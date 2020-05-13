مصر

كورونا.. إصابة نائبة مصرية وعزل 11 مخالطا لها

الحرة / وكالات - واشنطن
13 مايو 2020
إصابة نائبة مصرية بفيروس كورونا وعزل 11 آخرين خالطوها
إصابة نائبة مصرية بفيروس كورونا وعزل 11 آخرين خالطوها

أكد نائب في البرلمان المصري، مساء الثلاثاء، إصابة زميلته النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا.

وقال وكيل مجلس النواب سليمان وهدان في تصريحات لقناة "صدى البلد" إنه "سوف يتم عزل 11 نائبا من لجنة الخطة والموازنة بعدما اتضح أنهم خالطوا النائبة أثناء انعقاد البرلمان" المصري، لإقرار بعض التشريعات الخاصة بالطوارئ وإضافة بنود متعلقة بفيروس كورونا في القانون.
 
وأكد وهدان أن البرلمان سيمارس دوره التشريعي والرقابي وسوف ينعقد بشكل طبيعي يوم الأحد القادم، مع تنفيذ بعض الإجراءات الاحترازية مثل تعقيم القاعات ومداخل البرلمان وممارسة التباعد الاجتماعي.

وقال وهدان إن السلطات المصرية تبذل قصارى جهدها للتعامل مع وباء كورونا الفيروسي، داعيا إلى فرض حظر شامل لمدة أسبوعين بما يشمل إجازة العيد، للحد من انتشار الوباء.

وتعتبر مصر الأولى عربيا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا، الذي بلغ 544 بحلول ليل الثلاثاء الأربعاء، فيما تجاوز عدد الإصابات 10 آلاف حالة، وذلك بحسب موقع worldometers.info الخاص برصد ضحايا المرض حول العالم.

 

الحرة / وكالات - واشنطن

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مصر

صورة مشروع كوبري تثير صدمة في مصر.. والحكومة: العمارات هي المخالفة

الحرة - واشنطن
12 مايو 2020
صورة للكوبري قيد الإنشاء سبب الأزمة
صورة للكوبري قيد الإنشاء سبب الأزمة

استيقظ سكان حي شهير في محافظة الجيزة المصرية على مشروع جديد في شارعهم أصبحوا بسببه لا يرون الشمس، حيث يغطيهم جسر قيد الإنشاء يعبر فوقهم.  

لم يصدق الناس في البدايه ما رأوه من صور انتشرت لمشروع الكوبري، ما أدى إلى تساؤلات إن كانت حقيقية من عدمه، حيث يظهر الكوبري وقد التصق بعمارات سكنية عديدة وأغلق واجهاتها وشرفاتها تماما. 

لكن السكان أكدوا حقيقة الكوبري الذي يتم إنشاؤه في شارع نصر الدين، وهي منطقة سكنية بترعة الزمر بالعمرانية في محافظة الجيزة، وهو جزء من مشروع يسمى "محور الملك عبدالله" أو "محور الملك سلمان". 

ويلاصق الكوبري شرفات بعض العمارات السكنية ما يعرض حياة ساكنيها إلى الخطر بحسب النائب عن الدائرة محمد فؤاد، الذي تقدم ببيان عاجل إلى مجلس النواب. 

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بالسخرية من الأمر، مع مطالبات بتصحيح الوضع. 

وتقدم النائب عن دائرة العمرانية محمد فؤاد ببيان عاجل لمجلس النواب موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق العامة، ووزير التنمية المحلية، ووزير النقل والمواصلات، عن الأزمة، مشيرا إلى أن الشكاوى من المشروع كانت كثيرة للغاية خلال الفترة الماضية. 

وقال النائب في بيانه "وصلت مشكلات التنفيذ إلى مخالفة اشتراطات السلامة العامة للمباني والتعدي على حرمات الطريق والمساكن حيث تم إنشاء الكوبري بشكل يؤثر مباشرة على الطريق أسفله خاصة اتجاه ترعة الزمر فيصل كما أنه تعدى على حرمة المساكن وتعريضها وساكنيها للخطر بلصق جسد الكوبري في العقارات المحيطة به، مما يؤثر على سلامتها ويمثل تعديا على الحق في السكن الأمن المنصوص عليه دستوريا وكذا حماية الملكية الخاصة". 
 

وقال محمد فؤاد النائب البرلماني عن دائرة العمرانية، إنه بمجرد إطلاعه على الأمر، تواصل مع عدة جهات، وبالفعل رد عليه حي...

Posted by Mohamed Fouad,MP on Monday, May 11, 2020

وبعد انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، قال رئيس الجهاز المركزي للتعمير، اللواء محمود نصار في تصريحات تليفزيونية إن عددا من العمارات الملاصقة للكوبري مخالفة، مضيفا أنه سيتم تعويض ملاك العقارات غير المخالفة وهدمها. 

لكن البعض تساءلوا عن سبب عدم حدوث ذلك قبل بناء الكوبري.

النائب عن العمرانية محمد فؤاد رد على ذلك في تصريحات صحفية وقال إن الكلام عن أن العمارات كلها مخالفة هو أمر غير دقيق، مشيرا إلى أن الأزمة كشفت غياب التنسيق بين الأجهزة المعنية. 

وقال فؤاد في تصريح لموقع اليوم السابع "إن حي العمرانية تحدث عن بعد المحور أربعة أمتار عن العقارات، فيما أشارت المحافظة إلى وجود خطأ ما، لكن وزارة الإسكان تقول إن بعض العقارات مخالفة". 

وأضاف "لا نريد أيضا تصدير صورة بأن جميع المباني الواقعة فى محيط المحور مخالفة، فهناك مباني كثيرة غير مخالفة.. والشاهد من واقع اتصالاتي مع الجهات المعنية عدم وجود تنسيق فهناك من يعلم المعلومة والأخر لا يعلم"
 

الحرة - واشنطن