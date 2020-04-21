من الخرطوم إلى القاهرة.. أسرار "طريق الموت"

حكاية عاشها مئات السوريين الذين اضطروا إلى اللجوء الى مصر عن طريق الدخول بالتهريب من السودان ، رحلة الصحراء التي تستمر يومين وأحيانا أكثر هي ما تفصلهم عن العيش في مصر والتي تعد أحد الملاذات الآمنة للجوء، وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية تعامل اللاجئين السوريين معاملة المصريين وتسمح لهم بالتنقل والإقامة في أي مدينة يرغبون ، إلا انها وضعت قبل سنوات قيودا على استخراج تأشيرات الدخول ، حيث تتطلب موافقة أمنية تستغرق شهورا وربما لا تأتي أبداً ، فلا يتبقى أمام الراغبين في الدخول الى مصر إلا دفع مبالغ تقترب من ثلاثة آلاف دولار للتأشيرة الواحدة.