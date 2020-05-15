مصر

بعد حنين حسام.. القبض على "فتاة التيك توك" المصرية لـ"تحريضها على الفجور"

الحرة - واشنطن
15 مايو 2020
اعتقلت السلطات المصرية مودة الأدهم في إحدى ضواحي القاهرة مساء الخميس
اعتقلت السلطات المصرية مودة الأدهم في إحدى ضواحي القاهرة مساء الخميس

بعد إلقاء القبض على الطالبة المصرية حنين حسام لنشرها مقاطع فيديو اعتبرت "مسيئة"، اعتقلت السلطات المصرية في إحدى ضواحي القاهرة مساء الخميس فتاة أخرى لأسباب مماثلة.

وقالت صحف مصرية في وقت متأخر الخميس إن الشرطة أوقفت مودة الأدهم التي يطلق عليها "فتاة التيك توك" بعد نشرها "مقاطع فيديو مخلة تحرض على الفسق والفجور" على حسابتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم اعتقال الفتاة التي يتابع قناتها على يوتيوب أكثر من 300 ألف شخص وصفحتها على إنستغرام 1.6 مليون داخل مجمع سكني في ضاحية "6 أكتوبر" وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأشارت صحف مصرية إلى أن النيابة العامة كانت قد خاطبت هيئة الاتصالات لوقف نشر تلك الفيديوهات.

وكانت الشرطة قد أوقفت الأدهم في مارس الماضي لنشرها مقطع فيديو خلال فترة حظر التجوال الذي فرضته الحكومة ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ما اعتبر حينها تحريضا على خرقه، ثم أمرت النيابة بإخلاء سبيلها على ذمة القضية.

وتحدثت صحف عن قيام الفتاة بنشر مقاطع فيديو أخرى ترتدي فيها "ملابس فاضحة، وتأتي بحركات مثيرة"، في إشارة إلى مقاطع نشرتها تتعلق بحياتها اليومية ورحلاتها المختلفة.

وقال موقع "مصراوي" إن الفتاة، وهي من محافظة مطروح قرب الإسكندرية، كانت قد انتقلت إلى القاهرة حيث عملت في إنتاج الفيديوهات، وأنشأت مشاريع وجمعت ثروة بالـ"ملايين".

وكانت السلطات المصرية قد أوقفت مؤخرا الطالبة بجامعة القاهرة حنين حسام التي تقول عن نفسها في تطبيق تيك توك إنها "هرم مصر الرابع" بعد انتشار مقاطع مصورة لها تدعو فيها فتيات أخريات لتصوير أنفسهن مقابل مبالغ مادية.

ورفضت محكمة في القاهرة مؤخرا إخلاء سبيلها، وأحالتها جامعة القاهرة التي تدرس في كلية الآثار بها للتحقيق في سلوكيات "تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية".

وتخضع مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لقيود شديدة، وقد حجبت السلطات نحو 600 موقع إلكتروني إخباري وسياسي وحقوقي، بالإضافة إلى مواقع تواصل اجتماعي وتطبيقات للتواصل الآمن.

ودعت النيابة مؤخرا إلى إحداث تغييرات جذرية في سياسة التشريع الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي واصفة إياها بأنها "أصبحت حدودا جديدة تحتاج إلى ردع واحتراز لحراستها من قوى الشر". 

وقالت النيابة في بيان نشرته وسائل إعلام محلية "لقد تأكد أنه استحدث لبلادنا حدود رابعة خلاف البرية والجوية والبحرية تؤدي بنا حتما إلى تغييرات جذرية في سياسة التشريع والضبطيات الإدارية والقضائية". 

وأضافت: "أصبحنا أمام حدود جديدة سيبرانية مجالها المواقع الإلكترونية، مما يحتاج إلى ردع واحتراز تام لحراستها كغيرها من الحدود".

الحرة - واشنطن

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مصر

"دفع الزكاة لغير المسلمين".. فتوى أثارت الجدل في مصر قبل سحبها

علاء كمال - القاهرة
14 مايو 2020
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

"لا تجوز الزكاة لغير المسلمين"، فتوى أطلقتها دار الإفتاء المصرية قبل أيام، أحدثت جدلا واسعا بين المسلمين والأقباط على حد سواء في مصر.

وانقسم المصريون على منصات التواصل الاجتماعي،  بين رافض أو مؤيد لهذه الفتوى، باعتبارها عملا عقائديا لا يجوز التدخل فيه.

وكانت البداية عندما أطلق الفتوى، الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أول أمس، والتي قال فيها إن "زكاة المال تكون للمسلم فقط، لأن زكاة المال وعاء ضيق بشروط صعبة وكثيرة ولها مصارف مخصوصة".

وقد تحول الجدل حول الفتوى إلى مقارنات بين الأديان وبين الزكاة عند المسلمين والعشور عند الأقباط، حتى طرح البعض سؤالا بخصوص منح العشور لغير الأقباط.

البكور والعشور

الكاتب الصحفي ماجد موسى قال لموقع الحرة إن الإنفاق عند الأقباط نوعان: البكور، والعشور.

والبكور هو التبرع بأول دخل لك كاملا سواء من مرتبك، أو من شركتك، أو من تجارتك، أو صناعتك، وليس هناك أي وجهة لصرفها، فتصرف للمحتاج والفقير.

أما العشور فقد أكد موسى أنها للفقراء والمحتاجين جميعا دون تحديدها لدين معين، وهي عبارة عن عشر الدخل كله، فقد ذكر الإنجيل في آياته "من سألك فأعطه".

المفكر القبطي كمال زاخر  أكد لموقع الحرة إن هذه الضجة  مفتعلة، فلكل دين قواعد تنظم شؤونه، ولا يحق لغير معتنقيه وأتباعه تقييمه أو رفضه أو قبوله، طالما لم يمتد بآثاره لهم، ويقع موضوع الزكاة في هذه الدائرة. 

وأشار زاخر إلى أن الضجة المثارة ترجع لخلط ما هو ديني بما هو سياسى ومجتمعي، وتكشف عن خلل في المجتمع الذي يتقدم فيه الدين على القانون في تنظيم العلاقات داخله.

وأوضح زاخر أن هذه الفتوى لا تؤثر في  العلاقات بين المصريين وبعضهم، فقد تجاوزها المصريون بفعل الحميمية المصرية والموروث الثري لها.


الفقهاء مختلفون


من جانبه، قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلي للبحوث الاسلامية، إنه بالفعل لا يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين، ولكن ليس في المطلق، فيجوز فقط إعطائهم في حالة واحدة إذا كانوا من العاملين عليها، من الذين يعملون في صناديق الزكاة. 

أما الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة في جامعة الأزهر فيذهب إلى منحى مختلف، حيث قال لموقع الحرة، إن فقهاء المذهب الحنفي قد أجازوا دفع الزكاة لأهل الكتاب (اليهود والنصارى) لعلة الفقر.

وعلى المستوى التطبيقي في التاريخ الإسلامي، فقد ساوى بعض الولاة بين المسلمين وغير مسلمين في بيت المال (وموارده الأساسية الصدقات)، أما بالنسبة لبعض الكتابات التراثية الرافضة لإعطاء أهل الكتاب، فيرى كريمة أنها تصحح بقاعدة "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، وعموم وإطلاق "تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم". 

وصححت دار الإفتاء المصرية فتواها السابقة الخميس، من خلال بيان لها أعلنت فيه أنه يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين من المواطنين المحتاجين إلى العلاج أو الوقاية من عدوى كورونا وغيرها من الأمراض، وكذلك في كفايتهم وأقواتهم وسد احتياجاتهم.

وبررت دار الإفتاء التصحيح بأنه أخذا بظاهر آية الزكاة التي لم تفرق بين مسلم وغير مسلم، وعملا بمذهب الصحابي عمر بن الخطاب في إجرائه أموال الزكاة لسد حاجة غير المسلمين من مواطني الدولة آنذاك، وهو مذهب جماعة من السلف وبعض فقهاء المذاهب المعتبرين. 

كما سحبت دار الإفتاء الفتوى السابقة من جميع المواقع التي قد نشرتها ومن صفحتها على الفيسبوك. 

علاء كمال - القاهرة