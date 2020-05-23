مصر

"راقصة تيك توك" تثير الجدل في مصر بتهمة اغتصاب وتصوير بالإكراه

الحرة / خاص - واشنطن
23 مايو 2020
قضية الفتاة منة عبد العزيز تتصدر تويتر في مصر بعدما ظهرت تتهم شخص يدعى مازن إبراهيم باغتصابها
قضية الفتاة منة عبد العزيز تتصدر تويتر في مصر بعدما ظهرت تتهم شخص يدعى مازن إبراهيم باغتصابها

"#القبض_علي_المغتصب_مازن_ابراهيم"، وسم تصدر تويتر في مصر خلال ساعات، يطالب بالقبض على شاب اتهم في حادثة اغتصاب.

وكانت فتاة مصرية تدعى منة عبد العزيز، اشتهرت بمقاطع رقص على تطبيق تيك توك، قد نشرت فيديو تتهم مازن إبراهيم باغتصابها بمساعدة فتيات أخريات.

وقالت عبد العزيز في الفيديو، حيث ظهر على وجهها علامات اعتداءات، إن "شخص يدعى مازن إبراهيم اغتصبني، وصورني بالإكراه وضربني، وأصابني في كل جسمي، وقد نشر صديقات له الفيديو على الإنترنت".

وعقب انتشار الفيديو، صعد وسما #حق_منة_عبدالعزيز و#القبض_علي_المغتصب_مازن_ابراهيم ضمن الوسوم الأعلى تداولا في مصر، بعدما أبدى عليه آلاف المغردين تعاطفهم مع الفتاة، مطالبين في نفس الوقت بمحاكمة الجاني.

ولم يمر الكثير من الوقت، حتى عادت منة بفيديو آخر عبر حساب زوجها، تقول إنه تلقى تهديدات من قبل إبراهيم، وطالبت بالقبض عليه.

من ناحيته، نشر إبراهيم الذي تتهمه منة باغتصابها، فيديوهات عبر حسابه على فيسبوك، يتهم الفتاة بالافتراء عليه، وأنها تعرضت لأزمات نفسية وأسرية حادة أثرت على سلوكها.

Posted by Mazen Ibrahem on Friday, May 22, 2020

وقال إبراهيم إنه كانت تجمعه علاقة صداقه مع إبراهيم، وأنه قد تعرض لعملية ابتزاز من قبلها حتى تحصل على المال.

يذكر أن الشرطة المصرية قد ألقت القبض خلال الفترة الأخيرة على عدد من الفتيات الشهيرات على منصة تك توك، على خلفية تهم تتعلق "بالتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام".

وكان من بين هذه الفتيات اللائي ذاع صيتهن خلال الفترة الأخيرة، حنين حسام، ومودة الأدهم، إلا أن الشرطة لم تتدخل بعد في قضية منة عبد العزيز.

الحرة / خاص - واشنطن

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مصر.. تسريب مقطع فيديو من تنفيذ حكم الإعدام في هشام عشماوي

أحمد حسين - القاهرة
23 مايو 2020
إعدام هشام عشماوي
هشام عشماوي يتوسط رجلي أمن مصريين

نشر إعلاميون مصريون ووسائل إعلام مقربة من السلطة مقاطع فيديو من عملية إعدام هشام عشماوي قائد تنظيم " المرابطون"، الذي تم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه من محكمة عسكرية في مارس الماضي، وفق ما أعلنه المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في بيان رسمي وقتها. 

وجاء نشر هذه المقاطع عقب انتهاء الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل الاختيار، الذي يروي بحسب صانعيه قصة ضابط الصاعقة المصري أحمد المنسي، وقصة ضابط الصاعقة السابق هشام عشماوي.

واستخدم مخرج العمل لقطة حقيقية تم تصويرها أثناء تلاوة حكم الإعدام على عشماوي قبل تنفيذه، ويظهر فيه عشماوي بصحبة عدد من قوات الأمن الملثمة، وضابط يتلو الحكم، وفي نهايته يسأل عشماوي عن كلماته الأخيرة ليجيب عشماوي " مبقاش ينفع"، وتنتهي الحلقة.  

لكن ثلاثة مقاطع أخرى تم تداولها أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير لم يعرف مصدرها، يظهر الأول هشام عشماوي بعد تنفيذ حكم الإعدام وهو معلق في المشنقة ويقترب منه شخص يبدو طبيبا ليفحص نبضه من الساعد، بحضور عدد من الأشخاص يرتدون الزي العسكري الرسمى للجيش المصري.

بينما يُظهر المقطع الثاني عشماوي وهو ممدد على سجادة في أرضية الغرفة بعد نزع حبل المشنقه من حوله، ويتقدم منه شخصان ليعيدا فحص المؤشرات الحيوية عن طريق بؤبؤ العين، ولم يظهر في المقطع الثالث سوى عشماوي الذي اقترب منه مصور المقطع ليحصل على لقطة مقربة لوجهه. 

وكان من بين من نشروا صورا من هذه، الممثل أحمد العوضي والذي جسد شخصية عشماوي في مسلسل الاختيار. 

وحكم على هشام عشماوي من المحكمة العليا للطعون العسكرية بالإعدام مرتين في قضيتي " الفرافرة" التي قتل فيها ضابطان و26 مجندا، و" أنصار بيت المقدس الثالثة"، وصدر بحقه حكم ثالث بالإعدام هذا الأسبوع من محكمة الجنايات في قضية أنصار بيت المقدس ضمن 37 متهما.

وكان هشام عشماوي ضابطا في الجيش المصري، ووصل لرتبة رائد قبل أن يتم تسريحه عام 2011، لينضم بعدها بعام إلى ما يعرف بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس" ثم انفصل عنه لاحقا عقب مبايعة التنظيم لـ"داعش"، وأسس ما يعرف بتنظيم "المرابطون" في مدينة درنة الليبية وبايع تنظيم القاعدة الإرهابي.

ونسبت إليه السلطات المصرية تنظيم وتنفيذ عدد من الهجمات ضد قوات الأمن كان من أبرزها كمين الفرافرة، وتفجير مبنى القنصلية الإيطالية ومذبحة العريش الثالثة، وحادث الواحات التي قتل فيها 16 فرد أمن، بحسب الرواية الرسمية المصرية. 

وفي أكتوبر عام 2018 ألقت قوات المشير خليفة حفتر القبض على عشماوي في مدينة درنة الليبية، وتم تسليمه الي مصر في مايو عام 2019، ووصفته وسائل الإعلام المصرية بأنه أكثر المطلوبين أمنيا، لتتم محاكمته وينفذ فيه حكم الإعدام.

أحمد حسين - القاهرة