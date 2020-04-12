صحة

لقاح لفيروس كورونا.. خبير يكشف حقائق لا تدعو للتفاؤل

12 أبريل 2020
بلغ عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 1.7 مليون شخص
بلغ عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 1.7 مليون شخص

حذر البروفيسور بيتر هوتز عميد كلية بايلور للطب في تكساس من التواجد في مناطق التجمعات في الولايات المتحدة خاصة خلال الفترة الحالية التي تعد ذروة العدوى لفيروس كورونا المستجد، والذي أصاب قرابة 1.8 مليون شخص حول العالم وأودى بحياة أكثر من 108 آلاف شخص.

وأشار إلى أنه رغم عمل المختبرات الجاد في البحث عن لقاح من دون أي توقف، فإن احتمالية ايجاده في الفترة الحالية تبدو قليلة.

وقال إن مسألة الوصول إلى لقاح للفيروس ليست مستحيلة، لكن لابد من التأكيد أن الأمر سيأحذ فترة طويلة، وفق تقرير نشرته صحيفة " Houston chronicle".

وأضاف الطبيب هوتز الذي يعمل أيضا في مختبر تطوير اللقاحات في مستشفى تكساس للأطفال، أن التوقعات بأن يكون لدينا لقاح أو علاج لفيروس كورونا خلال الـ 18 شهرا المقبلة هو هدف طموح، وهذا ما يعمل عليه العلماء ليل نهار في المختبرات، ولكنه هدف صعب جدا.

وفي بعض الأحيان ينسى العديد كم يستغرق العمل لإيجاد العلاج أو اللقاح المناسب، إذ لا يزال العمل جاريا لإيجاد لقاح لفيروس الإيدز منذ 30 عاما، وهذا الأمر يعلمه الدكتور أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع للمعاهد الوطنية للصحة الذي كرس كل حياته في البحث عن علاجات تتعلق للأمراض المعدية.

ويشير إلى أن الإطار الزمني لإنتاج اللقاحات من تطوير اللقاح وحتى مرحلة الاعتماد عليه يستغرق من 10 إلى 25 عاما، وهناك بعض اللقاحات توصل إليها العلماء خلال  4 سنوات.

وأكد هوتز أن المراهنة على الوصول إلى اللقاح خلال 18 شهرا هو أمر ليس بالمستحيل بالمطلق، ولكن علينا أن نكون واقعيين أكثر  إذ ربما لا نتمكن من إيجاد لقاح آمن من فيروس كورونا المستجد خلال عامين إلى أربعة أعوام.

ويرى أنه يجب وضع استراتيجيات تتضمن جميع التوقعات حتى بما فيها مدد تصل لأكثر من 18 شهرا لإيجاد اللقاح، خاصة وأن تاريخ الطب يقول غير ذلك، متخوفا من أن الجميع أصبح يبني توقعاته وكأن إيجاد اللقاح خلال هذه الفترة أمر محسوم.

وأكد هوتز على ضرورة الاستفادة من دروس الأوبئة التي حصلت على مر التاريخ، فوباء الإنفلونزا الإسبانية في 1918 لم يأت مرة واحدة فقط وكان له عدة موجات أثرت على الناس خلال فترة استمرت ثلاث سنوات.

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جوليان أسانج
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ما المدة التي يحتاجها المريض للشفاء من كورونا؟.. وهل من آثار دائمة للفيروس؟

12 أبريل 2020
يحتاج المصاب بأعراض خفيفة 6 أسابيع للتعافي
يحتاج المصاب بأعراض خفيفة 6 أسابيع للتعافي

على الرغم من أن أكثر من 400 ألف شخصاً من مصابي فيروس كورونا قد تماثلوا للشفاء، وفقًا لقاعدة بيانات جامعة جونز هوبكنز، إلا أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر من ذلك بكثير.

ففي الوقت الذي تبلغ كل مدينة أو دولة عن عدد المصابين والوفيات لديها، إلا أن الكثير منها لا يعلن عن الحالات التي تماثلت للشفاء.

وقال المتحدث باسم الجامعة دوغلاس دونوفان لشبكة "سي إن إن": "الحالات التي تماثلت للشفاء خارج الصين هي تقديرات تستند إلى تقارير وسائل الإعلام المحلية وقد تكون أقل بكثير من العدد الحقيقي".

ونظراً لمحدودية الاختبارات في الكثير من البلدان بما فيها أميركا، يتم إعطاء الأولوية للحالات الأكثر خطورة للتشخيص الرسمي، أما الأشخاص الذين لديهم أعراض خفيفة، أو لا تظهر عليها أعراض على الإطلاق، لا يخضعون عادة للاختبار، وهذا يعني أن العديد من الإصابات الخفيفة لا يتم تضمينها في عدد الحالات أو حالات التعافي، وفقاً لدوغلاس.

بينما قال الدكتور بالا هوتا، أستاذ الأمراض المعدية والمدير المساعد في مركز جامعة راش في شيكاغو إن "معرفة العدد الحقيقي للأشخاص المصابين بين السكان سيكون مفيدًا جدًا للحصول على نماذج أفضل عن وقت ذروة المرض وانخفاضه، وعندها يمكننا تكوين صورة واضحة عن السماح لهؤلاء الأشخاص بالعودة الى العمل".

 

استمرار بعض الأعراض


وأضاف هوتا أن العديد من المرضى الذين تماثلوا للشفاء وأصبحوا غير ناقلين للفيروس، يعانون من سعال خفيف وشعور بالتعب، ويستغرقون وقتاً طويلاً للعودة الى حياتهم الطبيعية.

فالتعافي من هذا الفيروس قد يستغرق 6 أسابيع للأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة، أما في حالات الأعراض الخطيرة يستغرق الأمر شهوراً، وفقاً لتصريحات الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية.

ولكن الأمر يختلف بالنسبة للمرضى الذين يتم وضعهم على جهاز التنفس الصناعي، فقد قال الدكتور راندال كورتيس، الأستاذ في المركز الطبي بجامعة واشنطن هاربورفيو: "ما نراه في المرضى الذين ينتهي بهم الأمر إلى استخدام أجهزة التنفس الصناعي لعدة أسابيع، وبعد تحسن صحتهم يبقون في وحدة العناية المركزة لعدة أيام، ثم يعودون إلى غرفة مستشفى عادية لبضعة أيام أو أسبوع لاستعادة قوتهم".

 

آثار دائمة

من جانبه، ذكر الدكتور Shu-Yuan Xiao، أستاذ علم الأمراض في كلية الطب بجامعة شيكاغو، أن معظم الأشخاص الذين يعانون من حالات معتدلة من الفيروس يتعافون بدون وجود أي آثار دائمة للفيروس، لكن بالنسبة للمصابين بأعراض خطيرة يعانون من أثار دائمة.

فقد أعلنت هيئة مستشفى هونغ كونغ في مارس أنه ضمن مجموعة من 12 مريضاً تماثلوا للشفاء، يعاني ثلاثة منهم من انخفاض سعة الرئة، وأصبحوا يعانون عند المشي أو بذل أي مجهود، كما كشفت عمليات المسح التي أجريت على رئة تسعة مرضى علامات تلف في الأعضاء.

أما الدكتور أميش أدالغا، خبير الأمراض المعدية في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي، فقد أكد أن بعض المرضى المصابين بأمراض خطيرة قد لا يستعيدون وظائف الرئة الكاملة.

 

متى تنهي العزل الذاتي؟

أما إذا كنت مريضاً أو تعاني من أعراض خفيفة وقمت بوضع نفسك في الحجر الذاتي فمتى تعرف أنك تماثلت للشفاء؟

وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، هناك ثلاثة معايير، أولها إذا لم تعاني من الحمى لمدة 72 ساعة على الأقل (بدون أدوية خفض الحمى)، ولم تعد تعاني من الأعراض الأخرى مثل ضيق التنفس والسعال، والمعيار الثاني يكون قد مرت سبعة أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض.

أما المعيار الثالث هو إجراء اختبارين لفحص الفيروس بينهما 24 ساعة، ويجب أن تكون نتيجتهما سلبية حتى يمكنك إنهاء العزل الذاتي. 

ولا يزال العلماء غير متأكدين من توقف الشخص المصاب بالفيروس عن نقل العدوى للآخرين، لكن فريقًا من الباحثين الألمان اكتشفوا أن المرضى الذين يعانون من حالات خفيفة يتوقفون عن نقل العدوى بعد مرور 8 أيام من بدء ظهور الأعراض، أما الأشخاص الذين يعانون من أعراض خطيرة يتوقفون عن نقل العدوى بعد اليوم الحادي عشر.