مصر

يمنعون عنهم الماء والطعام.. أسرة مصرية تتعرض لاضطهاد من الجيران بعد إصابة أفرادها بكورونا

الحرة - دبي
21 مايو 2020
سيدة مصرية تستغيث بعد تعرضها للتنمر من جيرانها بعد إصابتهم بفيروس كورونا
سيدة مصرية تستغيث بعد تعرضها للتنمر من جيرانها بعد إصابتهم بفيروس كورونا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لسيدة تقيم في أحد أحياء القاهرة، وهي تستغيث لتعرضها وأسرتها للتنمر والعداء من الجيران، بعد أن تأكدت إصابة زوجها بفيروس كورونا المستجد.

وأثار الفيديو الذي تداوله النشطاء تحت اسم "مأساة عائلة المعادي" جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت السيدة التي ظهرت في الفيديو وهي تبكي وتعاني من أعراض كورونا،  أنها بعد ظهور أعراض المرض على زوجها ومعرفة جيرانها بذلك، بدأت أسرتهما تتعرض لأسوأ معاملة منهم.

وقالت إنهم بعد عودتهم من مستشفى العباسية يوم السبت الماضي، تجمهر الجيران أمام المنزل وطالبوهم برؤية تحاليل زوجها لمعرفة إذا كان فعلا قد أصيب بالفيروس أم لا، وبدأوا يعاملونهم بطريقة غير لائقة، مشيرة إلى أن الحالة الصحية لزوجها خطيرة ويعاني من تلف في الرئة.

مأساة عائلة المعادي المصابه بكورونا ... ام و طفلين و زوجها ! الجيران بيقطعوا عنهم الميه و الكهرباء .. بيقولوا لعمال...

Posted by ‎خليفة السيلي الهواري‎ on Tuesday, May 19, 2020

وأوضحت أن  زوجها ظهرت عليه جميع الأعراض وذهب إلى مستشفى العباسية وأجرى الفحوصات وجاءت النتيجة سلبية، فعاد إلى المنزل، إلا أن صحته تدهورت واضطر الذهاب للمستشفى مرة ثانية وجاءت نتيجة الاختبارات إيجابية، لكن بعد أن انتقلت العدوى لها ولأولادها.

وأضافت أن محلات البقالة والمطاعم والصيدليات امتنعت عن توصيل الطلبات لهم، ويقولون لهم: "أنتم الشقة اللي عندها كورونا"، بالإضافة إلى قطع الجيران المياه عن شقتها بشكل متعمد.

وأشارت وهي تبكي إلى أن سكان الشارع الذين يقطنون فيه منذ معرفتهم بهذا الأمر يطالبونهم بإخلاء المنزل.

وأكدت أنها تشعر بخوف شديد، وناشدت جميع المحيطين لعدم التعرض لها وعائلتها.

ووفقاً لأرقام الحكومة، فقد سجلت مصر حتى الآن أكثر من 14 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا، كما سجلت نحو 680 حالة وفاة.

الحرة - دبي

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مصر

مصر.. اعتقال كاتبة من منزلها بالإسكندرية

الحرة - واشنطن
21 مايو 2020
الكاتبة والباحثة شيماء سامي
الكاتبة والباحثة شيماء سامي

قال حزب سياسي مصري الأربعاء، إن قوات الأمن ألقت القبض على الكاتبة والباحثة شيماء سامي.

وأصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بيانا مقتضبا، قال فيه إن قوات الأمن ألقت القبض على سامي، أثناء وجودها بمنزلها في مدينة الإسكندرية.

من جانبها، قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في بيان لها، إن قوة أمنية مكونة من ضباط وأفراد أمن من قسم شرطة منطقة سيدي جابر، ألقوا القبض على سامي الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة.

القبض على شيماء سامي من منزلها بالإسكندرية.. وأسرتها تطالب بالإفراج عنها وتحمل الداخلية مسئولية سلامتها . ألقت، قوات...

Posted by ‎المفوضية المصرية للحقوق والحريات‎ on Wednesday, May 20, 2020

وأكدت المفوضية أن أسرة شيماء تحمل قوات الأمن المسئولية، في حال تعرضها لأي خطر خلال فترة احتجازها، مطالبة بالإفراج الفوري عنها.

يذكر أن شيماء سامي كانت تعمل في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي يديرها الحقوقي جمال عيد، ولها عدة مقالات وكتابات بمواقع صحفية.

الحرة - واشنطن