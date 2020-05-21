مصر

"كارثة" في مصر.. الجيش الأبيض بدون "أسلحة"

الحرة / ترجمات - واشنطن
21 مايو 2020
وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن حوالي 13 في المئة من المصابين في مصر، يعملون في المجال الصحي
وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن حوالي 13 في المئة من المصابين في مصر، يعملون في المجال الصحي

اشتكى عاملون في القطاع الصحي المصري من عدم توفر أدنى مستلزمات الرعاية الصحية في خضم أزمة كورونا، مطالبين حكومة بلادهم بحمايتهم وفرض اغلاق تام لمواجهة الجائحة.

وقال تقرير لصحيفة "ذي غارديان" البريطانية إن أطباء مصر، الذين تطلق عليهم وسائل الدعاية الحكومية "الجيش الأبيض"، لا يمتلكون اختبارات أساسية للكشف سواء لأنفسهم أو للمرضى، كما أنهم يفتقدون معدات الحماية من الفيروس.

وتنقل الصحيفة عن أحد الممرضين في مستشفى بمدينة إمبابة قوله إن "الوضع يتدهور، الممرضات والأطباء خائفون للغاية لأننا لسنا محميين".

ويضيف "نحن نُعالج بنفس الطريقة التي يعالج بها المرضى. إذا اشتكينا من الأعراض، يُطلب منا العودة إلى المنزل والحجر الصحي، ولايتم توفير لنا الفحص".

وتم تسجيل 14229 حالة إصابة بفيروس كورونا في مصر، بالإضافة لـ680 حالة وفاة، حيث كان يوم الأربعاء الأكبر من حيث عدد الإصابات بعد اكتشاف نحو 745 حالة جديدة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن حوالي 13 في المئة من المصابين في مصر، يعملون في المجال الصحي.

وقال أحد العاملين الطبيين في مستشفى الجيزة: "يقول بعض الأطباء أن أولئك الذين ظهرت عليهم الأعراض في وقت سابق هم أكثر حظا منا، لأنهم حصلوا على مكان في المستشفى". 

ويضيف "إذا أصبت في الوقت الحاضر، فلن تحصل على مكان".

وحمل الحكومة المسؤولية في انتشار الوباء في صفوف العاملين في المجال الصحي، نتيجة النقص الشديد في معدات الحماية، وتابع: "إنها كارثة، مأساة، يقول العديد من الأطباء إن الحكومة لا تهتم بنا".

وأعرب عن أسفه لتفاخر الحكومة المصرية بتزويد معدات الوقاية الشخصية لإيطاليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة بينما يواجه الأطباء في مصر نقصا. 

ويقول "لقد ساءت الأمور في الآونة الأخيرة، فقد تم رفض طلبات الأطباء، الذين يعالجون مرضى كورونا ويسعون للحصول على اختبارات لمعرفة ما إذا كانوا مصابين، عدة مرات".

ويتابع "المستشفيات تنهار.. عليهم إبعاد الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض، لكن هؤلاء الأشخاص ليس لديهم خيارات أخرى حيث أن جميع الأماكن ممتلئة".

ويقول طبيب في مستشفى الحسين الجامعي في القاهرة "لا نريد أن يطلق علينا تسمية الجيش الأبيض، نريد نفس الحماية الاجتماعية والحقوق المالية التي يتمتع بها الجيش والمسؤولون".

ويضيف "صدقوني، الأطباء لا يريدون الأغاني أو الألقاب، نحن نريد فقط أن نكون قادرين على القيام بعملنا بأمان".

وتؤكد الصحيفة أنها لم تحصل على رد رسمي من السلطات الصحية بشأن هذه المعلومات.

وتشير إلى أن نقابة الأطباء المصرية طالبت مرارا وتكرارا الحكومة بتغيير مسار التعامل مع أزمة كورونا وإجراء المزيد من الاختبارات وفرض إغلاق كامل لمدة أسبوعين لتوجيه "ضربة قاضية" للفيروس

وتوضح الصحيفة أن الحكومة المصرية ترفض فرض الحظر، فيما يشدد أعضاء لجنة الصحة على ضرورة حماية الاقتصاد المصري الهش من خلال "التعايش مع الفيروس" مع الحفاظ على إجراءات الإبعاد الاجتماعي.

ووفقا للصحيفة فقد ألقى العديد من المسؤولين المصريين باللوم على المواطنين في انتشار الفيروس على الرغم من القيود المتراخية، بما في ذلك رئيس وحدة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، الذي انتقد "عدم التزام بعض المواطنين".

الحرة / ترجمات - واشنطن

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مصر

"كارثة" في مصر.. الجيش الأبيض بدون "أسلحة"

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مصر

يمنعون عنهم الماء والطعام.. أسرة مصرية تتعرض لاضطهاد من الجيران بعد إصابة أفرادها بكورونا

الحرة - دبي
21 مايو 2020
سيدة مصرية تستغيث بعد تعرضها للتنمر من جيرانها بعد إصابتهم بفيروس كورونا
سيدة مصرية تستغيث بعد تعرضها للتنمر من جيرانها بعد إصابتهم بفيروس كورونا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لسيدة تقيم في أحد أحياء القاهرة، وهي تستغيث لتعرضها وأسرتها للتنمر والعداء من الجيران، بعد أن تأكدت إصابة زوجها بفيروس كورونا المستجد.

وأثار الفيديو الذي تداوله النشطاء تحت اسم "مأساة عائلة المعادي" جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت السيدة التي ظهرت في الفيديو وهي تبكي وتعاني من أعراض كورونا،  أنها بعد ظهور أعراض المرض على زوجها ومعرفة جيرانها بذلك، بدأت أسرتهما تتعرض لأسوأ معاملة منهم.

وقالت إنهم بعد عودتهم من مستشفى العباسية يوم السبت الماضي، تجمهر الجيران أمام المنزل وطالبوهم برؤية تحاليل زوجها لمعرفة إذا كان فعلا قد أصيب بالفيروس أم لا، وبدأوا يعاملونهم بطريقة غير لائقة، مشيرة إلى أن الحالة الصحية لزوجها خطيرة ويعاني من تلف في الرئة.

مأساة عائلة المعادي المصابه بكورونا ... ام و طفلين و زوجها ! الجيران بيقطعوا عنهم الميه و الكهرباء .. بيقولوا لعمال...

Posted by ‎خليفة السيلي الهواري‎ on Tuesday, May 19, 2020

وأوضحت أن  زوجها ظهرت عليه جميع الأعراض وذهب إلى مستشفى العباسية وأجرى الفحوصات وجاءت النتيجة سلبية، فعاد إلى المنزل، إلا أن صحته تدهورت واضطر الذهاب للمستشفى مرة ثانية وجاءت نتيجة الاختبارات إيجابية، لكن بعد أن انتقلت العدوى لها ولأولادها.

وأضافت أن محلات البقالة والمطاعم والصيدليات امتنعت عن توصيل الطلبات لهم، ويقولون لهم: "أنتم الشقة اللي عندها كورونا"، بالإضافة إلى قطع الجيران المياه عن شقتها بشكل متعمد.

وأشارت وهي تبكي إلى أن سكان الشارع الذين يقطنون فيه منذ معرفتهم بهذا الأمر يطالبونهم بإخلاء المنزل.

وأكدت أنها تشعر بخوف شديد، وناشدت جميع المحيطين لعدم التعرض لها وعائلتها.

ووفقاً لأرقام الحكومة، فقد سجلت مصر حتى الآن أكثر من 14 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا، كما سجلت نحو 680 حالة وفاة.

الحرة - دبي