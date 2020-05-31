مصر

بالصور.. وزير مصري يدير وزارته من العزل المنزلي

الحرة - واشنطن
31 مايو 2020
وزير الموارد المائية والرى المصري محمد عبد العاطي خلال اجتماع بالفيديو من العزل المنزلي
وزير الموارد المائية والرى المصري محمد عبد العاطي خلال اجتماع بالفيديو من العزل المنزلي

لأول مرة بعد إعلان عزل نفسه ذاتيا، نشر وزير الموارد المائية والرى المصري محمد عبد العاطي صور اجتماع عقده الأحد يمسؤولي الوزارة من منزله. 

وكان الوزير قد أعلن عزل نفسه منزليا بعد اجتماعه مع محافظ الدقهلية ، قبل عيد الفطر بأيام، والذى أظهرت التحاليل إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي الاجتماع الذي عقده الوزير، كشف الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوزارة أن إجمالي عدد المحالين للنيابة العسكرية من المتعدين على الأراضي بلغ حتى الآن 1560 شخصا.

Posted by ‎وزارة الموارد المائية والري‎ on Sunday, May 31, 2020

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، فإن وزارة الصحة والسكان أخذت مسحة للوزير و10 من كبار مسؤولي الوزارة باعتبارهم خالطوا المحافظ خلال زيارته للوزارة، وثبت عدم إصابتهم بالفيروس.

وأعلن الوزير في تصريحات صحفية الأحد أنه سيعود للعمل من مكتبه الثلاثاء. 

وأعلن محافظ الدقهلية الأحد أنه يتعافى من المرض وسيعود للعمل من مكتبه خلال الأيام القلية المقبلة. 

ومنحنى تعداد الإصابات والوفيات في مصر بسبب وباء كورونا المستجد في تزايد، ولم تمنع الإجراءات الحكومية خلال عطلة عيد الفطر من إبطائه، حيث وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 23 ألف حالة، وتوفى 913 شخصا بحسب الإحصاءات الحكومية.  

الحرة - واشنطن

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وزير الموارد المائية والرى المصري محمد عبد العاطي خلال اجتماع بالفيديو من العزل المنزلي
مصر

بالصور.. وزير مصري يدير وزارته من العزل المنزلي

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مصر

مصر.. مقتل 19 مسلحا "شديدي الخطورة" في عمليات عسكرية شمال سيناء 

الحرة - واشنطن
31 مايو 2020
عناصر من الجيش المصري في شمال سيناء
عناصر من الجيش المصري في شمال سيناء

أصدر المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، بيانا أعلن فيه عن مقتل 19 عنصر "تكفيري شديدي الخطورة"، بالإضافة إلى ثلاثة عناصر من صفوف الجيش ضمن عمليات أجريت الأسبوع الماضي.

وأضاف البيان أن معلومات استخباراتية أفادت وجود "عناصر تكفيرية" مسلحة بعدة أوكار إرهابية بمحيط مدن بئر العبد والشيخ زويد، ورفح بمحافظة شمال سيناء.

ونفذ الجيش المصري عمليتين نوعيتين أسفرتا عن مقتل ثلاثة مسلحين "شديدي الخطورة" على حد وصف البيان، فيما قتل ضابطان وصف ضابط من صفوف الجيش المصري.

وعثر بحوزة المسلحين على بنادق آلية وقنابل يدوية، ومدافع "أر بي جي"، كما قامت عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتدمير 5 عبوات ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على محاور التحرك.

كما نفذت القوات الجوية عددا من الغارات المركزة على عدة تمركزات للعناصر التكفيرية، أسفرت عن مقتل 16 عنصرا تكفيريا، واستهداف وتدمير عربتي دفع رباعي، ومخزن يحتوي على كمية كبيرة من العبوات الناسفة والدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية.

وتمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد من المهربين، وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد من عربات الدفع الرباعي.

كما تم ضبط كميات كبيرة من البانجو والحشيش المخدر مخبأة داخل عدد من السيارات، وعربة محملة بمبالغ نقدية كبيرة تصل لـ200 ألف دولار بنفق الشهيد أحمد حمدي.

ولفت البيان في ختامه إلى مقتل وإصابة ضابطين وضابط صف وجنديين من الجيش المصرية أثناء تنفيذ العمليات.

الحرة - واشنطن