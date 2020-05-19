مصر

بعد تطورات ليبيا وإصرار أثيوبيا.. السيسي يأمر القوات المسلحة بـ"الاستعداد القتالي"

الحرة - دبي
19 مايو 2020
السيسي يأمر القوات المسلحة بالاستعداد على أعلى مستوى
السيسي يأمر القوات المسلحة بالاستعداد على أعلى مستوى

في تطور لافت على الساحة المصرية، طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من القوات المسلحة "التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي"، ما أثار جملة من التساؤلات بشأن توقيت هذا الإعلان.

وكان السيسي اجتمع مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك بحضور رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد المنطقة المركزية العسكرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي أن السيسي اطلع خلال الاجتماع على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية الثلاثة الرئيسية على مستوى الجمهورية، وجهود القوات المسلحة لضبط الحدود وملاحقة العناصر الإرهابية، خاصةً في شمال سيناء وكذلك المنطقة الغربية.

ووفقاً لبيان الرئاسة المصرية، وجه السيسي بالاستمرار في التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي، معرباً عن التقدير لجهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فداءً للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات شعبه.

السيد الرئيس يطلع علي الأوضاع الأمنية علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية الرئيسية للدولة اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح...

Posted by ‎المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman of the Egyptian Presidency‎ on Monday, May 18, 2020

وربط مراقبون اجتماع السيسي بوزير الدفاع وطلبه بالاستعداد على أعلى مستوى العسكرية قد يرجع إلى سببين الأول هو التطورات الليبية، والثاني هو إعلان الخارجية الأثيوبية عدم تأجيل ملء سد النهضة.

 

تطورات ليبيا

 

في ليبيا سيطرت حكومة الوفاق، الاثنين، على قاعدة "الوطية" الجوية الواقعة (140 كلم) جنوب غرب العاصمة طرابلس، بعدما كانت خاضعة لسيطرة القوات الموالية للمشير خليفة حفتر.

والمنطقة الغربية العسكرية التي أشار  إليها السيسي هي واحدة من المناطق الأربع العسكرية للقوات المسلحة المصرية ويقع مقرها بمرسى مطروح قرب الحدود الليبية.

ويعتبر  السيسي من أبرز الداعمين لخليفة حفتر، وكان الجيش المصري هو المسؤول عن تدريب قوات حفتر على عدد من الأسلحة الجديدة، والمساند الأول له في معركته.

وتعد قاعدة الوطية من أهم القواعد العسكرية الليبية في الغرب، والتي كان يشن منها حفتر هجومه على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق، وبخسارتها يفقد تواجده في الغرب الليبي بالكامل باستثناء مدينة ترهونة، ما يعطي دفعة لحكومة الوفاق.

وتأتي عملية السيطرة على قاعدة بعد أسابيع قليلة على استعادة حكومة الوفاق السيطرة على ست مدن بينهما مدينتان  استراتيجيتان (صرمان وصبراتة) غرب طرابلس.

 

سد النهضة

 

أما في أثيوبيا، فقد أعلنت زير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشيو، في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن، الاثنين، إن بلاده "لا ترى أي سبب لتأجيل ملء خزان سدها" الضخم، على الرغم من تحذيرات مصر من أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة.

ويشكل سد النهضة الإثيوبي الكبير مصدرًا للتوتر في حوض نهر النيل، منذ أن أطلقت إثيوبيا المشروع في عام 2011، وتقول أديس أبابا إن السد مهم لاقتصادها، بينما تخشى القاهرة من أن يوثر على كمية مياه النيل الذي يوفر كل احتياجات مصر من المياه تقريبا.

وفشلت المحادثات، التي أجريت في وقت سابق من هذا العام، بين الحكومتين والسودان، الدولة الأخرى المعنية، في تحقيق انفراج.

الحرة - دبي

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السيسي يأمر القوات المسلحة بالاستعداد على أعلى مستوى
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مصر

ثاني حالة وفاة بسبب كورونا بين الصحفيين المصريين

الحرة - واشنطن
19 مايو 2020
أطباء في قسم العزل بمستشفى الشيخ زايد في القاهرة يعالجون مريضا بكوفيد-19
أطباء في قسم العزل بمستشفى الشيخ زايد في القاهرة يعالجون مريضا بكوفيد-19

أعلنت نقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة في مصر، الاثنين، وفاة الصحفي محيي الدين السيد السعيد بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، في حالة هي الثانية من نوعها.

وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية أيمن عبد المجيد، إن السعيد كان يعاني منذسنوات من الفشل الكلوي ويجري ثلاث جلسات غسيل أسبوعيا. 

وأضاف أن الصحفي الراحل ذهب كالعادة الثلاثاء الماضي لإجراء الغسيل الكلوي في المستشفى، لكن تم اكتشاف ارتفاع في درجة حرارته، فأحيل إلى مستشفى حميات العباسية. 

وأشار إلى أنه تم احتجازه بالعناية المركزة في المستشفى وإجراء اختبار كورونا له.. "للأسف الشديد تدهورت حالته تدريجيا ووافته المنية ظهر اليوم". 

وكانت نقابة الصحفيين قد أعلنت عن وفاة أول صحفي من أعضائها، وهو محمود رياض في 24 أبريل الماضي بعد أسبوعين من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ودعت النقابة أعضاءها إلى اتخاذ الحيطة وعدم التهاون فى الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم. 

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، تسجيل 535 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12764 إصابة، كما تم إعلان 15 حالة وفاة جديدة ليصبح عدد الوفيات في مصر بسبب كورونا 645. 
 

الحرة - واشنطن