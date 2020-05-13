شاب مصري استهان بفيروس كورونا فقضى عليه.. فيديو يوثق لحظاته الأخيرة

أثارت وفاة شاب مصري بفيروس كورونا المستجد بعد ما استهان به وأنكر وجوده، جدلاً كبيراً في مصر خلال الساعات الماضية.
مع ظهور الفيروس، نشر الشاب محمد نادي مقطع فيديو، عن رأيه في فيروس كورونا، معتمدا على نظرية المؤامرة التي اعتمدتها بعض الدول، وأنكر وجود الفيروس، وطالب المصريين بعدم الخوف من "الفيروس الذي يشبه الإنفلونزا".
وحذر من الإقبال على شراء السلع الغذائية لأنها ستؤثر على الاقتصاد، مشيراً إلى ارتفاع أسعار بعض السلع مثل المطهرات والمواد الطبية بسبب وباء كورونا.
وبعد أيام، نشر محمد منشوراً على صفحته على فيسبوك أعلن فيه إصابته بفيروس كورونا، وكتب: "كلمتين أول ما قدرت اكتبهم كتبتهم أنا بقالي أسبوع في العناية المركزة لأن الفيروس عملي مضاعفات كتير في جسمي خصوصا الكلى والرئة".
وأضاف: "ياما اتقالي خليك في بيتك بلاش خروج وأنا ولا حياه لمن تنادي، لكني أحمد الله الواحد الأحد أرجوكم بلاش استهتار لأنه مرض مش سهل وقاتل وبيدمر كل حته فيك محدش بيموت من الجوع".
وأشار محمد إلى أن المرض منتشر جداً في مصر وخاصة في محافظة المنوفية، مؤكداً أنه نقل العدوى إلى أخواته وأسرته في المنزل، وطالب الناس بالدعاء له بالشفاء له ولوالده الذي أُصيب هو الآخر.
وخلال الساعات الماضية، تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لنادي وهو يستغيث من شدة الألم الذي يعاني منه بعد الإصابة بفيروس كورونا، وأكدوا أنه توفي بعد هذا الفيديو.
(خِتَامُهُ مِسْكٌ ۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ) إنا لله وإنا إليه راجعون إن العين لتدمع وإن القلب...Posted by Muhammed Salah Salem on Monday, May 11, 2020
يذكر أن مصر تشهد ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خاصة بعد تخفيف إجراءات الإغلاق مع مطلع شهر رمضان، فقد سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية نحو ٣٤٧ إصابة جديدة، ليصل عدد أكثر من 10 آلاف إصابة بينهم ٥٤٤ حالة وفاة.
وهدد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين، بفرض إجراءات أكثر صرامة قد تصل إلى الحظر الكامل بسبب ارتفاع أعداد الإصابات.
لكن استبعد الكثيرون تطبيق هذه الإجراءات حتى مع ارتفاع أعداد الإصابة، وخاصة بعد إعلان مجلس القضاء الأعلى في مصر عودة العمل بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، اعتبارًا من السبت المقبل الموافق 16 مايو الجاري.