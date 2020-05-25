كورونا في مصر.. أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد

سجلت مصر، يوم الأحد، أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء، إذ بلغ عدد حالات الوفاة الجديدة 29 حالة مقارنة مع 28 وفاة في اليوم السابق.

وأعلنت السلطات أيضا تسجيل 752 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ارتفاعا من 727 حالة في اليوم السابق. لكن العدد المسجل يوم الأحد يقل عن الذروة التي وصلت إليها الإصابات يوم الجمعة وبلغت 783.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في مصر، خالد مجاهد، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأحد هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.

وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة، كما تفرض حظر تجول جزئيا.