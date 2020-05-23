مصر

مصر تنعى "نحات الفراعنة"

أسوشيتد برس
23 مايو 2020
كان حنين متجذرا بعمق في المواد المصرية التقليدية
كان حنين متجذرا بعمق في المواد المصرية التقليدية

توفي الفنان المصري البارز آدم حنين الذي جمع بين السمات الفرعونية القديمة والحداثة في منحوتات عادة ما كانت لطيور أو حيوانات أخرى، اليوم الجمعة وفقا لأسرته. وكان عمره 91 عاما. 

عانى حنين مؤخرا من مضاعفات صحية مرتبطة بالتقدم في السن ونقل إلى مستشفى في القاهرة حيث توفي، حسبما قال عصام درويش، نائب مدير مؤسسة حنين.

ولد حنين في القاهرة عام 1929 لأسرة من الحدادين وصناع المجوهرات من محافظة أسيوط جنوبي مصر. وعادة ما قال إن زيارة له كطفل للمتحف المصري كانت نقطة التحول في حياته. وفي عمر الثامنة، صنع منحوتة طينية للفرعون المصري أخناتون ووضع نفسه على المسار نحو مسيرته العملية في النحت.

وكان أيضا شغوفا بالطيور والطيران، وهو ما أصبح سمة متكررة لعمله.

وقال في تعليقات سابقة نشرت على موقع يوتيوب "اعتدت الاستيقاظ والجري إلى النوافذ ومشاهدة الطيور لوقت طويل. إنها تنقلك إلى مكان آخر، لغة أخرى، عالم آخر."

 عادة ما نحت الطيور والقطط والكلاب وكلها كانت شائعة في الفنون المصرية القديمة، وكانت منحوتاته جريئة وسلسة وغير تقليدية، تحمل أشكالا هندسية قوية، أحيانا صغيرة، وأحيانا ضخمة. ونحت أيضا أشخاصا من الطبقة العاملة المصرية، خاصة من مدينة أسوان جنوب مصر، في أعمال تقليدية للقرى المصرية. في بداية الألفية الثانية، أنتج تمثالا ضخما لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.

كان حنين متجذرا بعمق في المواد المصرية التقليدية، وكثيرا ما استخدم الحجر الصوان والبرونز في تماثيله فضلا عن استخدامه البردي والنحاس الطبيعي المتواجدين في مصر في رسومه.

حصل على بكالوريوس الفنون من كلية الفنون الجميلة بجامعة القاهرة عام 1953 قبل الالتحاق بأكاديمية ميونخ للفنون الجميلة. وفي الستينيات، ظهر كواحد من أبرز النحاتين المصريين، وقضى وقتا طويلا في الأقصر، يمتص التراث الفرعوني القديم. ولاحقا، انتقل هو وزوجته عالمة الأنثروبولوجي عفاف الديب إلى باريس، حيث عاش أكثر من عقدين وحقق سمعة دولية.

بعد العودة إلى مصر في التسعينيات، قاد حنين ترميم أبو الهول الشهير في الجيزة، وهو العمل الذي حقق له فخرا وطنيا. وفي مدينة أسوان، أسس معرضا سنويا للنحت يجتذب الفنانين من أنحاء العالم.

وحول أيضا منزله في الجيزة إلى متحف لعمله. ففي حديقته، هناك نوع ما من الأقواس الذي يضم كثيرا من منحوتاته لحيوانات.

وقال حنين في التعليقات إن "الفن نعمة كبيرة من الرب للبشر. إنه يجعل الشخص يعلم نفسه ويتفاعل مع الفن، يغير مشاعره وأفكاره".

أسوشيتد برس

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كان حنين متجذرا بعمق في المواد المصرية التقليدية
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مصر

"أتاوة كورونا" تشعل غضب المصريين

فرانس برس
22 مايو 2020
غضب في مصر بسبب مشروع قانون ضريبة جديدة من أجل مواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية
غضب في مصر بسبب مشروع قانون ضريبة جديدة من أجل مواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية

أثار مشروع قانون أقرته الحكومة المصرية هذا الأسبوع، ويقضي بفرض ضريبة بنسبة 1 بالمئة على جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص لمدة عام لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، غضبا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويقضي مشروع القانون كذلك بحسم نصف في المئة من الرواتب التقاعدية.

وأكد مجلس الوزراء الأربعاء أن مشروع القانون الذي ينبغي أن يحصل على موافقة البرلمان قبل إقراره نهائيا، يندرج في إطار "المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية" الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن يبدا تطبيقه اعتباراً من أول يوليو، و"لمدة 12 شهرا".

وعبر عدد من المصريين على شبكات التواصل الاجتماعي عن غضبهم من المشروع في بلد يبلغ متوسط دخل الأسرة فيه خمسة آلاف جنيه مصري شهريا (قرابة 315 دولارا).

وكتب مدوّن باسم "الطوخي" على "تويتر"، "حكومات العالم كله تعطي فلوسا للشعب إلا في مصر" تمد الحكومة "يدها في جيب المصريين لتأخذ 1%".

وعلى "فيسبوك" كتب رائد جودة أن استقطاع نصف في المئة من الرواتب التقاعدية "أتاوة"، فيما اعتبر آخرون أن هذا الإجراء غير دستوري.

واستثنى مشروع القانون من هذه الضريبة "أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه" (قرابة 126 دولارا).

كما يتيح مشروع القانون لمجلس الوزراء إعفاء العاملين في القطاعات التي تضررت بسبب فيروس كورونا المستجد وخصوصا السياحة.

وارتفع عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا المستجد في مصر الخميس الى 774 وهو أعلى رقم منذ ظهوره في البلاد في مارس. وتجاوز إجمالي عدد الإصابات 15 ألفا، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس، 696 .

ووافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على منح مصر قرضا طارئا بقيمة 2,77 مليار دولار لمساعدتها على التعامل مع آثار وباء كوفيد-19.

وقال الصندوق في بيان إن مصر شهدت "تحولا ملحوظا" قبل صدمة كوفيد-19 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من الصندوق، لكن هذا التقدم مهدد الآن.

وحسب أحدث الإحصاءات الرسمية، وصلت نسبة الفقر في مصر إلى 32,5 بالمئة في عامي 2017-2018، مقابل 27,8 بالمئة في 2015، أي بزيادة قدرها 4,7 بالمئة.

فرانس برس