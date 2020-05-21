مصر.. اعتقال كاتبة من منزلها بالإسكندرية

قال حزب سياسي مصري الأربعاء، إن قوات الأمن ألقت القبض على الكاتبة والباحثة شيماء سامي.

وأصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بيانا مقتضبا، قال فيه إن قوات الأمن ألقت القبض على سامي، أثناء وجودها بمنزلها في مدينة الإسكندرية.

من جانبها، قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في بيان لها، إن قوة أمنية مكونة من ضباط وأفراد أمن من قسم شرطة منطقة سيدي جابر، ألقوا القبض على سامي الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة.

القبض على شيماء سامي من منزلها بالإسكندرية.. وأسرتها تطالب بالإفراج عنها وتحمل الداخلية مسئولية سلامتها . ألقت، قوات... Posted by ‎المفوضية المصرية للحقوق والحريات‎ on Wednesday, May 20, 2020

وأكدت المفوضية أن أسرة شيماء تحمل قوات الأمن المسئولية، في حال تعرضها لأي خطر خلال فترة احتجازها، مطالبة بالإفراج الفوري عنها.

يذكر أن شيماء سامي كانت تعمل في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي يديرها الحقوقي جمال عيد، ولها عدة مقالات وكتابات بمواقع صحفية.