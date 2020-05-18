مصر

"وفاة شخصين".. منظمة تتهم السلطات المصرية بالتستر على انتشار كورونا في السجون

الحرة - واشنطن
18 مايو 2020
جانب من سجن طرة جنوب العاصمة المصرية القاهرة
جانب من سجن طرة جنوب العاصمة المصرية القاهرة

اتهمت منظمة حقوقية السلطات المصرية بالتستر على انتشار فيروس كورونا بين السجناء ومقتل عدد منهم بسبب مضاعفات كوفيد-19 وبدون تقديم الرعاية الصحية المناسبة. 

وأعلنت منظمة "كوميتي فور جستس" إنها رصدت وفاة حالتين داخل مركزي شرطة في محافظتين مختلفتين يشتبه أنهما نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مضيفة أن الكثير من من المحتجزين مصابون ولم يتم عزلهم ولا تقديم الرعاية الصحية لهم. 

وأوضحت المنظمة أنه "في محافظة الشرقية توفي المحتجز "ابراهيم محمد الدليل عكاشة" بالمستشفى بعد نقله من محبسه بقسم شرطة ههيا وتدهور حالته الصحية نتيجة لارتفاع درجة حرارته وإصابته بضيق شديد في التنفس وسعالٍ حاد". 

وقالت المنظمة "إن تلك الأعراض أصيب بها قبل وفاته بعدة أيام دون التحرك لإسعافه، ما يدعم الاشتباه في وفاته نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، في ظل امتناع السلطات عن تقديم المعلومات الطبية حول أسباب وفاته الحقيقية".

وأشارت المنظمة إلى "الاشتباه في إصابة محتجزين آخرين بذات القسم وامتناع إدارته عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم وإجراء التحاليل الطبية لهم، كل هذا رغم ارتفاع نسبة تكدس المحتجزين بقسم الشرطة، وسوء الرعاية الصحية، وأوضاع الاحتجاز". 

وحول الوفاة الأخرى قالت المنظمة إنها كانت في مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية "يشتبه أنها نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، في ظل ورود أنباء للمؤسسة تفيد إصابة أربعة محتجزين على الأقل بذات القسم بأعراض فيروس كورونا، حيث يعانون من ألم حاد، وضيق في التنفس، وإعياء شديد، وارتفاع شديد في درجة الحرارة". 

وأضافت المنظمة أنه "في قسم شرطة ثان الإسماعيلية، سجلنا حالة اصابة للمحتجز “ع . ق . م” 27 عاما والذي ألقي القبض عليه وأحتجز منذ فترة وجيزة لاتهامه بالسرقة، وتم نقله لمستشفى العزل بالإسماعيلية بعد التأكد من إيجابية تحليله الطبي، وفقا لما وردنا من بيانات، ولم تقم السلطات بإجراء التحاليل الطبية للمخالطين للمحتجز في قسم الشرطة للتأكد من عدم انتقال العدوى لهم ومن ثم تعرض حياتهم للخطر". 

وطالبت المنظمة السلطات المصرية بإعلاء مبدأ الشفافية في إدارة أزمة جائحة كوفيد-١٩ داخل أماكن الاحتجاز، ونشر خطط التعامل معها، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة فورًا للمحتجزين المشتبه في إصابتهم. 

وأعربت "كوميتي فور جستس" عن قلقها من آثار عمليات إلقاء القبض الموسعة على المواطنين خلال الشهر الماضي، "والتي وصلت لأكثر من 30 ألف واقعة إلقاء قبض وفقا للتقديرات الرسمية، بالتزامن مع تطبيق تشديد إجراءات حالة الطوارئ لمواجهة كوفيد-19"، مشيرة إلى أن ذلك يزيد من احتمالية انتقال الفيروس للمحتجزين داخل مقرات الاحتجاز. 
 

الحرة - واشنطن

اقرأ أيضا

شهدت سياتل مواجهات بين الشرطة ومحتجين
أميركا

بعد مينيابوليس.. ترامب يوجه تحذيرا لمسؤولي سياتل: استعيدوا مدينتكم

توقّع مجلس الاحتياطي الفدرالي أن يقفز معدّل البطالة في الولايات المتّحدة إلى 9,3% هذا العام
اقتصاد

الفدرالي الأميركي يتوقع تراجع الناتج المحلّي بنسبة 6,5% هذا العام

A demonstrator wearing a protective mask attends a Black Lives Matter protest in the aftermath of protests against the death of…
من زاوية أخرى

بعد مقتل فلويد.. ماذا سيقول مانديلا لترامب؟

يتوقع العلماء أن يرتفع عدد الإصابات في أميركا بفيروس كورونا إلى 200 ألف بحلول سبتمبر
أميركا

بحلول سبتمبر.. علماء يتوقعون تسجيل 100 ألف حالة وفاة جديدة جراء كورونا في أميركا

طالما كانت الجامعة مقصدا لأبناء المجتمعات السوداء في المدينة.
أميركا

طفلة فلويد تحظى بمنحة للدراسة الجامعية

أكثر من مليوني إصابة في الولايات المتحدة ونحو 113 ألف وفاة
أميركا

مليونا إصابة بكورونا في الولايات المتحدة

قال حزب التنمية والعدالة، الذي تقدم بمقترح القانون، إن القرار الجديد سيساعد "حراس الليل"
تركيا

تركيا تدعم "حراس الليل".. ومعارضون: ميليشيا مسلحة لخدمة إردوغان

مصر

كورونا يفتك بالكادر الطبي في مصر.. وانتقادات لتخفيف الإجراءات وغياب الحماية

الحرة / خاص - واشنطن
10 يونيو 2020
أطباء مصر يواجحة وباء كورونا بدون أسلحة كافية
أطباء مصر يواجحة وباء كورونا بدون أسلحة كافية

مرضت آية صقر (32 عاما) وهي طبيبة قلب مقيمة، فتم حجزها في مستشفى الوراق في القاهرة، لكنها بقيت ساعات من دون أن تحصل على أي مساعدة رغم حرارتها المرتفعة وضيق تنفسها، حتى أن السرير الذي كانت تنام عليه لم يكن مفروشا، بحسب ما قال زملاؤها.

وشرعت وكيلة نقابة الأطباء السابقة الدكتورة منى مينا في مناشدة إدارة المستشفى عبر فيسبوك لعلاج آية أو تحويلها إلى مستشفى لعلاجها، بعدما أخفقت اتصالاتها هي وملاؤها في النقابة، في جعل المسؤولين يباشرون علاج الطبيبة. 

وبعد ساعات من تدخل نقابة الأطباء، وضعت آية في سيارة إسعاف ليتم تحويلها إلى مستشفى آخر في منطقة العجوزة في القاهرة. 

وفي حادث آخر، توفي الطبيب وليد يحيى (23 عاما) الشهر الماضي لأنه لم يجد مكانا في المستشفى لعلاجه. 

تعتبر قضية آية ووليد، مثالا لمشكلة الأطباء الذين راح منهم حتى الآن 58 طبيبا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ضمن أكثر من 400 طبيب أصيبوا بالوباء حتى الآن، بحسب ما أدلى به الدكتور محسن عزام عضو مجلس نقابة الأطباء لـ"موقع الحرة"، مضيفا أنها نسبة أعلى بكثير من غيرها في الدول الأخرى. 

ويقول طبيب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى فاقوس التابعة لوزارة الصحة المصرية، عارف شبراوي دويدار، إن نسبة وفاة الأطباء المصريين بفيروس كورونا قياسا لعدد الوفيات الكاملة تبلغ 3%، بينما نسبة وفاة الأطباء الإيطاليين تبلغ 0.4%، الأمر الذي يعني أن أطباء مصر يموتون بفيروس كورونا بمعدل 6 أضعاف أطباء إيطاليا التي تُعد واحدة من أكثر الدول تأثرا بفيروس كورونا.

ويعزو عزام سبب الارتفاع الكبير في وفيات الأطباء والكوادر الطبية عموما بسبب كورونا، إلى عدد من الأسباب، من بينها "غياب حماية الأطقم الطبية فضلا طبعا عن تخفيف إجراءات الحظر فى ظل زيادة الأعداد". 

ويقول عزام لـ"موقع الحرة": إن "الأطباء بلا أى حماية حقيقية ويتصدرون المشهد بصدور عارية فى ظل منظومه صحية مهلهلة إن صح تسميتها منظومة أصلا". 

ويوضح أن "الأطباء يواجهون يوميا أزمات مزمنة، منها صعوبة إجراء المسحات للأطقم الطبية، ونقص مستلزمات الحماية الشخصية، ونقص أعداد أسرة العناية وأجهزة التنفس الصناعي"، مشيرا إلى أنه في الكثير من الحالات يشتري عناصر الطواقم الطبية أدوات الحماية على حسابهم الخاص، أملا في العودة إلى بيوتهم سالمين غير مصابين بكورونا. 

وفي الأسابيع الماضية أرسلت مصر مساعدات طبية إلى دول بينها الصين وإيطاليا والولايات المتحدة، ما أثار غضب العديد من العاملين في المجال الطبي الذين يشكون من نقص معدات الوقاية الشخصية.

وخاطبت النقابة العامة للأطباء الثلاثاء، مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وهالة زايد وزيرة الصحة، لاتخاذ إجراءات الحماية ومكافحة العدوي في المستشفيات، وذلك بعد ازدياد حالات الإصابة والوفاة بين الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية.  

ونشر أطباء على حساباتهم على فيسبوك، استقالاتهم من مستشفيات حكومية، مطالبين "بتوفير وسائل الحماية الفردية وتطبيق تدابير أفضل للسيطرة على العدوى وإيقاف التهديدات الإدارية والأمنية".

لكن السلطات المصرية ردت بإلقاء القبض على ثلاثة أطباء على الأقل، ووجهت لهم اتهامات "بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام إلى تنظيم إرهابي"، حسب وكالة رويترز.

ومع قرار توسيع المستشفيات التي تعالج المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 320 مستشفى عاما ومركزيا على مستوى الجمهورية، في أواخر الشهر الماضي لتخفيف العبء عن مستشفيات الحميات والصدر، شهدت المستشفيات زحاما اختلط فيه المشتبه في إصابتهم بالفيروس مع المترددين على المستشفيات لأمراض أخرى، ما أدى إلى تزايد حالات الإصابة المسجلة والتي هي أقل بكثير من الأرقام الحقيقية. 

وأكدت نقابة الأطباء "ضرورة عمل مسارات مختلفة للفصل بين المرضى المشتبه بإصابتهم بكورونا عن المرضى المترددين للعلاج من أمراض أخرى أو لصرف علاج على نفقة الدولة، أما إذا كان تصميم المستشفى لا يسمح بذلك فيمكن نقلهم لمكان آخر، لتقليل احتمالات انتقال العدوى بين المواطنين والفرق الطبية"، بحسب بيان للنقابة الثلاثاء. 

وكان نقيب الأطباء حسن خيري قد اجتمع برئيس الوزراء ووزيرة الصحة الشهر الماضي لمناقشة كيفية حماية الطواقم الطبية وتوفير معدات الوقاية، وكان حينها عدد الأطباء المتوفين بكورونا حوالي 19 طبيبا، لكنه حتى الآن "لم ينفذ شيء من الوعود الحكومية"، بحسب عضو مجلس نقابة الأطباء محسن عزام في تصريحاته لـ"موقع الحرة". 

وعندما كتبت الطبيبة الناشطة منى مينا حول أزمة الطبيبة آية صقر وعدم توفر العلاج لها في المستشفى، سألها عدد من الأطباء عن سبب عدم التواصل مع المسؤولين في وزارة الصحة فقالت "تواصلت وبيردوا بشكل لطيف ومحترم بس الموقف الفعلي لم يتغير.. ماذا أفعل؟ هل تعقد النقابة مؤتمر صحفي وتصدر بيان اعتراض، مينفعش النقابة تعمل ده مع كل طبيب مفروض يلاقي مكان حجز فيه علاج بجد". 

وحول تساؤل بعض الأطباء عن إمكانية معالجة النقابة أطباءها، قالت "هذا كلام غير عملي إطلاقا، فتكلفة علاج الطبيب الواحد في المستشفيات الخاصة ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه، وبمعدل الإصابات التي تحدث بين الأطباء فأموال المعاشات ستنتهي في غضون أشهر، باختصار الحل هو أن نقف مع بعضنا ونرفع صوتنا عشان اللي مش سامع يسمع واللي بيغمض عنيه يشوف و يتحرك".

وكانت نقابة الأطباء قد ناشدت السلطات المصرية مرارا بتوفير مستشفى لعلاج الأطباء المصابين بكورونا في كل محافظة، لكن هذا المطلب لم يتم تنفيذه حتى الآن، بحسب عضو مجلس النقابة محسن لـ"موقع الحرة". 

وتعاني مصر في الأساس عجزا في الأطباء حيث "أن هناك طبيبا مصريا واحدا مقابل كل 1100 شخص، "في حين أن الرقم المعتمد هو طبيب لكل 400 فرد، وهذا يعني أن مصر تعاني عجزا في عدد الأطباء تبلغ نسبته 300% تقريبا"، بحسب الطبيب عارف شبراوي دويدار.

والشهر الماضي، فرضت مصر ضريبة بنسبة 1% على جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص لمدة عام لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، فضلا عن خصم 50 في المئة من الرواتب التقاعدية، وأثار القرار غضبا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي.

ومن المفترض أن يبدأ تطبيق القرار أول يوليو، ولمدة 12 شهرا، أي مدة القرض تقريبا. 

وتتساءل الكاتبة والخبيرة الاقتصادية سلمى حسين في مقابلة مع "موقع الحرة" عن أوجه الإنفاق الفعلي على هذه الموارد "أين تذهب هذه الموارد، هل هي تذهب بالفعل للسبب الذي اقتطعت من أجله لعلاج تداعيات كورونا والمستشفيات وعلاج المرضى أم لاستكمال بناء المدن الجديدة الأربعة عشر والبنية التحتية الجديدة لربط القاهرة بالمدن الجديدة". 

الحرة / خاص - واشنطن