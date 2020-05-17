مصر

بمئات الجنيهات.. ترويج اختبار وهمي لكورونا في مصر عبر فيسبوك

فرانس برس
17 مايو 2020
يدعي الاختبار الوهمي الذي يتم ترويجه في مصر بمعرفة نتيجة اختبار كورونا من خلال عينة دم
يدعي الاختبار الوهمي الذي يتم ترويجه في مصر بمعرفة نتيجة اختبار كورونا من خلال عينة دم

تعمل صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على تسويق منتج تقدمه على أنه اختبار لكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد معترف به من السلطات الصحية المصرية والعالمية، لكن هذا الخبر كاذب والمنتج لا يحظى بأي تصريح رسمي.

وجاء في هذه المنشورات، التي تداولها عشرات مستخدمي موقع فيسبوك باللغة العربية، وخصوصاً في مصر "كرت الكشف عن فيروس كورونا المستجد، مصرح به من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية".

كرت الكشف عن فيروس ك_و_ر_و_نا المستجد covd 19 . 😷 ووزاره الصحه المصريه. 👩‍🔬 صوره التصريح فى اللينك التالى...

Posted by ‎ألامل فارما Al-Amal Pharma‎ on Thursday, May 14, 2020

وذكرت المنشورات أن ثمن هذا الاختبار مع تكاليف الشحن داخل مصر هو 550 جنيها مصريا، أي ما يعادل 35 دولارا.

وأرفق المنشور بمقطع مصور لرجل يأخذ عينة من دم شخص آخر، من غير أن يظهر وجه أي منهما.

كارت تحليل فيروس كورونا المستجد . #خليك_بالبيت

Posted by ‎ألامل فارما Al-Amal Pharma‎ on Tuesday, May 12, 2020

كما أرفق المنشور بصور يمكن العثور عليها نفسها على مواقع ترويجية لمنتجات تقدم على أنها اختبارات لكورونا المستجد مصنعة في الصين أو في الهند.

وتضمن المنشور أيضا وثيقة عرف عنها على أنها تصريح من وزارة الصحة المصرية.

لكن هذا التصريح مثير للشك، لعدم وضوح البيانات فيه، في كل ما يتعلق بالشركة المستوردة، ولا حتى المنتج المصرح به. 

تصريح وزارة الصحه لكرت تحليل فيروس كرونا المستجد . #شفانا الله واياكم #خليك_بالبيت

Posted by ‎ألامل فارما Al-Amal Pharma‎ on Tuesday, May 12, 2020

وزارة الصحة المصرية تنفي

ونفت وزارة الصحة المصرية صحة هذا المنشور.

وقال مصدر في الوزراة لوكالة فرانس برس  إن السلطات الصحية لم تعط تصريحا للمنتج محل السؤال.

وشدد المصدر على أن "الاختبارات السريعة تكون فقط في معامل الوزارة والمستشفيات التابعة لها".

وبلغت حصيلة وباء كوفيد-19 في مصر، البلد الأكبر ديموغرافيا في العالم العربي والتي يقطنها نحو 100 مليون نسمة، 612 وفاة من أصل أكثر من 11719 إصابة، وفق آخر إحصائيات صدرت عن وزارة الصحة عند نشر هذا التقرير.
 

فرانس برس

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مصر

مصر تشدد الإجراءات في عيد الفطر وتعلن موعد عودة النشاط الرياضي

الحرة - واشنطن
17 مايو 2020
مدبولي يعلن تشديد الإجراءات الاحترازية في أسبوع عيد الفطر للحد من انتشار كورونا
مدبولي يعلن تشديد الإجراءات الاحترازية في أسبوع عيد الفطر للحد من انتشار كورونا

أعلنت الحكومة المصرية توسيع ساعات الحظر في عيد الفطر وإيقاف المواصلات العامة تماما وغلق الأسواق والمتاجر والمقاهي، فيما أكدت سعيها لفتح البلاد منتصف الشهر المقبل "للتعايش مع فيروس كورونا". 

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي بعد ظهر الأحد، إنه تقرر "بدء حظر التجوال في تمام الخامسة مساء حتى السادسة صباحا اعتبارا من يوم الأحد المقبل"، وهو أول أيام عيد الفطر فلكيا، وذلك بدلا من الساعة الثامنة مساء حاليا. 

وقرر مدبولي غلق جميع المحلات التجارية والمطاعم والحدائق والمتنزهات والمولات بداية من الأحد المقبل أيضا وحتى 29 مايو الجاري، وإيقاف حركة جميع وسائل النقل الجماعي والتنقل بين المحافظات، وإغلاق الشواطئ والمتنزهات والأماكن الترفيهية والحدائق العامة.

وأكدت الحكومة حظر صلاة العيد في الساحات، معلنة أنها ستذاع من أحد المساجد.

وأعلنت وزارة الأوقاف الأحد، نقل صلاة العيد عبر الإذاعة والتلفزيون من مسجد السيدة نفيسة "بحضور نحو ٢٠ مصليا من العاملين بالأوقاف وبضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية ". 

الأوقاف : نقل صلاة العيد عبر الإذاعة والتلفزيون من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بحضور نحو ٢٠ مصليا من العاملين...

Posted by ‎رئاسة مجلس الوزراء المصري‎ on Sunday, May 17, 2020

في الوقت ذاته، أعلن مدبولي عن عودة حظر التجوال بعد أسبوع العيد ولمدة أسبوعين من الثامنة مساء، وأنه سيتم عودة بعض الأنشطة بدءا من منتصف الشهر المقبل "للتعايش مع فيروس كورونا"، من بينها الأنشطة الرياضية وفتح المطاعم وعودة الشعائر الدينية في دور العبادة. 

وقال مدبولي "لازم نبدأ النهارده كدولة وكمواطنين نعي أن هذا الفيروس لن يختفي ولكن نبدأ التعايش معه بما يضمن ضمان سلامة وصحة المواطنين في المقام الأول ولكن أيضا عودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل الوباء مع مجموعة من الإجراءات الاحترازية". 

وسجلت مصر، بحسب آخر احصاءات وزارة الصحة، أكثر من 11500 إصابة بفيروس كورونا، بينها أكثر من 600 وفاة ونحو 3000 حالة تم إعلان تعافيها.
 

الحرة - واشنطن