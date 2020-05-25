"فعل سيء" والأزهر غاضب.. تطور جديد في قضية "الإمام الهارب" في مصر

تستمر قضية ما صار يعرف بـ"الإمام الهارب" في مصر بالتفاعل بعد أن انتشر مقطع فيديو له وهو يفر هاربا حين قدمت دورية شرطة وهو يؤدي صلاة العيد مع مجموعة من الناس رغم قرار السلطات حظرها بسبب فيروس كورونا.

وفي تطور جديد، أعلن وكيل الأزهر صالح عباس إحالة الإمام إلى التحقيق باعتباره طالبا في الأزهر وأن الواقعة حصلت وهو يرتدي الزي الأزهري.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو يظهر فيه شخص يرتدي الزي الأزهري صباح أول أيام عيد الفطر وهو يجري بسرعة على خلفية صوت سيارة الشرطة في مدينة نبروة بمحافظة الدقهلية.

وقال عباس في تصريحات نشرتها الصحف المصرية الاثنين، إن صاحب الواقعة هو طالب بالمرحلة الإعدادية وانتمى للأزهر العام قبل الماضي.

وأضاف أن إحالته إلى التحقيق تأتي لمخالفته "قرارات الدولة ولأنه لا يحمل تصريحا بالعمل كإمام، وقام بفعل سيء لا يليق بالأزهر".

وكانت الحكومة المصرية أعلنت توسيع ساعات الحظر في عيد الفطر وإيقاف المواصلات العامة تماما وغلق الأسواق والمتاجر والمقاهي، فيما أكدت سعيها لفتح البلاد منتصف الشهر المقبل "للتعايش مع فيروس كورونا".

وأعلنت وزارة الأوقاف، نقل صلاة العيد عبر الإذاعة والتلفزيون من مسجد السيدة نفيسة "بحضور نحو ٢٠ مصليا من العاملين بالأوقاف وبضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية".

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات التي أقرها رئيس الوزراء بشأن التجمعات أمام أو داخل المساجد وقرارات الأوقاف بشأن عقوبات المخالفين.

وأفادت صحف مصرية بإلقاء السلطات الأمنية بالقبض على الطالب لمخالفته قرار حظر صلاة العيد في المساجد والساحات لاحتواء تفشي وباء كورونا.

وقالت صحيفة "الشروق" إنه تم القبض على الطالب لمخالفته قرار الحظر، وباستجوابه أشار إلى أن بعض الصبية بمحيط سكنه طلبوا أن يقوم بإمامتهم فى صلاة عيد الفطر المبارك في ذات المنطقة محل إقامته، وأنه فور علمه بمرور إحدى سيارات الشرطة فر هاربا خشية ضبطه".

وكان وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية طه زيادة قد أشار فى تصريح لصحيفة "اليوم السابع"، إن الواقعة كانت فى منطقة خالية، بعيدة عن المساجد، ولا يوجد أى علاقة لوزارة الأوقاف بتلك الواقعة.

