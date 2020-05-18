تقرير حقوقي يتهم مصر باستغلال كورونا ضد المحبوسين احتياطيا

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الأمنية والقضائية المصرية باستغلال وباء كورونا كذريعة لإلحاق المزيد من الظلم بحق المحبوسين احتياطيا من خلال تعليق الجلسات المخصصة للنظر في تجديد الحبس.

وقالت المنظمة في بيان لها الاثنين إن "السلطات المصرية احتجزت المئات، وعلى الأرجح الآلاف، في الحبس الاحتياطي دون أن تتظاهر حتى بإجراء مراجعة قضائية لاحتجازهم".

وأوضحت المنظمة أن المحاكم والنيابات إلى تمديد الحبس الاحتياطي بشكل شبه تلقائي منذ منتصف مارس 2020.

وطالبت المنظمة القضاة بمراجعة قانونية احتجاز جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي المطول "وأن يأمروا فورا بإخلاء سبيلهم في انتظار محاكماتهم، إلا إذا كان هناك أدلة واضحة على وجود ضرورة قانونية لحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، مثل وجود تهديد واضح للشهود أو خطر الهرب".

وأشارت المنظمة إلى أن القوانين الدولية والأفريقية توجب على السلطات أن تستخدم الحبس الاحتياطي كاستثناء، لا كقاعدة، وفقط عند وجود ضرورة واضحة لأسباب محددة، "لكن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجأ القضاة ووكلاء النيابات بشكل تلقائي إلى إبقاء آلاف الأشخاص رهن الحبس الاحتياطي، غالبا دون أدلة على ارتكابهم مخالفات، ولمجرد ممارستهم حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير".

وتحتجز السلطات المصرية الكثير من المحبوسين سياسيا دون محاكمة لأكثر من عامين، وهي أقصى مدة يسمح بها القانون المصري للحبس الاحتياطي.

وتوفي في أول الشهر الجاري المخرج الشاب شادي حبش (24 عاما) في سجن طرة بعد أن كان قد أمضى أكثر من 26 شهرا في الحبس الاحتياطي.

وفي بعض القضايا عندما تأمر السلطات بإخلاء سبيل الشخص، تسارع النيابة إلى إضافته إلى قضية جديدة، وهي عملية وصفتها جماعات حقوقية مصرية بـ "التدوير"، مثلما حدث مع الصحفيين مصطفى الأعصر ومعتز ودنان.

وفي 6 مايو، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديلات على قانون الطوارئ تشمل التصريح بإغلاق المحاكم، "لكن التعديلات تنص على أن الإغلاق ينبغي ألا يحول دون الالتزام بالمواعيد القانونية لمراجعة الحبس الاحتياطي" بحسب المنظمة التي نقلت عن محامين أنه "بدءا من 9 مايو تقريبا، بدأ قضاة محاكم الجنايات في عقد جلسات وسمحوا للمحامين بعرض دفوعهم دون حضور المدعى عليهم".

وعلق جو ستورك قائلا: "قبل الكثير من القضاة ووكلاء النيابة المصريين بفكرة عدم حضور المحتجزين لجلساتهم بدلا من التحقيق في العزلة التي فرضتها وزارة الداخلية عليهم".