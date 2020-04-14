صحة

طبقها أطباء أميركيون.. حركة بسيطة تنقذ حياة مرضى كورونا

14 أبريل 2020
عاملون بأحد المستشفيات في ولاية نيويورك الأميركية - ٦ أبريل ٢٠٢٠
عاملون بأحد المستشفيات في ولاية نيويورك الأميركية - ٦ أبريل ٢٠٢٠

حركة بسيطة قد تنقذ حياة الآلاف من المرضى بفيروس كورونا المستجد، كشفت عنها طبيبة بولاية نيويورك الأميركية.

وكانت الطبيبة مانغالا ناراسيمهان قد نصحت الأطباء بوحدة العناية المركزة في المشفى اليهودي بمنطقة "لونغ آيلاند"، بقلب المرضى على بطونهم وملاحظة ما إذا كان سيساعدهم ذلك أم لا، بحسب تقرير شبكة "سي إن إن" الأميركية.

ووجد الأطباء أن وضع مرضى فيروس كورونا على بطونهم - وضع يطلق عليه علميا  prone positioning- قد زاد من حجم الأوكسجين الداخل إلى رئات المرضى.

ووصف ناراسيمهان الطريقة قائلة "نحن ننقذ حياة الناس بهذا، بنسبة مئة بالمئة.. إنه أمر يسهل فعله للغاية، وقد وجدنا تحسنا ملحوظا، ونرى ذلك في كل مريض".

ويتوفى معظم مرضى كورونا بسبب متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، وقد وجد أطباء فرنسيون منذ سبع سنوات أن المرضى الذين يعانون من المتلازمة ويتم وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي، تقل احتمالية وفاتهم.

ومنذ ذلك الوقت، بدأ الأطباء الأميركيون في وضع مرضى المتلازمة الذين يخضعون أجهزة التنفس الاصطناعي، على بطونهم.

ويبقى المريض مستلقيا على بطنه وهو على جهاز التنفس الاصطناعي لمدة ١٦ ساعة في اليوم، ثم يتم إرجاعه إلى الوضع الطبيعي بقية اليوم حتى يستطيع الطبيب منحه العلاجات المطلوبة.

ويقول أخصائيو العناية الحرجة، إن استلقاء المرضى على بطونهم يساعد في دخول الأوكسجين بسهولة إلى الرئتين، بينما عند الاستلقاء على الظهر، فإن وزن الجسم يؤثر على أجزاء في الرئة.

من جانبها، قالت مديرة وحدة العناية المركزة الطبية في مستشفى ماساتشوستس العام، كاثرين هيبرت "بوضع المرضى على بطونهم، فإننا نفتح أجزاء في الرئة لم تكن مفتوحة من قبل".

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صحة

طبقها أطباء أميركيون.. حركة بسيطة تنقذ حياة مرضى كورونا

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اقتصاد

أخطاء أوروبا تتكشف أمام "كورونا".. لا "استقلال دوائي" لدول القارة منذ 30 عاما 

14 أبريل 2020
أكثر من 80 في المائة من الأدوية في أوروبا مستوردة من الصين
أكثر من 80 في المائة من الأدوية في أوروبا مستوردة من الصين

تستفيض الصحافة الأوروبية بالتزامن مع تطورات وباء كورونا، في إثارة قضية صحية أخرى، تقول إنها "تشغل المسؤولين المهنيين في القطاع الصحي الأوروبي"، وهي "انعدام الاستقرار الدوائي" لمجمل الدول الأوروبية، لا سيما منها الأكثر تطورا في المجال العلمي والصناعي. 

صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، نشرت تقريرا، يفيد ان دول الاتحاد الأوروبي اليوم "يدفعون ثمن أخطائهم في التسعينيات في عدم إيلاء الأهمية لصناعات الأدوية الأساسية". 

وأشارت إلى أن الدول الأوروبية ومعها الولايات المتحدة، تستيقظ اليوم على واقع مؤلم، مفاده الاستسلام إلى ما ستصدره الصين أو الهند في درجة ثانية، إليها من أدوية، موضحة نقلا عن مسؤولين في القطاع الصحي، ان "لا أدوية للدول الأوروبية سوى ما ستستورده من الصين"، واصفة الأمر بـ"أخطاء يجب تداركها". 

وأفادت أن صحة المواطنين الأوروبيين تعتمد بشكل كبير على الصين، خصوصا اليوم مع تفشي وباء "كوفيد19". 

وما لا يعرفه الجميع، تورد "لوفيغارو" انه طيلة 30 عاما، كل دول العالم والولايات المتحدة وعلى رأسها الدول الأوروبية، تخلت عن سيادتها واستقلالها الدوائي لصالح الصين، التي تصنع أكثر من 80 % من الأدوية الأساسية، التي تبيعها الصيدليات الأوروبية. 

وحتى المواد الطبية الخام، يفيد تقرير الصحيفة نقلا عن مهنيين في القطاع الصيدلاني، أن أغلبها يستورد من الصين بما يمثل 97%، وكلها مواد كيماوية ومضادات حيوية عامة وأساسية. 

وعقب الصين، تكون الهند المصدر الثاني للأدوية التي تباع في الصيدليات الأوروبية والأميركية، تفيد الصحيفة. 

وفي سياق متصل، أعلنت مستشفيات أوروبية، معاناتها مع "شح" الأدوية الأساسية المخصصة لعلاج مرضى "كوفيد 19". 

وفي هذا الجانب، كتبت "لوموند" الفرنسية، تقريرا، حول تحذير تسع مستشفيات جامعية أوروبية كبرى، لحكوماتها في مارس المنصرم، من خطر نقص الأدوية الأساسية لرعاية مرضى "كورونا". 

الأدوية الأساسية التي يتم استهلاكها هذه الأيام عبر العالم بشكل غير مسبوق، هي المهدئات وأدوية المورفين وملين العضلات (curares) وبعض المضادات الحيوية الأساسية.

وأعرب الأطباء في المستشفيات الأوروبية، من خطر نفاذها خلال الأسابيع القليلة الماضية. 