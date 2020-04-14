صحة

بعد الرهان على فعاليته في علاج كورونا.. "كلوروكين" قد يؤدي الى الوفاة في هذه الحالة

14 أبريل 2020
المخابرات الأميركية تحذر من خطورة عقار كلوروكين
المخابرات الأميركية تحذر من خطورة عقار كلوروكين

بعد التحذير الصادر عن جمعيات أمراض القلب الأميركية من الهيدروكسي كلوروكوين وأزيثروروميسين لعلاج فيروس كورونا المستجد لدى المرضى الذين يعانون من أمراض القلب ومشاكل في الأوعية الدموية.

صدرت تحذيرات أخرى صارمة من نفس العقار الذي يستخدم من وكالة الاستخبارات الأميركية وعلماء في البرازيل، حيث أوقفوا تجاربهم عن مدى فعاليته.

وحذرت وكالة الاستخبارات الأميركية موظفيها من تناول دواء "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا، كعلاج ضد فيروس كورونا، بسبب أثاره الجانبية التي قد تؤدي إلى الموت، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست".

وجاء تحذير المخابرات كرد على سؤال أحد موظفيها على موقعها الإلكتروني عن مدى فعالية دواء الملاريا في علاج كورونا.

وقالت المخابرات الأميركية: "في هذه المرحلة، لا ينصح باستخدام الدواء من قبل المرضى إلا بعد نصيحة الأطباء المتخصصين، لأنه قد يسبب آثار جانبية منها الوفاة المفاجئة".

ورغم أن هيئة الغذاء والدواء سمحت باستخدامه في علاج الفيروس، وأعلنت توزيع ملايين الجرعات من الأدوية المضادة للملاريا على المستشفيات في جميع أنحاء البلاد لعلاج الوباء.

إلا أن الكثير من الخبراء حذروا من الأثار الجانبية للعلاج، مثل عدم انتظام ضربات القلب، والتي قد تسبب الوفاة في بعض الأحيان.

وقف التجارب

وفي سياق متصل، أوقف علماء في البرازيل تجاربهم عن مدى فعالية عقار كلوروكين في علاج فيروس كورونا، بعد ظهور مشاكل في ضربات القلب لدى ربع الأشخاص بعد تناول جرعتين فقط من الدواء.

وكان العلماء يخططون لتأثير فعالية الدواء على 440 مصاباً بأعراض خطيرة للفيروس، لكنهم أوقفوا التجربة بعد تجربته على 81 مريضاً فقط بسبب اضطراب ضربات القلب التي قد تؤدي إلى الموت.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن مراراً وتكراً عن فعالية كلوركين، كعلاج للكورونا، وأعلن أن تركيبة هيدروكسي كلوروكوين وأزيثروميسين فعالة في علاج الفيروس.
 

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"كارثة حقيقية".. أطباء أوروبا يدقون ناقوس خطر نقص أدوية مرضى "كورونا"

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بعد الرهان على فعاليته في علاج كورونا.. "كلوروكين" قد يؤدي الى الوفاة في هذه الحالة

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صحة

"كارثة حقيقية".. أطباء أوروبا يدقون ناقوس خطر نقص أدوية مرضى "كورونا"

14 أبريل 2020
حكومات في الاتحاد الأوروبي بدأت تبحث عن موردين من الخارج للأدوية
حكومات في الاتحاد الأوروبي بدأت تبحث عن موردين من الخارج للأدوية

حذرت تسع مستشفيات جامعية أوروبية كبرى، حكوماتها في مارس المنصرم، من خطر نقص الأدوية الأساسية لرعاية مرضى "كورونا". 

الأدوية الأساسية التي يتم استهلاكها هذه الأيام عبر العالم بشكل غير مسبوق، هي المهدئات وأدوية المورفين وملين العضلات (curares) وبعض المضادات الحيوية الأساسية.

وحسب تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية، فقد أعرب الأطباء في المستشفيات الأوروبية، من خطر نفاذها خلال الأسابيع القليلة الماضية. 

ويقول المسؤولون الطبيون في المستشفيات الأوروبية إن دواء Curares يعتبر ضروريًا للتخدير أثناء العديد من العمليات الجراحية، وهو ضروري أيضًا للتنفس الصناعي للمرضى الأكثر تأثرًا بـ Covid-19، سيكون نقص هذه الفئة من الأدوية "كارثة حقيقية" بحسب تعبيرهم.

ونقلت "لوموند" عن مصادر حكومية، ان وزارة الصحة الفرنسية، تعمل بشكل أساسي هذه الأيام على إدارة المخزونات الحالية من الأدوية الأساسية الأكثر استعمالا لرعاية مرضى "كورونا"، مشيرة إلى بحثها عن مصادر توريدها من الخارج، لكن دون إعطائها لأي رؤية بشأن المستقبل على المدى المتوسط.

وتعاني أوروبا قبل الوباء من نقص حاد في مواد التخدير الطبية للعمليات الجراحية، حيث حذر تقرير من الأكاديمية الوطنية للصيادلة،  وتقرير من بعثة تقصي الحقائق حول نقص الأدوية واللقاحات، في عام 2018، من "الضعف الفرنسي والأوروبي في إنتاج الأدوية وصناعة مواد التخدير الطبي". 

وأشارت أكاديمية الصيادلة الأوروبيين، إلى أن "60% إلى 80% من المكونات النشطة للاستخدام الصيدلاني يتم تصنيعها في دول خارج الاتحاد الأوروبي، خاصة في الهند وآسيا، مقارنة بـ 20% من الانتاج الأوروبي، وذلك طيلة ثلاثين عامًا الماضية. 

ونبهت إلى ان أوروبا "تفتقد بشكل شبه كامل للاستقلال في مصادر توريد الأدوية". 