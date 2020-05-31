بالصور.. وزير مصري يدير وزارته من العزل المنزلي

لأول مرة بعد إعلان عزل نفسه ذاتيا، نشر وزير الموارد المائية والرى المصري محمد عبد العاطي صور اجتماع عقده الأحد يمسؤولي الوزارة من منزله.

وكان الوزير قد أعلن عزل نفسه منزليا بعد اجتماعه مع محافظ الدقهلية ، قبل عيد الفطر بأيام، والذى أظهرت التحاليل إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي الاجتماع الذي عقده الوزير، كشف الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوزارة أن إجمالي عدد المحالين للنيابة العسكرية من المتعدين على الأراضي بلغ حتى الآن 1560 شخصا.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، فإن وزارة الصحة والسكان أخذت مسحة للوزير و10 من كبار مسؤولي الوزارة باعتبارهم خالطوا المحافظ خلال زيارته للوزارة، وثبت عدم إصابتهم بالفيروس.

وأعلن الوزير في تصريحات صحفية الأحد أنه سيعود للعمل من مكتبه الثلاثاء.

وأعلن محافظ الدقهلية الأحد أنه يتعافى من المرض وسيعود للعمل من مكتبه خلال الأيام القلية المقبلة.

ومنحنى تعداد الإصابات والوفيات في مصر بسبب وباء كورونا المستجد في تزايد، ولم تمنع الإجراءات الحكومية خلال عطلة عيد الفطر من إبطائه، حيث وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 23 ألف حالة، وتوفى 913 شخصا بحسب الإحصاءات الحكومية.