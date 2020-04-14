بعد الرهان على فعاليته في علاج كورونا.. "كلوروكين" قد يؤدي الى الوفاة في هذه الحالة

بعد التحذير الصادر عن جمعيات أمراض القلب الأميركية من الهيدروكسي كلوروكوين وأزيثروروميسين لعلاج فيروس كورونا المستجد لدى المرضى الذين يعانون من أمراض القلب ومشاكل في الأوعية الدموية.

صدرت تحذيرات أخرى صارمة من نفس العقار الذي يستخدم من وكالة الاستخبارات الأميركية وعلماء في البرازيل، حيث أوقفوا تجاربهم عن مدى فعاليته.

وحذرت وكالة الاستخبارات الأميركية موظفيها من تناول دواء "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا، كعلاج ضد فيروس كورونا، بسبب أثاره الجانبية التي قد تؤدي إلى الموت، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست".

وجاء تحذير المخابرات كرد على سؤال أحد موظفيها على موقعها الإلكتروني عن مدى فعالية دواء الملاريا في علاج كورونا.

وقالت المخابرات الأميركية: "في هذه المرحلة، لا ينصح باستخدام الدواء من قبل المرضى إلا بعد نصيحة الأطباء المتخصصين، لأنه قد يسبب آثار جانبية منها الوفاة المفاجئة".

ورغم أن هيئة الغذاء والدواء سمحت باستخدامه في علاج الفيروس، وأعلنت توزيع ملايين الجرعات من الأدوية المضادة للملاريا على المستشفيات في جميع أنحاء البلاد لعلاج الوباء.

إلا أن الكثير من الخبراء حذروا من الأثار الجانبية للعلاج، مثل عدم انتظام ضربات القلب، والتي قد تسبب الوفاة في بعض الأحيان.

وقف التجارب

وفي سياق متصل، أوقف علماء في البرازيل تجاربهم عن مدى فعالية عقار كلوروكين في علاج فيروس كورونا، بعد ظهور مشاكل في ضربات القلب لدى ربع الأشخاص بعد تناول جرعتين فقط من الدواء.

وكان العلماء يخططون لتأثير فعالية الدواء على 440 مصاباً بأعراض خطيرة للفيروس، لكنهم أوقفوا التجربة بعد تجربته على 81 مريضاً فقط بسبب اضطراب ضربات القلب التي قد تؤدي إلى الموت.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن مراراً وتكراً عن فعالية كلوركين، كعلاج للكورونا، وأعلن أن تركيبة هيدروكسي كلوروكوين وأزيثروميسين فعالة في علاج الفيروس.

