباني الوزارات متطابقة التصميم تتراص على جانبي ساحة تفضي إلى منطقة مفتوحة مزروعة بأشجار النخيل وبها مسلات صغيرة أمام مبنى البرلمان المقبب. وتضم المنطقة أيضا مقرا لمجلس الوزراء.

وفي مكان قريب يوجد قصر رئاسي كبير منخفض الارتفاع قيد الإنشاء. وقد حث السيسي من يبحثون عن فرص عمل على التوجه إلى المدن الجديدة التي يجري بناؤها في أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، التي قال خطاب إن حوالي 250 ألف عامل يعملون بها حاليا.

ويشكو منتقدون من تحويل موارد الدولة بعيدا عن المدن القائمة، بما في ذلك القاهرة، التي تتدهور أجزاء منها ببطء.

وقال عز الدين فشير، وهو كاتب مصري ومحاضر كبير في جامعة دارتموث كولدج في الولايات المتحدة بالهاتف إن "السؤال يتعلق بمدى عقلانية هذا الأمر، هل هو مجد اقتصاديا، هل هو قابل للتنفيذ، هل هو المسار الأفضل؟ لم يُطرح هذا السؤال". 

وعلى الجانب الآخر من القاهرة، يتواصل العمل في بناء المتحف المصري الكبير المجاور لأهرامات الجيزة لكن بوتيرة أبطأ.

وقال اللواء عاطف مفتاح، المشرف على تنفيذ المشروع، إن نسبة العمالة في المشروع انخفضت إلى حوالي 40 بالمئة في منتصف أبريل لكن هناك خطط للعودة تدريجيا إلى العمل بنسبة 100 بالمئة.

الحرة / وكالات - واشنطن

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أزمة كورونا

بعد أشهر من وباء كورونا.. كيف أصبح ترتيب الدول العربية من حيث عدد الوفيات؟

الحرة - واشنطن
13 مايو 2020
الإصابات في زيادة مستمرة
الإصابات في زيادة مستمرة

تتزايد أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في الدول العربية في الآونة الأخيرة بشكل مضطرد. 

ما يثير قلق الخبراء أن بعض الدول العربية تسجل نسبة وفيات مرتفعة للغاية من بين عدد الإصابات وصل بعضها إلى نحو ثمانية في المئة، رغم أن المتوسط عالميا ثلاثة في المئة تقريبا. 

وأحصت الحرة ترتيب الدول العربية من حيث عدد الوفيات بسبب مضاعفات مرض كوفيد-19 بحسب الأرقام التي سجلتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأرقام الواردة من بعض الدول العربية يتم التشكيك فيها نظرا لقلة الاختبارات التي تجرى للسكان سواء لاشتراط السلطات ظهور الأعراض على المريض أو صعوبة وصول المرضى إلى المستشفيات والمعامل التي تجرى فيها الاختبارات، أو تدني القدرات الطبية في هذه الدول. 

1- مصر

سجلت مصر أكبر عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد ضمن الدول العربية حتى الآن وهو 544 حالة وفاة من ضمن 10093 إصابة وهي من أكبر نسب الوفيات في العالم. 

وتعافى في مصر 2326 شخصا في بلد يبلغ تعداد سكانه أكثر من مئة مليون نسمة. 

2- الجزائر

ثاني أكثر الدول من من حيث عدد الوفيات فكانت الجزائر التي أحصت 515 وفاة من بين 6067 إصابة سجلتها البلاد، تعافى منهم 2998 شخصا، في بلد يبلغ تعداد سكانه حوالي 42 مليون نسمة. 

3- السعودية

في المرتبة الثالثة جاءت السعودية حيث توفي فيها 264 شخصا، وهي أكثر الدول العربية التي سجلت إصابات بفيروس كورونا المستجد حيث بلغت 42925 إصابة تعافى منهم 15257 شخصا، في بلد يبلغ تعداد سكانه حوالي 3.7 مليون نسمة. 

4- الإمارات

ورابع دولة عربية من حيث عدد الوفيات هي الإمارات حيث بلغت 203 وفاة من بين 1966 إصابة تعافى منهم 6012 شخصا، في بلد يبلغ تعداد سكانه 9.6 مليون نسمة. 

5- المغرب

وفي المرتبة الخامسة، جاء المغرب الذي أحصى 188 حالة وفاة من بين 6466 إصابة بالفيروس، تعافى منهم 3099، في بلد يبلغ تعداد سكانه 36 مليون نسمة. 

6- العراق

وجاء العراق سادسا من حيث عدد الوفيات التي وصلت إلى 112 وفاة من بين 2913 إصابة، تعافى منهم 1903، وذلك في البلد الذي يبلغ سكانه 38.4 مليون نسمة. 

7- السودان

رغم أن السودان حديث نسبيا في تسجيل إصابات بفيروس كورونا فإنه سجل 80 وفاة بمضاعفات مرض كوفيد-19 ووصلت الإصابات إلى 1661 تعافى منها 173 شخصا فقط، في بلد يبلغ تعداد سكانه 41.8 مليون نسمة. 

8- الكويت

أحصت الكويت 75 حالة وفاة من بين 10277 إصابة بالفيروس تعافى منهم 3101 شخصا في بلد يبلغ تعداد سكانه 4.1 مليون نسمة. 

9- تونس 

جاءت تونس في المرتبة التاسعة عربيا من حيث عدد الوفيات التي وصلت إلى 45 وفاة من بين 1032 إصابة بالفيروس وتعافى منهم 740 شخصا. ويبلغ عدد سكان تونس 11.5 مليون نسمة. 

10- عمان 

سجلت عمان 17 وفاة بفيروس كورونا من بين 4019 إصابة وتعافى 1289 شخصا في البلاد الذي يبلغ تعداد سكانها 4.8 مليون نسمة تقريبا. 

11- قطر

رغم العدد الكبير من الإصابات في البلاد التي بلغت 26539 إصابة بفيروس كورونا المستجد في بلد يبلغ تعداد سكانه 2.7 مليون نسمة، فقد سجلت قطر 14 حالة وفاة فقط، وهي من أقل نسب الوفيات في العالم من حيث عدد الإصابات التي تعافى منها 3143 شخصا. 

12-اليمن 

بدأ اليمن في تسجيل إصابات بكورونا متاخرا حيث سجل أول إصابة بمرض كوفيد-19 بمحافظة حضرموت في جنوب البلاد في العاشر من أبريل. 

وحتى الآن لم تعلن الحكومة المدعومة من السعودية ومقرها الشطر الجنوبي من البلاد وحركة الحوثي المتحالفة مع إيران ومقرها في الشطر الشمالي عن اكتشاف سوى 67 حالة إصابة و11 وفاة. ولم يعلن الحوثيون سوى عن حالتي إصابة وحالة وفاة واحدة من الإجمالي، كلها في العاصمة صنعاء.

ورغم أن عدد الأفراد الذين يعتقد أنهم مصابون بفيروس كورونا في اليمن وعدد الوفيات التي يشتبه أنها ناتجة عن الإصابة به أكبر مما أعلنته السلطات حتى الآن، بحسب تحقيق لوكالة رويترز الأربعاء فإن عدد الوفيات المعلن عنه يظل من أكبر نسب الوفيات في العالم إن لم تكن الأكبر على الإطلاق في بلد يمزقه الانقسام والحرب منذ أكثر من خمس سنوات، ويبلغ تعداده 28.5 مليون نسمة. 

13- البحرين

أحصت البحرين تسعة وفيات فقط من بين 5531 إصابة سجلتها البلاد، وهي أيضا من أقل نسب الوفيات في العالم. فيما أعلنت تعافي 2192 شخصا في بلد يبلغ تعداد سكانه مليون ونصف. 

14- الأردن

احصى الأردن تسع وفيات فقط بفيروس كورونا المستجد من بين 576 إصابة سجلها فيما تعافى حتى الآن 390 شخصا في بلغ يبلغ تعداد سكانه نحو عشرة ملايين نسمة. 
 

15- ليبيا

كانت ليبيا التي تشهد صراعا مسلحا منذ أبريل العام الماضي بين قوات حكومة الوفاق الوطني في الغرب وقوات المشير خليفة حفتر من أواخر ادلول في العالم التي تبدأ في تسجيل إصابات بفيروس كورونا. 

وسجلت السلطات الليبية في طرابلس أول إصابة في البلاد في الثاني من أبريل الماضي، وصلت حتى الآن إلى 64 إصابة وثلاث وفيات وتعافى 28 شخصا بحسب ما تم تسجيله في البلاد البالغ تعداد سكانه 6.6 مليون نسمة. 

16- سوريا

وكما الحال في ليبيا واليمن، كانت سوريا أيضا من أواخر البلاد التي تعلن عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا، حيث كانت الحالة الأولى في 22 مارس لشخص قادم من خارج البلاد وصلت حتى الآن إلى 47 حالة إصابة وثلاث وفيات، فيما تم الإعلان عن تعافي 29 شخصا، في بلد يبلغ تعداده 16.9 مليون نسمة. 

17- موريتانيا

أعلنت موريتانيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في 13 مارس الماضي ليصل العدد المسجل لدى السلطات حتى الآن تسع إصابات بينها حالتا وفاة وست حالات شفاء، في بلد يبلغ تعداد سكانه 4.4 مليون نسمة. 

الحرة - واشنطن