مصر

كانت تجري مقابلة أمام سجن طرة.. اعتقال رئيسة تحرير موقع "مدى مصر"

الحرة - واشنطن
17 مايو 2020
لينا عطا الله رئيسة تحرير موقع "مدى مصر"
لينا عطا الله رئيسة تحرير موقع "مدى مصر"

ألقت قوات الأمن المصرية الأحد القبض على لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع "مدى مصر" الإخباري المستقل، من محيط سجن طرة، بحسب ما أفاد الموقع على حساباته في شبكات مواقع التواصل الاجتماعي. 

وذكر بيان الموقع أنه تم اعتقال عطالله "أثناء إجرائها مقابلة مع ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبدالفتاح والتي تحتج يوميا أمام السجن منذ أيام بالتزامن مع إضراب نجلها عن الطعام احتجاجا على حبسه بعد مرور أكثر من 45 يوما على تاريخ آخر جلسة تجديد له، بدون تهمة. 

وكشف الموقع نقلا عن مسؤولين في الشرطة أن عطالله محتجزة حاليا في قسم المعادي، وسيتم عرضها على النيابة صباح الاثنين.

واستنكرت الناشطة منى سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، اعتقال لينا عطالله وقالت "مش ممكن يبقى فوق الشهر مش عايزين يطمنونا على علاء، وكمان يقبضوا على لينا فوق البيعة. لو التواجد هنا مخالف للقانون -يا محترفي تجاهل القانون أصلا- فاقبضوا عليا أنا وامي!!"

وتم حبس علاء عبد الفتاح في سبتمبر الماضي احتياطيا بعد تظاهرات محدودة طالبت برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولم يشارك عبد الفتاح في تلك التظاهرات إذ كان قد خرج منذ شهور قليلة من السجن حيث أمضى عقوبة السجن خمس سنوات، بالإضافة إلى أنه كان يمتثل لعقوبة أخرى تقضي باحتجازه 12 ساعة يوميا في قسم الشرطة. 

وفي 23 نوفمبر الماضي، اعتقلت السلطات على شادي زلط، محرر في موقع "مدى مصر" المستقل، من منزله، حيث احتجز نحو يومين.

وفي اليوم التالي، داهمت قوات الأمن مقر موقع "مدى مصر"، واحتجزت لفترة وجيزة 16 من العاملين فيه.

وتراجعت مصر في مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود" عام 2020 حيث حلت في المركز 166 بعدما كانت في المركز 163 عام 2019 في قائمة تشمل 180 دولة. 
 

الحرة - واشنطن

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كانت تجري مقابلة أمام سجن طرة.. اعتقال رئيسة تحرير موقع "مدى مصر"

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مصر

لقطات فيديو نادرة.. مصر تحارب الكوليرا قبل 73 عاما

الحرة - واشنطن
17 مايو 2020
لقطة من الفيديو يظهر فيه كيف كان يتم تعقيم الشوارع والمباني لمكافحة وباء الكوليرا في مصر عام 1947
لقطة من الفيديو يظهر فيه كيف كان يتم تعقيم الشوارع والمباني لمكافحة وباء الكوليرا في مصر عام 1947

أظهرت لقطات نادرة بالفيديو كيفية تعامل مصر مع وباء الكوليرا قبل أكثر من 73 عاما، وكيف نجحت حينها من احتواءه ليكون المرة الأخيرة التي يظهر فيها. 

وتتشابه اللقطات التي نشرتها صفحة Misr Means Egypt على فيسبوك لما يحدث حاليا من حيث التعقيم ومحاولة غسل الأطعمة والأشياء جيدا.

وكان انتشار وباء الكوليرا في مصر عام 1947 هو المرة العاشرة والأخيرة التي يمر بها الوباء على مصر، بحسب محاضرة نادرة تعود لعام 1948 نشرتها وزارة المعارف، والتى نشرتها بوابة الأهرام العام الماضي، للدكتور سيف النصر أبو ستيت، عن تاريخ الأوبئة فى مصر وخاصة وباء الكوليرا. 

وكان الوباء قد راح ضحيته عشرات الالاف من المصريين على مدار 150 عاما. 

ويظهر في الفيديو كيف استخدمت مصر الطائرات لنشر مواد تكافح المرض، حيث كان يتم حرق المادة المكونة للكبريت وإلقائها في الشوارع قبل ظهور الأمصال والتطعيمات والأدوية، بحسب تقرير لمفتش صحة القاهرة آنذاك الدكتور حمدي بك. 

كما يظهر كيف كان يتم رش المواد المعقمة في الشوارع وعلى المباني، وغسل الأطعمة جيدا. 

لحظة إعلان الطوارئ في المملكة المصرية لمحاربة وباء كوليرا ..1947م. Credit Misr Means Egypt.

Posted by Ahmed Ta Neke on Monday, March 9, 2020

ويسبب مرض الكوليرا إسهالا شديدا وينتج عن تناول أو شرب أطعمة ملوثة بجراثيم الكوليرا السامة. ويمكن أن ينتشر المرض بسرعة في المناطق التي تعاني من سوء شبكة الصرف الصحي مما سبب العديد من الأوبئة العالمية على مر التاريخ.

وأظهرت لقطات الفيديو كيف كان هناك زحام للحصول على جرعة يبدو أنها كانت مصلا للوقاية من المرض. 

وبحسب المحاضرة النادرة عام 1948 فإن الدكتور أبو ستيت أشار إلى أن "التطعيم ضد الكوليرا ليس ضمانا كافيا ضد العدوى، ولكنه يقلل فرصة العدوى ويقلل احتمال الوفاة إذا حدثت الإصابة".

ولا يزال وباء الكوليرا يشكل "تهديدا عالميا" بحسب توصيف منظمة الصحة العالمية، حيث يشيع تفشيه في الوقت الراهن في عدة بلدان منها اليمن. 

ويتوقع خبراء إصابة ما بين 1.3 مليون وأربعة ملايين شخص ووفاة ما بين 21 و143 ألفا بسبب المرض سنويا.

الحرة - واشنطن