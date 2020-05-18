ثاني حالة وفاة بسبب كورونا بين الصحفيين المصريين

أعلنت نقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة في مصر، الاثنين، وفاة الصحفي محيي الدين السيد السعيد بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، في حالة هي الثانية من نوعها.

وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية أيمن عبد المجيد، إن السعيد كان يعاني منذسنوات من الفشل الكلوي ويجري ثلاث جلسات غسيل أسبوعيا.

وأضاف أن الصحفي الراحل ذهب كالعادة الثلاثاء الماضي لإجراء الغسيل الكلوي في المستشفى، لكن تم اكتشاف ارتفاع في درجة حرارته، فأحيل إلى مستشفى حميات العباسية.

وأشار إلى أنه تم احتجازه بالعناية المركزة في المستشفى وإجراء اختبار كورونا له.. "للأسف الشديد تدهورت حالته تدريجيا ووافته المنية ظهر اليوم".

وكانت نقابة الصحفيين قد أعلنت عن وفاة أول صحفي من أعضائها، وهو محمود رياض في 24 أبريل الماضي بعد أسبوعين من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ودعت النقابة أعضاءها إلى اتخاذ الحيطة وعدم التهاون فى الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، تسجيل 535 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12764 إصابة، كما تم إعلان 15 حالة وفاة جديدة ليصبح عدد الوفيات في مصر بسبب كورونا 645.

