شاب مصري استهان بفيروس كورونا فقضى عليه.. فيديو يوثق لحظاته الأخيرة

أثارت وفاة شاب مصري بفيروس كورونا المستجد بعد ما استهان به وأنكر وجوده، جدلاً كبيراً في مصر خلال الساعات الماضية.

مع ظهور الفيروس، نشر الشاب محمد نادي مقطع فيديو، عن رأيه في فيروس كورونا، معتمدا على نظرية المؤامرة التي اعتمدتها بعض الدول، وأنكر وجود الفيروس، وطالب المصريين بعدم الخوف من "الفيروس الذي يشبه الإنفلونزا".

وحذر من الإقبال على شراء السلع الغذائية لأنها ستؤثر على الاقتصاد، مشيراً إلى ارتفاع أسعار بعض السلع مثل المطهرات والمواد الطبية بسبب وباء كورونا.

Posted by Osama Abdelrhim on Tuesday, May 12, 2020

وبعد أيام، نشر محمد منشوراً على صفحته على فيسبوك أعلن فيه إصابته بفيروس كورونا، وكتب: "كلمتين أول ما قدرت اكتبهم كتبتهم أنا بقالي أسبوع في العناية المركزة لأن الفيروس عملي مضاعفات كتير في جسمي خصوصا الكلى والرئة".

وأضاف: "ياما اتقالي خليك في بيتك بلاش خروج وأنا ولا حياه لمن تنادي، لكني أحمد الله الواحد الأحد أرجوكم بلاش استهتار لأنه مرض مش سهل وقاتل وبيدمر كل حته فيك محدش بيموت من الجوع".

وأشار محمد إلى أن المرض منتشر جداً في مصر وخاصة في محافظة المنوفية، مؤكداً أنه نقل العدوى إلى أخواته وأسرته في المنزل، وطالب الناس بالدعاء له بالشفاء له ولوالده الذي أُصيب هو الآخر.



رسالة محمد نادي بعد إصابته بفيروس كورونا

وخلال الساعات الماضية، تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لنادي وهو يستغيث من شدة الألم الذي يعاني منه بعد الإصابة بفيروس كورونا، وأكدوا أنه توفي بعد هذا الفيديو.

في البدايه كده الفيديو ده +٢١ ؛؛👊 واللي قلبه ضعيف ميكملش فيديو ؛؛؛؛⁦🖐️⁩👌 الفيديو ده للناس اللي بتشكك في وجود فيروس وأنه مجرد لعبة سياسة بين الدول وبعضها🙄 ؛؛؛؛؛؛؛؛ أو للناس اللي مفكراه دور برد عادي وبيروح وبيتعايشوا بالمبدأ ده في حياتهم وعايشين طبيعي🙃 ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ وللناس اللي مش فارق معاها اصلا وممكن يكون مصاب ومش فارق معاه أنه يعدي غيره بيتعامل طبيعي بدون اي وقاية😬 !؛؛ للناس اللي بتقول الفيروس بميموتش غير الكبار والعواجيز بس وحتي لو جالي هتعالج وأخف 🥺🥺.... الشاب ده اسمه محمد نادي من محافظة المنوفيه مركز قويسنا خريج سياحه وفنادق متزوج وعنده بنت طفلة الشاب ده لما اتصاب ومكنش يعرف😕 عدي أهله والدة وزوجته وباقي أسرته😩 ربنا يتمم شفائهم علي الف خير ويقومهم يارب بالسلامه هم وكل المصابين🙏🙏 . انت متخيل في لحظه عيله بالكامل بتتهدد حياتها بدون اي سابق إنذار أو سبب😱😱 . انت متخيل اعراض المرض عامله ازاي بتخليك مش قادر تعمل اي حاجه ولا تتحكم في اي حاجه ازاي 😨 انت متخيل السرعه في تطور المرض عامله ازاي 😖 الفيديو دة تجميعه من فيديوهات نشرها محمد من قلب المستفي العزل ب ١٥ مايو أثناء صراعه مع المرض🤒 .... الموضوع فعلا ابتلاء للبشريه واختبار من عند ربنا لعبادة الصالحين 🙏👌.... لازم يتفتح تحقيق عاجل من وزارة الصحه علي محتوي الفيديوهات دي في اسرع وقت لحل المشاكل قبل ما الأمور تتفاقم....🔥⁦⚖️⁩ واللي كان محمد علي الحساب الشخصي بتاعه كان بيأكد عدم وجود رعاية أو اهتمام وتقدر تتأكد من ده من الاكونت الشخصي الخاص بيه @mohamed.nady.3745 اكتب كده في السيرش بتاع الفيس بوك هيظهرلك 👌 .... طبعا انا ملتمس للطاقم الطبي العذر ولكن نحاول نعمل اللي علينا علي قد مانقدر لانقاذ اي روح 🥺... لازم الكل يخلي باله من نفسه وسلامته وسلامة أسرته والمجتمع ويتخذ كافة الإجراءات الوقائية اللي بتنشرها وزارة الصحة والسكان وياخدو الموضوع بجدية عشان نعدي كلنا ولحد ما ربنا يزيح ويرفع عنا البلاء 😷 ربنا يرحمك ويرحم جميع المفقودين 🙏🙏🙏 #محمد_نادي #mohamed_nady #وزارة_الصحة_والسكان #corona_virus Covid_19 Posted by Eng Âhmêd MuhaMmed on Tuesday, May 12, 2020

(خِتَامُهُ مِسْكٌ ۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ) إنا لله وإنا إليه راجعون إن العين لتدمع وإن القلب... Posted by Muhammed Salah Salem on Monday, May 11, 2020

يذكر أن مصر تشهد ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خاصة بعد تخفيف إجراءات الإغلاق مع مطلع شهر رمضان، فقد سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية نحو ٣٤٧ إصابة جديدة، ليصل عدد أكثر من 10 آلاف إصابة بينهم ٥٤٤ حالة وفاة.

وهدد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين، بفرض إجراءات أكثر صرامة قد تصل إلى الحظر الكامل بسبب ارتفاع أعداد الإصابات.

لكن استبعد الكثيرون تطبيق هذه الإجراءات حتى مع ارتفاع أعداد الإصابة، وخاصة بعد إعلان مجلس القضاء الأعلى في مصر عودة العمل بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، اعتبارًا من السبت المقبل الموافق 16 مايو الجاري.