مصر

مصر.. دعوى قضائية لتشكيل لجنة لتفقد السجون وتأكيد حماية السجناء

علاء كمال - القاهرة
20 مايو 2020
دعوات في مصر لحماية السجناء من كورونا
دعوات في مصر لحماية السجناء من كورونا

أقام محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، اختصمت وزير الداخلية بصفته ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفته، حول ظروف وأوضاع احتجاز المحبوسين احتياطيا.

وطالبت الدعوى بتشكيل لجنة من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وأساتذة كليات الطب، لمعاينة مجمع سجون طرة، وكذلك طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع وزير الداخلية عن الإفصاح عن إجراءات الأمان المتخذة لحماية المسجونين احتياطيا.

وطالبت الدعوى أيضا، بمتابعة العاملين وضباط السجون، خاصة حول ما تقوم به إدارة السجون من إجراءات الوقاية التي من شأنها أن توفر حماية للسجناء، خصوصا في سجن شديد الحراسة 2 بمجمع سجون طرة، المودع فيه المحامي إبراهيم متولي، والتأكد من توفر أدوات النظافة والتهوية الجيدة من عدمه، وتمكين اللجنة المشكلة من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لمعاينته وإثبات الإجراءات الوقائية والطبية المتخذة داخل السجن.

ويذكر أن المحامي إبراهيم متولي البالغ من العمر 57 سنة، محبوس احتياطيا على ذمة قضية تعود لعام 2019، وسبق اتهامه وحبسه احتياطيا في قضية أخرى في سنة 2017 وظل محبوسا احتياطيا لمدة تتجاوز السنتين. ورغم صدور قرار إخلاء سبيل لصالحه، تم تدويره في القضية الجديدة.

ولا تزال الزيارات في السجون معلقة منذ التاسع من مارس الماضي، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

لكن قرارات منع الزيارات في السجون، أدت إلى عدم التواصل مع السجناء واطمئنان ذويهم عليهم، وتلاها رفض إدخال الغذاء والأدوية إلى بعض السجون.

ولم ترافق قرارات وزير الداخلية أي إيضاحات أو معلومات عن إجراءات الأمان المتخذة لحماية المحتجزين احتياطيا وكذلك العاملين والضباط في هذه السجون.

وجددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مطالبتها التي أصدرتها في بيان بتاريخ 17 مارس، وناشدت باتخاذ إجراءات عاجلة وجريئة لتقليص الكثافة في أماكن الاحتجاز بالسجون وأقسام الشرطة منعا لانتقال أو انتشار وباء كورونا إلى السجناء أو المحتجزين أو أفراد الشرطة في تلك الأماكن حفاظا على الصحة العامة.

وطالبت المفوضية بخمسة إجراءات عاجلة:

أولا: إطلاق سراح جميع سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مسيسة، أو من ينفذون عقوبات سالبة للحرية بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية وحقوقهم الأساسية في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والدفاع عن حقوق الإنسان وإلغاء التدابير الاحترازية عنهم.

ثانيا: إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات، عملا بمبدأ افتراض براءة المتهمين وترجيحا للمصلحة العامة في الحفاظ على الصحة العامة.

ثالثا: التوسع في استخدام الإفراج الصحي والإفراج المشروط للسجناء الآخرين الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات مع إمكانية اللجوء لتدابير احترازية.

رابعا: الإفراج عن السجناء على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات من كبار السن والمرضى والفئات الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا مع إمكانية اللجوء إلى التدبير الاحترازي بعدم ترك المنزل إلا للعلاج.

خامسا: توفير الأدوات الصحية والوقائية للمحتجزين وأفراد الشرطة العاملين في السجون والأقسام وتحسين الظروف الصحية في أماكن الاحتجاز من أجل الوقاية من المرض والسماح بزيارة المحبوسين مع اتخاذ اللازم لمنع انتقال العدوى.

علاء كمال - القاهرة

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مصر

بالنشادر.. سيدة تقتل زوجها بمعاونة عشيقها في رمضان

الحرة - واشنطن
20 مايو 2020
عناصر من الشرطة المصرية
عناصر من الشرطة المصرية

أقدمت سيدة مصرية على قتل زوجها بمعاونة عشيقها وقت السحور في رمضان، في مدينة بدر بالقاهرة. 

وكان قد تم العثور على صاحب مخبز، يقيم في دائرة قسم شرطة بدر، مقتولا في سيارته بطعنات وجروح متفرقة بالجسم وبحوزته متعلقاته الشخصة. 

وبعد تحريات المباحث، توصلت الشرطة إلى أن الزوجة لها دور في الجريمة، بعد أن بينت كاميرات المراقبة الموجودة في منطقة الحادث دخول سيدة لركوب السيارة ثم الخروج منها. 

وبالتحقيق مع الزوجة اعترفت أنها كانت مرتبطة عاطفيا بشخص آخر هو الذي وضع لها خطة ارتكاب الجريمة، بغرض الزواج منه بعد التخلص من زوجها. 

وبحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية، فإن الزوجة ومتهمين آخرين، بينهم عامل سابق في مخبز المجني عليه، أقدموا على تنفيذ الجريمة بعد أن اشتروا سكينين. 

وتوجه المتهمون إلى خط سير المجني عليه أثناء عودته لمسكنه بسيارته، "ولدى وصوله، قام أحدهم بالدلوف للمقعد الخلفي للسيارة وشل حركة المجني عليه، وقام الآخر بإلقاء مسحوق (النشادر) بوجهه مما أفقده الوعي وقاما بالتعدي عليه بعدة طعنات فأوديا بحياته"، بحسب الداخلية. 
 

الحرة - واشنطن