الصحة العالمية: كورونا أكثر فتكا بعشر مرات من إنفلونزا الخنازير

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو من جنيف، الاثنين، إن فيروس كورونا المستجد أكثر فتكا بعشر مرات من إنفلونزا الخنازير التي ظهرت في 2009.

وأضاف أن من الضروري التوصل إلى لقاح أمن وفعال من أجل وقف انتشار جائحة كورونا، التي أودت بحياة 115 ألف شخص حتى الآن.

وأشار غيبريسوس إلى أن "عهد العولمة يعني أن مخاطر معاودة ظهور وانتشار كوفيد-19 ستستمر. وفي نهاية المطاف، سيكون من الضروري التوصل إلى لقاح دائم وفعال وتوزيعه لوقف انتشار العدوى بشكل كامل".

وذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن "البيانات التي تم جمعها في عدة بلدان، تعطينا صورة أكثر وضوحا لهذا الفيروس وسلوكه وطريقة وقفه. داعيا إلى رفع الحجر الصحي في العالم "ببطء".

وشخصت أكثر من مليون و853300 إصابة رسميا في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء. وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعليا إذ تبقى الفحوص للكشف عن الإصابات محصورة في عدد من الدول بالحالات التي تتطلب رعاية في المستشفى. ومن بين المصابين، تعافى ما لا يقل عن 395000 شخص.

والولايات المتحدة التي سجلت أول حالة نهاية فبراير، هي الدولة الأكثر تضررا جراء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، ووصلت حصيلة الوفيات فيهاأ الاثنين، إلى 22109 من أصل 557590 إصابة، فيما أعلنت السلطات الأميركية شفاء 41831 مريضا على الأقل.

والدولة الأكثر تضررا بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 19899 وفاة من أصل 156363 إصابة، ثم إسبانيا مع 17489 وفاة من أصل 169496 إصابة، وفرنسا مع 14393 وفاة من أصل 132591 إصابة، والمملكة المتحدة مع 10612 وفاة من أصل 84270 إصابة.

وسجلت الصين القارية، حيث ظهر الفيروس لأول مرة نهاية ديسمبر، اجمالي 82160 إصابة بينها 3341 وفاة، فيما شفي 77663 شخصا، بحسب إحصاءات الحكومة.

وبلغت الوفيات في أوروبا الاثنين 78152 من أصل 942340 حالة، وفي الولايات المتحدة وكندا 22857 وفاة 581883 حالة، وفي آسيا 4989 وفاة 140154 حالة، وفي الشرق الأوسط 4900 وفاة 101742 حالة، وفي أميركا اللاتينية والكاريبي 2778 وفاة 64924 حالة، وفي أفريقيا 791 وفاة 14440 حالة وفي أوقيانيا 71 وفاة 7825 حالة.