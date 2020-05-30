أول رد من مصر على "الحملات المسمومة" في الكويت

استغرب عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، صمت الحكومة الكويتية ومعها الخارجية المصرية عما وصفها بـ"الحملات المسمومة" ضد مصر، بعد فيديو لكويتية تطالب بطرد العمالة المصرية من بلادها.

وفي سلسلة تغريدات على تويتر، كتب بكري أن الحملة ضد مصر "ليست بريئة وأن أصابع متآمرة خلفها."

هذه الحملة ضد مصر ليست بريئه ، هذه حملها خلفها أصابع متآمره ، تسعي لإثارة الفتنه بين الشعبين ، يطالبون بطرد العماله المصريه ويهددون بأنهم سيخرجون لتنفيذ ذلك بالقوه ، نصبوا أنفسهم بدلا من الحكومه وراحوا يتحدثون بإسمها ، فلماذا تسكت الحكومه وأين مجلس النواب وأين — مصطفى بكري (@BakryMP) May 29, 2020

وتعتبر تغريدات بكري أول تصريحات من داخل مصر على الحملات التي تطلق في الكويت ضد مواطني بلاده.

وكانت مدونة كويتية تدعى ريم الشمري، أثارت غضب المصريين على مواقع التواصل بمقطع فيديو تقول فيه إنها لا تريد الجالية المصرية في الكويت، محملة مسؤولية وجود المصريين الكثيف في بلادها لبعض نواب مجلس الأمة الكويتي.

وتوجهت إلى المصريين في الكويت بالقول "لماذا لا تفهمون، أنتم مجرد ناس مأجورة فقط لا غير، بيننا وبينكم عقود، تخدموننا ثم ترحلون، أنت لست شريكي في الوطن، لا تصدق نفسك".

وأردف بكري في تغريدة أخرى "شرفاء الكويت ونخبتها المحترمة، ماذا لو فعلها المصريون، هل كنتم ستصمتون".

شرفاء الكويت ونخبتها المحترمه ، ماذا لوفعلها المصريون ، هل كنتم ستصمتون ، نحن نحترم الشقيق ولكن حذار من غضبة المصريين ،أقول لهؤلاء الذين تعدت وقاحتهم كل الحدود ، ماذا فعلنا لكم إلا كل الخير ، كفوا عن الإهانات والتطاول ،لأنكم بغبائكم تعكرون صفو العلاقات بين البلدين — مصطفى بكري (@BakryMP) May 29, 2020

وحذر بكري من غضبة المصريين، مضيفا "أقول لهؤلاء الذين تعدت وقاحتهم كل الحدود، ماذا فعلنا لكم إلا كل الخير، كفوا عن الإهانات والتطاول، لأنكم بغبائكم تعكرون صفو العلاقات بين البلدين".

وتساءل النائب المصري "ألم يحن الوقت لتتدخل حكومة الكويت وتوقف الحملات المسمومة ضد مصر"، موضحا "البعض يعايرنا ويتطاول على بلدنا ويتهجم على قيادتنا وحكومة الكويت صامتة والخارجية المصريه صامتة".

ألم يحن الوقت لتتدخل حكومة الكويت وتوقف الحملات المسمومة ضد مصر من شوية الهلافيت الذين لايعبرون أبدا عن الشعب الكويتي الشقيق ، لايكفون عن التطاول علي شعب مصر العظيم وقيادته ، البعض يعايرنا ويتطاول علي بلدنا ويتهجم علي قيادتنا وحكومة الكويت صامته ، والخارجيه المصريه صامته ، نحن — مصطفى بكري (@BakryMP) May 29, 2020

يذكر أن نواب بمجلس الأمة الكويتي قد تقدموا باقتراح قانون لمجلس الأمة يهدف لتنظيم دخول الأجانب إلى البلاد وضمان عدم تأثيرهم على التركيبة السكانية في الدولة الخليجية.

وينص المقترح على وضع نسبة مئوية معينة لكل جالية قياسا بعدد سكان الكويت، وفي حال تطبيقه سيتم ترحيل نحو نصف مليون مصري.

وسبق ذلك تداول وسوم على تويتر تطالب بطرد المصريين انتشرت بكثرة بعد أزمة تفشي كورونا وسوء الأحوال الصحية والاقتصادية.