مصر

فيديو.. إمام يهرب من الشرطة بعد إقامته صلاة العيد في مصر

الحرة - واشنطن
24 مايو 2020
أزهري يجري من الشرطة لإمامته صلاة العيد ببعض أهالي قرية في محافظة الدقهلية في مصر
أزهري يجري من الشرطة لإمامته صلاة العيد ببعض أهالي قرية في محافظة الدقهلية في مصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر في أول أيام عيد الفطر المبارك مقطع فيديو يظهر فيه فرار أحد الأئمة وهو يرتدي الزي الأزهري، في وقت ألغت فيه السلطات إقامة صلاة العيد وأعلنت حظر التجوال من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا، تخوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وقال عدد من المغردين إن الشخص الفار هو طالب أزهري كان يقود تجمعا من الأهالي لإقامة صلاة العيد في مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، وكان يظهر في الخلفية صوت سيارة الشرطة. 

وذكر مغردون أن الشرطة علمت بتجمع بعض أهالي فقامت بالتوجه ناحيتهم وعندما رأى المصلون سيارات الشرطة هرعوا إلى الفرار حتى لا يتم القبض عليهم. 

وكانت الحكومة المصرية أعلنت توسيع ساعات الحظر في عيد الفطر وإيقاف المواصلات العامة تماما وغلق الأسواق والمتاجر والمقاهي، فيما أكدت سعيها لفتح البلاد منتصف الشهر المقبل "للتعايش مع فيروس كورونا". 

وأعلنت وزارة الأوقاف الأحد، نقل صلاة العيد عبر الإذاعة والتلفزيون من مسجد السيدة نفيسة "بحضور نحو ٢٠ مصليا من العاملين بالأوقاف وبضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية ".

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات التي أقرها رئيس الوزراء بشأن التجمعات أمام أو داخل  المساجد وقرارات الأوقاف بشأن عقوبات المخالفين.

من جانبه قال وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية طه زيادة فى تصريح خاص لصحيفة "اليوم السابع"، إن صاحب واقعة محاولة إقامة صلاة العيد فى مدينة نبروة، ليس إماما ولا خطيبا يتبع الأوقاف، لكنه طالب ثانوي، مضيفا أن الواقعة كانت فى منطقة خالية، بعيدة عن المساجد، ولا يوجد أى علاقة الأوقاف بتلك الواقعة.

الحرة - واشنطن

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مصر

فيديو.. إمام يهرب من الشرطة بعد إقامته صلاة العيد في مصر

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مصر

"معتقلو الرأي في السجون".. العفو عن قاتل سوزان تميم يثير غضب المصريين

الحرة - دبي
24 مايو 2020
العفو الرئاسي عن قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم يثير غضب المصريين
العفو الرئاسي عن قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم يثير غضب المصريين

أثار إعلان الرئاسة المصرية العفو عن محسن السكري، ضابط أمن الدولة الأسبق المدان بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم والصادر بحقه عقوبة السجن المؤبد، حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وكان حكم في 2010 على الضابط السابق بالسجن 25 عاما لقتله بطعنات سكين قبل سنتين من ذلك، سوزان تميم في دبي، وكشفت محاكمته أنه عمل بأمر من صديق سوزان التي كانت تبلغ من العمر 30 عاما، قطب العقارات المصري هشام طلعت مصطفى، لقاء مليوني دولار.

وكانت محكمة البداية حكمت في 2008 على الرجلين بالإعدام قبل أن يخفف الحكمان في الاستئناف.

وعبر النشطاء عن غضبهم كيف يتم العفو الرئاسي عن شخص صدر عليه حكم قضائي بالجريمة، في وقت يقبع آلاف المعتقلين السياسيين في السجون .

عفو رئاسي عن القاتل محسن السكري وقبله عن البلطجي نخنوخ وعندك 922 معتقل ماتوا داخل السجون بالإهمال الطبي كانوا ممكن ياخدوا عفو صحي ويموتوا في بيوتهم وسط عيالهم. مفيش ظلم وقهر أكتر من كدة

Posted by ‎أحمد عبد القوي‎ on Saturday, May 23, 2020

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا السبت بالعفو عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية، المحكوم بها على عدد 3157 سجينا من المحكوم عليهم، والذي يمثل أكبر قرار عفو خلال السنوات الأخيرة، بمناسبة عيد الفطر .

خروج محسن السكري المحكوم عليه بالمؤبد في قتل سوزان تميم و من قبله هشام طلعت مصطفى يعفو رئاسي.. يثير تساؤلات تحتاج لاجابة.. و رسالة لكل صاحب مال او سلطة اقتل و اخرج بعفو رئاسي!!

Posted by Bassem Baza on Saturday, May 23, 2020

وكتبت الزهراء محمود حسين ابنة الإعلامي محمود حسين والمحبوس احتياطيا منذ سنتين، على صفحتها على فيسبوك: "يعني ناس زي قاتل سوزان تميم تاخد عفو وناس محبوسة احتياطي من سنين ومعملتش حاجة تفضل محبوسة؟".

يعني ناس زي قاتل سوزان تميم تاخد عفو وناس محبوسة احتياطي من سنين ومعملتش حاجة تفضل محبوسة؟

Posted by Az-zahraa Mahmoud Hussein on Saturday, May 23, 2020

بينما قال الناشط والإعلامي تامر أبو عرب: "في جريمة قتل عمد ثابتة مفيهاش ثغرة واحدة نجا القاتل والمحرض من حكم الإعدام في الدرجة الأولى ثم خرجوا من السجن بعد كام سنة". 

 

في فبراير ٢٠١٢ أيدت محكمة النقض الحكم على محسن السكري بالسجن المؤبد عن جناية القتل العمد و٣ سنين سجن عن تهمة حيازة سلاح...

Posted by Tamer Abuarab on Saturday, May 23, 2020

وكان الرئيس السيسي أصدر منذ 3 سنوات عفواً رئيساً عن هشام طلعت مصطفى وهو المتهم الأول في القضية.

كما كتب أحد الناشطين على صفحته على فيسبوك: " وفي ليلة العيد تجلّت إنسانية الرئيس السيسي وقرر العفو عن محسن السكري (...)، مبروك للقتلة والمحرضين والبلطجية، هي دي الناس اللي تستاهل العفو من الريّس".

وفي ليلة العيد تجلّت إنسانية الرئيس السيسي وقرر العفو عن محسن السكري قاتل الفنانة سوزان تميم في دبي قبل عدة سنوات، علما...

Posted by ‎أنس زكي‎ on Saturday, May 23, 2020
الحرة - دبي