مصر

السيسي يعفو عن قاتل سوزان تميم 

الحرة / وكالات - واشنطن
24 مايو 2020
تضمن قرار الإفراج محسن السكري المدان بقتل الفنانة اللبنانية
تضمن قرار الإفراج محسن السكري المدان بقتل الفنانة اللبنانية

 أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا السبت بالعفو عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية، المحكوم بها على عدد 3157 سجينا من المحكوم عليهم، والذي أكبر قرار عفو خلال السنوات الأخيرة.

وتضمن قرار الإفراج والعفو محسن السكري، ضابط أمن الدولة الأسبق المدان بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم والصادر بحقه عقوبة السجن المؤبد.

وكانت شرطة دبي قد أعلنت في  نهاية يوليو من عام 2008، أن القاتل الذي تم تصويره من قبل كاميرات أمن البرج السكني في منطقة المارينا بدبي، تم القبض عليه في بلد عربي، حيث ألقت الشرطة المصرية القبض على محسن السكري.

وأحيل بعد السكري رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى في سبتمبر عام 2008 إلى المحاكمة كمتهم ثان في قضية مقتل المطربة، ووجه الادعاء العام المصري تهمًا رسمية ضدهما.

يذكر أن هشام طلعت مصطفى قد حصل على عفو رئاسي أيضا في وقت سابق.  

الحرة / وكالات - واشنطن

اقرأ أيضا

قلة الطعام دفعت الفئران إلى البحث عن مصادر أخرى للغذاء
أميركا

مع إغلاق المطاعم الأميركية.. تحذيرات من سلوك "عدواني" لدى القوارض

إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا
منوعات

إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا.. وسائل إعلام تصف حالتها بالخطرة

تضمن قرار الإفراج محسن السكري المدان بقتل الفنانة اللبنانية
مصر

السيسي يعفو عن قاتل سوزان تميم 

سجلت البلاد أكثر من 1.6 مليون إصابة بالفيروس
أميركا

الولايات المتحدة.. تسجيل أكثر من ألف وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

قال الباحث إن نسبة عدم الحصول على أي نتيجة تبلغ 50 في المئة
أزمة كورونا

بروفيسور يحذر من نتائج تجارب لقاح كورونا التابع لأكسفورد

دعا الزعيم الكوري الشمالي إلى "وضع القوات المسلحة في حالة تأهب"
عربي ودولي

"الردع النووي".. ما الذي تعزم كوريا الشمالية فعله؟  

كثّفت طالبان هجماتها على القوات الأفغانية منذ وقّعت اتفاقاً تاريخياً مع الولايات المتّحدة
عربي ودولي

"فرصة مهمة".. واشنطن ترحب بالهدنة بين طالبان وكابول

مصر

"راقصة تيك توك" تثير الجدل في مصر بتهمة اغتصاب وتصوير بالإكراه

الحرة / خاص - واشنطن
23 مايو 2020
قضية الفتاة منة عبد العزيز تتصدر تويتر في مصر بعدما ظهرت تتهم شخص يدعى مازن إبراهيم باغتصابها
قضية الفتاة منة عبد العزيز تتصدر تويتر في مصر بعدما ظهرت تتهم شخص يدعى مازن إبراهيم باغتصابها

"#القبض_علي_المغتصب_مازن_ابراهيم"، وسم تصدر تويتر في مصر خلال ساعات، يطالب بالقبض على شاب اتهم في حادثة اغتصاب.

وكانت فتاة مصرية تدعى منة عبد العزيز، اشتهرت بمقاطع رقص على تطبيق تيك توك، قد نشرت فيديو تتهم مازن إبراهيم باغتصابها بمساعدة فتيات أخريات.

وقالت عبد العزيز في الفيديو، حيث ظهر على وجهها علامات اعتداءات، إن "شخص يدعى مازن إبراهيم اغتصبني، وصورني بالإكراه وضربني، وأصابني في كل جسمي، وقد نشر صديقات له الفيديو على الإنترنت".

وعقب انتشار الفيديو، صعد وسما #حق_منة_عبدالعزيز و#القبض_علي_المغتصب_مازن_ابراهيم ضمن الوسوم الأعلى تداولا في مصر، بعدما أبدى عليه آلاف المغردين تعاطفهم مع الفتاة، مطالبين في نفس الوقت بمحاكمة الجاني.

ولم يمر الكثير من الوقت، حتى عادت منة بفيديو آخر عبر حساب زوجها، تقول إنه تلقى تهديدات من قبل إبراهيم، وطالبت بالقبض عليه.

من ناحيته، نشر إبراهيم الذي تتهمه منة باغتصابها، فيديوهات عبر حسابه على فيسبوك، يتهم الفتاة بالافتراء عليه، وأنها تعرضت لأزمات نفسية وأسرية حادة أثرت على سلوكها.

وقال إبراهيم إنه كانت تجمعه علاقة صداقه مع إبراهيم، وأنه قد تعرض لعملية ابتزاز من قبلها حتى تحصل على المال.

يذكر أن الشرطة المصرية قد ألقت القبض خلال الفترة الأخيرة على عدد من الفتيات الشهيرات على منصة تك توك، على خلفية تهم تتعلق "بالتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام".

وكان من بين هذه الفتيات اللائي ذاع صيتهن خلال الفترة الأخيرة، حنين حسام، ومودة الأدهم، إلا أن الشرطة لم تتدخل بعد في قضية منة عبد العزيز.

الحرة / خاص - واشنطن