بعد حنين حسام.. القبض على "فتاة التيك توك" المصرية لـ"تحريضها على الفجور"

بعد إلقاء القبض على الطالبة المصرية حنين حسام لنشرها مقاطع فيديو اعتبرت "مسيئة"، اعتقلت السلطات المصرية في إحدى ضواحي القاهرة مساء الخميس فتاة أخرى لأسباب مماثلة.

وقالت صحف مصرية في وقت متأخر الخميس إن الشرطة أوقفت مودة الأدهم التي يطلق عليها "فتاة التيك توك" بعد نشرها "مقاطع فيديو مخلة تحرض على الفسق والفجور" على حسابتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم اعتقال الفتاة التي يتابع قناتها على يوتيوب أكثر من 300 ألف شخص وصفحتها على إنستغرام 1.6 مليون داخل مجمع سكني في ضاحية "6 أكتوبر" وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأشارت صحف مصرية إلى أن النيابة العامة كانت قد خاطبت هيئة الاتصالات لوقف نشر تلك الفيديوهات.

وكانت الشرطة قد أوقفت الأدهم في مارس الماضي لنشرها مقطع فيديو خلال فترة حظر التجوال الذي فرضته الحكومة ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ما اعتبر حينها تحريضا على خرقه، ثم أمرت النيابة بإخلاء سبيلها على ذمة القضية.

موده الادهم كانت منزله الفيديو دا بتستظرف علي حظر التجول. الفيديو وصل للحكومه وقبضوا عليها من شويه pic.twitter.com/wSOj2REsk8 — محمد ابن عوف (@ABOOUF22) March 29, 2020

وتحدثت صحف عن قيام الفتاة بنشر مقاطع فيديو أخرى ترتدي فيها "ملابس فاضحة، وتأتي بحركات مثيرة"، في إشارة إلى مقاطع نشرتها تتعلق بحياتها اليومية ورحلاتها المختلفة.

وقال موقع "مصراوي" إن الفتاة، وهي من محافظة مطروح قرب الإسكندرية، كانت قد انتقلت إلى القاهرة حيث عملت في إنتاج الفيديوهات، وأنشأت مشاريع وجمعت ثروة بالـ"ملايين".

وكانت السلطات المصرية قد أوقفت مؤخرا الطالبة بجامعة القاهرة حنين حسام التي تقول عن نفسها في تطبيق تيك توك إنها "هرم مصر الرابع" بعد انتشار مقاطع مصورة لها تدعو فيها فتيات أخريات لتصوير أنفسهن مقابل مبالغ مادية.

ورفضت محكمة في القاهرة مؤخرا إخلاء سبيلها، وأحالتها جامعة القاهرة التي تدرس في كلية الآثار بها للتحقيق في سلوكيات "تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية".

وتخضع مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لقيود شديدة، وقد حجبت السلطات نحو 600 موقع إلكتروني إخباري وسياسي وحقوقي، بالإضافة إلى مواقع تواصل اجتماعي وتطبيقات للتواصل الآمن.

ودعت النيابة مؤخرا إلى إحداث تغييرات جذرية في سياسة التشريع الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي واصفة إياها بأنها "أصبحت حدودا جديدة تحتاج إلى ردع واحتراز لحراستها من قوى الشر".

وقالت النيابة في بيان نشرته وسائل إعلام محلية "لقد تأكد أنه استحدث لبلادنا حدود رابعة خلاف البرية والجوية والبحرية تؤدي بنا حتما إلى تغييرات جذرية في سياسة التشريع والضبطيات الإدارية والقضائية".

وأضافت: "أصبحنا أمام حدود جديدة سيبرانية مجالها المواقع الإلكترونية، مما يحتاج إلى ردع واحتراز تام لحراستها كغيرها من الحدود".