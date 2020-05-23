"راقصة تيك توك" تثير الجدل في مصر بتهمة اغتصاب وتصوير بالإكراه

"#القبض_علي_المغتصب_مازن_ابراهيم"، وسم تصدر تويتر في مصر خلال ساعات، يطالب بالقبض على شاب اتهم في حادثة اغتصاب.

وكانت فتاة مصرية تدعى منة عبد العزيز، اشتهرت بمقاطع رقص على تطبيق تيك توك، قد نشرت فيديو تتهم مازن إبراهيم باغتصابها بمساعدة فتيات أخريات.

وقالت عبد العزيز في الفيديو، حيث ظهر على وجهها علامات اعتداءات، إن "شخص يدعى مازن إبراهيم اغتصبني، وصورني بالإكراه وضربني، وأصابني في كل جسمي، وقد نشر صديقات له الفيديو على الإنترنت".

وعقب انتشار الفيديو، صعد وسما #حق_منة_عبدالعزيز و#القبض_علي_المغتصب_مازن_ابراهيم ضمن الوسوم الأعلى تداولا في مصر، بعدما أبدى عليه آلاف المغردين تعاطفهم مع الفتاة، مطالبين في نفس الوقت بمحاكمة الجاني.

ولم يمر الكثير من الوقت، حتى عادت منة بفيديو آخر عبر حساب زوجها، تقول إنه تلقى تهديدات من قبل إبراهيم، وطالبت بالقبض عليه.

من ناحيته، نشر إبراهيم الذي تتهمه منة باغتصابها، فيديوهات عبر حسابه على فيسبوك، يتهم الفتاة بالافتراء عليه، وأنها تعرضت لأزمات نفسية وأسرية حادة أثرت على سلوكها.

Posted by Mazen Ibrahem on Friday, May 22, 2020

وقال إبراهيم إنه كانت تجمعه علاقة صداقه مع إبراهيم، وأنه قد تعرض لعملية ابتزاز من قبلها حتى تحصل على المال.

يذكر أن الشرطة المصرية قد ألقت القبض خلال الفترة الأخيرة على عدد من الفتيات الشهيرات على منصة تك توك، على خلفية تهم تتعلق "بالتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام".

وكان من بين هذه الفتيات اللائي ذاع صيتهن خلال الفترة الأخيرة، حنين حسام، ومودة الأدهم، إلا أن الشرطة لم تتدخل بعد في قضية منة عبد العزيز.