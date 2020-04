أعراض غير نمطية لفيروس كورونا.. راقب الكدمات على أصابع قدمك

يشتبه الأطباء في إسبانيا في أن الكدمات على القدمين قد تكون علامة على الإصابة بفيروسات تاجية، وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المرضى الذين يعانون من جدري الماء الأرجواني على أصابع أقدامهم، أثبتت إصابتهم بالعدوى القاتلة في كثير من المستشفيات عبر العالم.

وبحسب الصحيفة، تم الإبلاغ عن "العديد من الحالات في إسبانيا وكذلك في إيطاليا وفرنسا"، حيث يستمر المرض في الارتفاع.

وكانت إحدى الحالات المبلغ عنها، لصبي يبلغ من العمر 13 عامًا في إيطاليا. وهي الحالة التي، قال الأطباء إنهم لما رأوا تلك القشور على القدمين ظنوا إنها كانت بسبب لدغة عنكبوت.

ويحذر الخبراء من أن الأعراض الغامضة التي يتم رصدها، لدى الأطفال والمراهقين، على وجه التحديد.

كما يؤكد أطباء أن علامات جلدية يحتمل أن يكون سببها الفيروس لدى واحد من كل خمسة مرضى في مستشفى إيطالي.

وعادة ما يسبب فيروس كورونا المستجد السعال الجاف والحمى، لكن الدراسات الحديثة حذرت كذلك من الإسهال وبعض علامات الجلد وآلام الخصيتين وفقدان الذوق والرائحة كعلامات "غير نمطية".

بينما أظهرت دراسة أجريت في الصين، أن عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين يعانون من كورونا المستجد اشتكوا من الصداع والدوخة.

كما توصلت دراسة صينية أخرى إلى أن أكثر من ثلثي مرضى الفيروس التاجي تظهر عليهم أعراض عصبية تشمل الصداع والدوار.

وقام الباحثون بتحليل حالات 214 مريضًا تم إدخالهم إلى المستشفى في ووهان، وتبين أن 36.4 في المائة من المرضى اشتكوا من أعراض عصبية.

وقالوا إن 13 في المئة أبلغوا عن صداع، و17 في المئة عن دوار، و19 في المئة عن آلام عصبية و19 في المئة عن التهاب عضلي.

وتوفي أكثر من 120 ألف شخص في 193 بلدا ومنطقة حول العالم جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية عند الساعة 11,00 ت غ من يوم الثلاثاء.

