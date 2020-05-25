مصر

زوجان مصريان في شهر العسل.. مغامرة العودة لدبي تنتهي بالحجر في جزيرة بعيدة

الحرة / ترجمات - واشنطن
25 مايو 2020
منذ مارس الماضي وهم في شهر العسل
منذ مارس الماضي وهم في شهر العسل | Source: KHALID AND PERI

وجد زوجان مصريان نفسيهما في شهر عسل مطول بسبب أزمة كورونا التي جعلتهم غير قادرين على العودة إلى دبي حيث يسكنان هناك، بعد أن قضيا عدة أيام في المكسيك في رحلتهما لشهر العسل، ليتنقلا بعد ذلك من بلد إلى أخر بحثا عن دول تسمح بدخولهم.

ووفق تقرير نشرته شبكة "بي بي سي" فإن خالد (36 عاما) وبيري (35 عاما) تزوجا في الخامس من مارس بحفل في القاهرة، وغادرا بعد ذلك إلى دبي حيث يسكنان هناك، ومن ثم توجها إلى مدينة كنكون في المكسيك.

وكانت رحلة العودة في الـ 19 من مارس، حيث سافرا من المكسيك وحطا في إسطنبول، ليصطدما بواقع جديد، بأنه أثناء رحلتهما وهما في الجو أعلنت تعليمات جديدة لا تسمح لهما بالسفر إلى دبي، وحتى أنهما لم يتمكنا من مغادرة المطار ودخول إسطنبول.

وازدادت معاناتهم، بعد قرار منع تسليمهم أمتعتهم، حيث لم يكن يحملان سوى أوراقهما الثبوتية وهاتفيهما.

العريسان الجديدان أصبحا في موقف لا يحسدا عليه، ولم يجدا حلا إلا باللجوء للبحث عبر متصفح البحث غوغل، من أجل إيجاد رحلات جوية ووجهات سفر تستقبل المسافرين من الجنسية المصرية ومن دون تأشيرات مسبقة.

وكانت المفاجأة عندما وجدا أن وجهتم القادمة ستكون المالديف، حيث سيسمح لهما السفر ودخولها من دون تأشيرة.

وقام الزوجان بشراء حاجيات بسيطة من السوق الحرة في المطار ليتمكنا من استخدامها في السفر، وعندما وصلا للجزيرة أغلق المنتج الذي كان يقصدانه بسبب كورونا، نقلا  إلى جزيرة أولهوغيل ليقيما في منتجع جعلته الحكومة مكانا للعزل.

وحتى الآن لا يزال خالد وبيري في المالديف، حيث لا يسمح لهما بالصعود للطائرات التي تعيد المواطنين إلى الإمارات، فهما ليسا مواطنين.

وتقول بيري الناس يضحكون عندما يعرفون أننا علقنا في المالديف، ولكن الوضع ليس سهلا على الإطلاق. وتدعوا بيري الآخرين إلى الاستمتاع بالحجر والبقاء في المنزل مع العائلة طالما يستطيعون ذلك.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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منذ مارس الماضي وهم في شهر العسل
مصر

زوجان مصريان في شهر العسل.. مغامرة العودة لدبي تنتهي بالحجر في جزيرة بعيدة

أزهري يجري من الشرطة لإمامته صلاة العيد ببعض أهالي قرية في محافظة الدقهلية في مصر
مصر

"فعل سيء" والأزهر غاضب.. تطور جديد في قضية "الإمام الهارب" في مصر

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مصر

"فعل سيء" والأزهر غاضب.. تطور جديد في قضية "الإمام الهارب" في مصر

الحرة - واشنطن
25 مايو 2020
أزهري يجري من الشرطة لإمامته صلاة العيد ببعض أهالي قرية في محافظة الدقهلية في مصر
أزهري يجري من الشرطة لإمامته صلاة العيد ببعض أهالي قرية في محافظة الدقهلية في مصر

تستمر قضية ما صار يعرف بـ"الإمام الهارب" في مصر بالتفاعل بعد أن انتشر مقطع فيديو له وهو يفر هاربا حين قدمت دورية شرطة وهو يؤدي صلاة العيد مع مجموعة من الناس رغم قرار السلطات حظرها بسبب فيروس كورونا.

وفي تطور جديد، أعلن وكيل الأزهر صالح عباس إحالة الإمام إلى التحقيق باعتباره طالبا في الأزهر وأن الواقعة حصلت وهو يرتدي الزي الأزهري.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو يظهر فيه شخص يرتدي الزي الأزهري صباح أول أيام عيد الفطر وهو يجري بسرعة على خلفية صوت سيارة الشرطة في مدينة نبروة بمحافظة الدقهلية. 

وقال عباس في تصريحات نشرتها الصحف المصرية الاثنين، إن صاحب الواقعة هو طالب بالمرحلة الإعدادية وانتمى للأزهر العام قبل الماضي. 

وأضاف أن إحالته إلى التحقيق تأتي لمخالفته "قرارات الدولة ولأنه لا يحمل تصريحا بالعمل كإمام، وقام بفعل سيء لا يليق بالأزهر". 

وكانت الحكومة المصرية أعلنت توسيع ساعات الحظر في عيد الفطر وإيقاف المواصلات العامة تماما وغلق الأسواق والمتاجر والمقاهي، فيما أكدت سعيها لفتح البلاد منتصف الشهر المقبل "للتعايش مع فيروس كورونا". 

وأعلنت وزارة الأوقاف، نقل صلاة العيد عبر الإذاعة والتلفزيون من مسجد السيدة نفيسة "بحضور نحو ٢٠ مصليا من العاملين بالأوقاف وبضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية".

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات التي أقرها رئيس الوزراء بشأن التجمعات أمام أو داخل  المساجد وقرارات الأوقاف بشأن عقوبات المخالفين.

وأفادت صحف مصرية بإلقاء السلطات الأمنية بالقبض على الطالب لمخالفته قرار حظر صلاة العيد في المساجد والساحات لاحتواء تفشي وباء كورونا. 

وقالت صحيفة "الشروق" إنه تم القبض على الطالب لمخالفته قرار الحظر، وباستجوابه أشار إلى أن بعض الصبية بمحيط سكنه طلبوا أن يقوم بإمامتهم فى صلاة عيد الفطر المبارك في ذات المنطقة محل إقامته، وأنه فور علمه بمرور إحدى سيارات الشرطة فر هاربا خشية ضبطه". 

وكان وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية طه زيادة قد أشار فى تصريح لصحيفة "اليوم السابع"، إن الواقعة كانت فى منطقة خالية، بعيدة عن المساجد، ولا يوجد أى علاقة لوزارة الأوقاف بتلك الواقعة.
 

الحرة - واشنطن