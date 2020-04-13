صحة

الصحة العالمية: كورونا أكثر فتكا بعشر مرات من إنفلونزا الخنازير

13 أبريل 2020
أودت جائحة كورونا بحياة 115 ألف شخص
أودت جائحة كورونا بحياة 115 ألف شخص

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو من جنيف، الاثنين، إن فيروس كورونا المستجد أكثر فتكا بعشر مرات من إنفلونزا الخنازير التي ظهرت في 2009.

وأضاف أن من الضروري التوصل إلى لقاح أمن وفعال من أجل وقف انتشار جائحة كورونا، التي أودت بحياة 115 ألف شخص حتى الآن.

وأشار غيبريسوس إلى أن "عهد العولمة يعني أن مخاطر معاودة ظهور وانتشار كوفيد-19 ستستمر. وفي نهاية المطاف، سيكون من الضروري التوصل إلى لقاح دائم وفعال وتوزيعه لوقف انتشار العدوى بشكل كامل".

وذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن "البيانات التي تم جمعها في عدة بلدان، تعطينا صورة أكثر وضوحا لهذا الفيروس وسلوكه وطريقة وقفه. داعيا إلى رفع الحجر الصحي في العالم "ببطء".

وشخصت أكثر من مليون و853300 إصابة رسميا في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء. وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعليا إذ تبقى الفحوص للكشف عن الإصابات محصورة في عدد من الدول بالحالات التي تتطلب رعاية في المستشفى. ومن بين المصابين، تعافى ما لا يقل عن 395000 شخص.

والولايات المتحدة التي سجلت أول حالة نهاية فبراير، هي الدولة الأكثر تضررا جراء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، ووصلت حصيلة الوفيات فيهاأ الاثنين، إلى 22109 من أصل 557590 إصابة، فيما أعلنت السلطات الأميركية شفاء 41831 مريضا على الأقل.

والدولة الأكثر تضررا بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 19899 وفاة من أصل 156363 إصابة، ثم إسبانيا مع 17489 وفاة من أصل 169496 إصابة، وفرنسا مع 14393 وفاة من أصل 132591 إصابة، والمملكة المتحدة مع 10612 وفاة من أصل 84270 إصابة.

وسجلت الصين القارية، حيث ظهر الفيروس لأول مرة نهاية ديسمبر، اجمالي 82160 إصابة بينها 3341 وفاة، فيما شفي 77663 شخصا، بحسب إحصاءات الحكومة.

وبلغت الوفيات في أوروبا الاثنين 78152 من أصل 942340 حالة، وفي الولايات المتحدة وكندا 22857 وفاة 581883 حالة، وفي آسيا 4989 وفاة 140154 حالة، وفي الشرق الأوسط 4900 وفاة 101742 حالة، وفي أميركا اللاتينية والكاريبي 2778 وفاة 64924 حالة، وفي أفريقيا 791 وفاة 14440 حالة وفي أوقيانيا 71 وفاة 7825 حالة.

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صحة

٧٠ لقاحا قيد التطوير واختبار ثلاثة على البشر.. مستجدات مكافحة كورونا

13 أبريل 2020
علماء أكسفورد يعلنون ان اللقاح سيكون جاهز بحلول شهر سبتمبر
علماء أكسفورد يعلنون ان اللقاح سيكون جاهز بحلول شهر سبتمبر

قالت منظمة الصحة العالمية، إن هناك ٧٠ لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد قيد التطوير، فيما يتم اختبار ثلاثة منها على البشر.

ويعتبر اللقاح الذي تختبره شركة "Cansino" بهونغ كونغ ومعهد بكين للتكنولوجيا الحيوية، هو الأطول زمنا من حيث التجارب، إذ دخل المرحلة الثانية، وفقا لتقرير مجلة "تايم" الأميركية.

أما اللقاحان الآخران اللذان لا يزالان في طور الاختبار على البشر، فتشرف عليهما شركتان أميركيتان هما "إنوفيو" و "مودرنا" للأدوية، وذلك وفقا لوثائق منظمة الصحة العالمية.

وأوضح تقرير "تايم"، أن تطوير اللقاحات يسير بخطى سريعة غير مسبوقة، وتأمل شركات الأدوية في إنتاج اللقاح بحلول العام المقبل، بدلا من الوقت التقليدي لإنتاج اللقاح الذي يتراوح من ١٠ إلى ١٥ سنة.

ومنذ تفشي فيروس كورونا، هرعت شركات صناعة الأدوية الصغرى والكبرى إلى محاولة التوصل للقاح مقاوم للفيروس، إذ تبين أن إجراءات الاحتواء ليست كافية.

وأشار تقرير منظمة الصحة العالمية إلى إن عمالقة صناعة الأدوية مثل فايزر وسانوفي، لديهم لقاحات مرشحة لم تدخل مراحل التجارب السريرية بعد.

أما شركة "CanSino" بهونغ كونغ، فقد حصلت في مارس الماضي على موافقة حكومية صينية للبدء في اختبار اللقاحات على البشر، فيما حصلت شركة "مودرنا" بولاية ماساتشوستس الأميركية على موافقة مشابهة أيضا.

ويشير حصول الشركات على موافقات حكومية سريعة، إلى تخطي سنوات من التجارب على الحيوانات، والتي تعتبر مرحلة تقليدية ضمن عمليات تطوير اللقاحات.

لكن البروفيسور بيتر هوتز عميد كلية بايلور للطب في ولاية تكساس، يشير إلى أنه رغم عمل المختبرات الجاد في البحث عن لقاح من دون أي توقف، فإن احتمالية ايجاده في الفترة الحالية تبدو قليلة.

ويقول إن مسألة الوصول إلى لقاح للفيروس ليست مستحيلة، لكن لابد من التأكيد أن الأمر سيحتاج إلى فترة طويلة، وفق تقرير نشرته صحيفة " Houston chronicle".

يضيف الطبيب هوتز، الذي يعمل أيضا في مختبر تطوير اللقاحات في مستشفى تكساس للأطفال، أن التوقعات بأن يكون لدينا لقاح أو علاج لفيروس كورونا خلال الـ 18 شهرا المقبلة هو هدف طموح، وهذا ما يعمل عليه العلماء ليل نهار في المختبرات، ولكنه هدف صعب جدا.

ويؤكد هوتز أن المراهنة على الوصول إلى اللقاح خلال 18 شهرا هو أمر ليس بالمستحيل بالمطلق، ولكن علينا أن نكون واقعيين أكثر  إذ ربما لا نتمكن من إيجاد لقاح آمن من فيروس كورونا المستجد خلال عامين إلى أربعة أعوام.