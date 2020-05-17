مصر

تهم غير واضحة.. إخلاء سبيل رئيسة تحرير "مدى مصر" بكفالة

الحرة - واشنطن
17 مايو 2020
لينا عطا الله رئيسة تحرير موقع "مدى مصر"
لينا عطا الله رئيسة تحرير موقع "مدى مصر"

أمرت نيابة المعادي جنوبي القاهرة بإخلاء سبيل رئيسة تحرير موقع "مدى مصر" المستقل بكفالة ألفي جنيه، بعد التحقيق معها مساء الأحد. 

وكانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلت عطا الله ظهر الأحد، من محيط سجن طرة جنوبي القاهرة أثناء إجراءها مقابلة مع ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبدالفتاح والتي تحتج يوميا أمام السجن منذ أيام بالتزامن مع إضراب نجلها عن الطعام احتجاجا على حبسه بعد مرور أكثر من 45 يوما على تاريخ آخر جلسة تجديد له، من دون تهمة. 

وقال بيان مقتضب من الموقع "حققت نيابة المعادي مع لينا عطا الله مساء اليوم بعد القبض عليها أمام مجمع سجون طرة، ظهر اليوم الأحد... وأمرت النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة ألفي جنيه، لتعود مرة أخرى إلى قسم المعادي لاستكمال إجراءات إخلاء السبيل". 

وأشار الموقع إلى إن التهم الموجهة للينا عطا الله لا تزال غير واضحة. 

وعقب نبأ اعتقال الصحفية، شن نشطاء حملة تنديد بالواقعة، كما طالبت منظمات حقوقية دولية تهتم بالصحفيين مثل لجنة حماية الصحفيين بـ"إطلاق سراح عطا الله فورا". 

وقال شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة حماية الصحفيين "نحمل السلطات المصرية المسؤولية المباشرة عن حرية لينا عطالله وصحة علاء، ويجب على السلطات المصرية الإفراج فورا عن لينا وضمان سلامة علاء وحقوقه القانونية في زيارة أسرته والعلاج الطبي". 

 الناشطة منى سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، استنكرت من جهتها اعتقال لينا عطالله وقالت "حد يقول للنائب العام عيب، عيب كل بلاغاتنا تركنها على جنب وتتجاهلها، وماما تقعد في الشارع فوق الشهر وانت متجاهل شاب يتدهور بالبطئ في السجن وبعدين يتقبض على صحفية عايزة تحكي قصة ماما ! حضرتك نائب الشعب مش نائب أمن الدولة! الرحمة بقى".

وتم حبس علاء عبد الفتاح في سبتمبر الماضي احتياطيا بعد تظاهرات محدودة طالبت برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولم يشارك عبد الفتاح في تلك التظاهرات إذ كان قد خرج منذ شهور قليلة من السجن حيث أمضى عقوبة بالحبس خمس سنوات، بالإضافة إلى أنه كان يمتثل لعقوبة أخرى تقضي باحتجازه 12 ساعة يوميا في قسم الشرطة. 

وفي 23 نوفمبر الماضي، اعتقلت السلطات علي شادي زلط، المحرر في موقع "مدى مصر" المستقل، من منزله، حيث احتجز نحو يومين.

وفي اليوم التالي، داهمت قوات الأمن مقر موقع "مدى مصر"، واحتجزت لفترة وجيزة 16 من العاملين فيه.

وتراجعت مصر في مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود"، عام 2020 حيث حلت في المركز 166 بعدما كانت في المركز 163 عام 2019 في قائمة تشمل 180 دولة. 

الحرة - واشنطن

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تهم غير واضحة.. إخلاء سبيل رئيسة تحرير "مدى مصر" بكفالة

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مصر

مصر تشدد الإجراءات في عيد الفطر وتعلن موعد عودة النشاط الرياضي

الحرة - واشنطن
17 مايو 2020
مدبولي يعلن تشديد الإجراءات الاحترازية في أسبوع عيد الفطر للحد من انتشار كورونا
مدبولي يعلن تشديد الإجراءات الاحترازية في أسبوع عيد الفطر للحد من انتشار كورونا

أعلنت الحكومة المصرية توسيع ساعات الحظر في عيد الفطر وإيقاف المواصلات العامة تماما وغلق الأسواق والمتاجر والمقاهي، فيما أكدت سعيها لفتح البلاد منتصف الشهر المقبل "للتعايش مع فيروس كورونا". 

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي بعد ظهر الأحد، إنه تقرر "بدء حظر التجوال في تمام الخامسة مساء حتى السادسة صباحا اعتبارا من يوم الأحد المقبل"، وهو أول أيام عيد الفطر فلكيا، وذلك بدلا من الساعة الثامنة مساء حاليا. 

وقرر مدبولي غلق جميع المحلات التجارية والمطاعم والحدائق والمتنزهات والمولات بداية من الأحد المقبل أيضا وحتى 29 مايو الجاري، وإيقاف حركة جميع وسائل النقل الجماعي والتنقل بين المحافظات، وإغلاق الشواطئ والمتنزهات والأماكن الترفيهية والحدائق العامة.

وأكدت الحكومة حظر صلاة العيد في الساحات، معلنة أنها ستذاع من أحد المساجد.

وأعلنت وزارة الأوقاف الأحد، نقل صلاة العيد عبر الإذاعة والتلفزيون من مسجد السيدة نفيسة "بحضور نحو ٢٠ مصليا من العاملين بالأوقاف وبضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية ". 

الأوقاف : نقل صلاة العيد عبر الإذاعة والتلفزيون من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بحضور نحو ٢٠ مصليا من العاملين...

Posted by ‎رئاسة مجلس الوزراء المصري‎ on Sunday, May 17, 2020

في الوقت ذاته، أعلن مدبولي عن عودة حظر التجوال بعد أسبوع العيد ولمدة أسبوعين من الثامنة مساء، وأنه سيتم عودة بعض الأنشطة بدءا من منتصف الشهر المقبل "للتعايش مع فيروس كورونا"، من بينها الأنشطة الرياضية وفتح المطاعم وعودة الشعائر الدينية في دور العبادة. 

وقال مدبولي "لازم نبدأ النهارده كدولة وكمواطنين نعي أن هذا الفيروس لن يختفي ولكن نبدأ التعايش معه بما يضمن ضمان سلامة وصحة المواطنين في المقام الأول ولكن أيضا عودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل الوباء مع مجموعة من الإجراءات الاحترازية". 

وسجلت مصر، بحسب آخر احصاءات وزارة الصحة، أكثر من 11500 إصابة بفيروس كورونا، بينها أكثر من 600 وفاة ونحو 3000 حالة تم إعلان تعافيها.
 

الحرة - واشنطن