مصر

"أتاوة كورونا" تشعل غضب المصريين

فرانس برس
22 مايو 2020
غضب في مصر بسبب مشروع قانون ضريبة جديدة من أجل مواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية
غضب في مصر بسبب مشروع قانون ضريبة جديدة من أجل مواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية

أثار مشروع قانون أقرته الحكومة المصرية هذا الأسبوع، ويقضي بفرض ضريبة بنسبة 1 بالمئة على جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص لمدة عام لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، غضبا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويقضي مشروع القانون كذلك بحسم نصف في المئة من الرواتب التقاعدية.

وأكد مجلس الوزراء الأربعاء أن مشروع القانون الذي ينبغي أن يحصل على موافقة البرلمان قبل إقراره نهائيا، يندرج في إطار "المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية" الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن يبدا تطبيقه اعتباراً من أول يوليو، و"لمدة 12 شهرا".

وعبر عدد من المصريين على شبكات التواصل الاجتماعي عن غضبهم من المشروع في بلد يبلغ متوسط دخل الأسرة فيه خمسة آلاف جنيه مصري شهريا (قرابة 315 دولارا).

وكتب مدوّن باسم "الطوخي" على "تويتر"، "حكومات العالم كله تعطي فلوسا للشعب إلا في مصر" تمد الحكومة "يدها في جيب المصريين لتأخذ 1%".

وعلى "فيسبوك" كتب رائد جودة أن استقطاع نصف في المئة من الرواتب التقاعدية "أتاوة"، فيما اعتبر آخرون أن هذا الإجراء غير دستوري.

واستثنى مشروع القانون من هذه الضريبة "أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه" (قرابة 126 دولارا).

كما يتيح مشروع القانون لمجلس الوزراء إعفاء العاملين في القطاعات التي تضررت بسبب فيروس كورونا المستجد وخصوصا السياحة.

وارتفع عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا المستجد في مصر الخميس الى 774 وهو أعلى رقم منذ ظهوره في البلاد في مارس. وتجاوز إجمالي عدد الإصابات 15 ألفا، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس، 696 .

ووافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على منح مصر قرضا طارئا بقيمة 2,77 مليار دولار لمساعدتها على التعامل مع آثار وباء كوفيد-19.

وقال الصندوق في بيان إن مصر شهدت "تحولا ملحوظا" قبل صدمة كوفيد-19 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من الصندوق، لكن هذا التقدم مهدد الآن.

وحسب أحدث الإحصاءات الرسمية، وصلت نسبة الفقر في مصر إلى 32,5 بالمئة في عامي 2017-2018، مقابل 27,8 بالمئة في 2015، أي بزيادة قدرها 4,7 بالمئة.

فرانس برس

اقرأ أيضا

A handout picture provided by the Lebanese photo agency Dalati and Nohra on May 21, 2020 shows Lebanon's Prime Minister Hassan…
من زاوية أخرى

"إنقاذ الدولة" مجرد كذبة لبنانية
غضب في مصر بسبب مشروع قانون ضريبة جديدة من أجل مواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية
مصر

"أتاوة كورونا" تشعل غضب المصريين

Ethernet cables are seen running from the back of a wireless router in Washington, DC on March 21, 2019. (Photo by MANDEL NGAN …
تكنولوجيا

تسجيل رقم قياسي عالمي بسرعة الإنترنت يتيح تحميل 1000 فيلم عالي الدقة بأقل من ثانية

ميشال عون منح حزب الله غطاء مسيحيا منذ 2006.
لبنان.. معركة البقاء

"الحليف الوفي" يهدد حزب الله بـ"الغطاء المسيحي".. والفيدرالية في لبنان على الطاولة

تحطمت في حي مكتظ بالسكان
عربي ودولي

اللقطات الأولى لتحطم الطائرة الباكستانية في حي سكني.. ومخاوف من ضحايا على الأرض

تؤكد وسائل اعلام محلية أن أوامر صدرت بإعفاء مدير السايلو وبعض المسؤولين الآخرين على خلفية اختفاء الحنطة
العراق

"القبض على السراق".. موجة سخرية وغضب بعد فضيحة الحنطة في العراق

الطائرة الباكستانية تحطمت قرب منطقة سكنية في كراتشي
عربي ودولي

تحطم طائرة ركاب باكستانية تقل أكثر من 100 شخص

عربي ودولي

بعد الرفض الإثيوبي.. مفاوضات سد النهضة تنطلق مجددا

الحرة / وكالات - واشنطن
22 مايو 2020
السودان يرفض مقترحا أثيوبياً بتوقيع اتفاق جزئي حول سد النهضة
السودان تقرر العودة إلى المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي

أعلن السودان الخميس الاتفاق مع إثيوبيا على العودة برفقة مصر و"بأسرع فرصة ممكنة" إلى التفاوض حول سد النهضة الاثيوبي، وذلك بعد مباحثات بين رئيسي وزراء البلدين.

ويأتي الإعلان بعد توقف التفاوض في فبراير الماضي على إثر رفض إثيوبيا التوقيع على مسوّدة اتفاق أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي.

وقال مكتب رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، في بيان: "اتفق الجانبان على تكليف وزراء المياه في الدول الثلاث للبدء في ترتيبات العودة إلى التفاوض بأسرع فرصة ممكنة".

ويثير السد مخاوف السودان ومصر بشأن ضمان حصتيهما من مياه النيل.

وقال عمر قمر الدين، وزير الدولة في الخارجية السودانية، لعدد من الصحافيين، "خيارنا الأوحد أن نعود إلى طاولة المفاوضات".

وبدأت إثيوبيا في 2011 بناء سد النهضة على النيل الأزرق بكلفة 6 مليارات دولار.

ومنذ ذلك التاريخ دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق حول الحد من تأثير السد الأثيوبي على كل من السودان ومصر.

وفي 12 مايو، رفض السودان مقترحا إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي للبدء في ملء بحيرة السد في يوليو المقبل.

وفي بداية الأسبوع، أجرى حمدوك مباحثات، عبر تقنية "فيديو-كونفرس"، مع نظيره المصري مصطفى مدبولي بمشاركة وزراء الخارجية والري ومدراء المخابرات في الدولتين.

الحرة / وكالات - واشنطن