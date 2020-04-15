صحة

"تجنب بث الذعر بين المرضى" أدى الى كارثة في مستشفى حكومي في المكسيك

15 أبريل 2020
مدراء المستشفى طلبوا من الممرضين عدم ارتداء الكمامات
مدراء المستشفى طلبوا من الممرضين عدم ارتداء الكمامات

برر ممرضون وعاملون طبيون آخرون في مستشفى عام بالمكسيك، إصابة أغلب طاقمه الطبي بوباء كورونا، بأن مدراءهم في المشفى "أمروهم بعدم ارتداء أقنعة واقية مع بداية تفشي الفيروس"، بحجة "تجنب بث الذعر بين المرضى". 

وقالت إدارة الصحة في الولاية، إن طبيبين ومدير مستشفى توفوا وأصيب ما لا يقل عن 51 موظفا منذ اكتشاف الفيروس الجديد في البلاد، في مستشفى "IMSS" الحكومي، في ولاية كواويلا الشمالية، أواخر مارس المنصرم.

وأصبح المستشفى أول بؤرة وباء في المكسيك لمرض كوفيد 19. 

وقالت الممرضة شارلي إسكوبيدو غونزاليس، التي كانت تعمل في مستشفى مونكلوفا، في بداية تفشي المرض، لـ"رويترز"، إن المديرين "قالوا لهم إن معدات الوقاية ليست ضرورية”.

وردا على التقارير التي أفادت بأن إدارة المستشفى طلبت من الموظفين عدم ارتداء الأقنعة، قال مسؤول كبير في خدمة الصحة العامة الرئيسية في المكسيك، التي تدير مستشفى "IMSS"، إنه "ينبغي تصديق ما قاله العاملون الصحيون في المستشفى"، لكنه لم يفصح عن أية تفاصيل أخرى. 

وأضاف قائلا: "إذا كانوا يقولون ذلك، فعلينا بالطبع أن نصدقهم”، مشيرا إلى "وجود سوء فهم داخل المستشفى حول المكان المناسب لارتداء معدات واقية". 

وفي نوع من التبرير قال المسؤول في خدمة الصحة: "ليس على جميع العمال ارتداء نفس المعدات داخل المستشفى. فعندما يتم استخدام هذا النوع من المعدات بشكل سيء.. ينفد بسرعة أكبر ويعرضون العمال الذين هم على اتصال بالمرضى للخطر".

وسجلت المكسيك 4661 إصابة بالفيروس و296 حالة وفاة، في غضون أسابيع قليلة فقط. 

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أعراض غير نمطية لفيروس كورونا.. راقب الكدمات على أصابع قدمك

15 أبريل 2020
هل يمكن أن تكون الكدمات على قدمك علامة على فيروس كورونا؟
هل يمكن أن تكون الكدمات على قدمك علامة على فيروس كورونا؟

يشتبه الأطباء في إسبانيا في أن الكدمات على القدمين قد تكون علامة على الإصابة بفيروسات تاجية، وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المرضى الذين يعانون من جدري الماء الأرجواني على أصابع أقدامهم، أثبتت إصابتهم بالعدوى القاتلة في كثير من المستشفيات عبر العالم.

وبحسب الصحيفة، تم الإبلاغ عن "العديد من الحالات في إسبانيا وكذلك في إيطاليا وفرنسا"، حيث يستمر المرض في الارتفاع.

وكانت إحدى الحالات المبلغ عنها، لصبي يبلغ من العمر 13 عامًا في إيطاليا. وهي الحالة التي، قال الأطباء إنهم لما رأوا تلك القشور على القدمين ظنوا إنها كانت بسبب لدغة عنكبوت.

ويحذر الخبراء من أن الأعراض الغامضة التي يتم رصدها، لدى الأطفال والمراهقين، على وجه التحديد.

كما يؤكد أطباء أن علامات جلدية يحتمل أن يكون سببها الفيروس لدى واحد من كل خمسة مرضى في مستشفى إيطالي.

وعادة ما يسبب فيروس كورونا المستجد السعال الجاف والحمى، لكن الدراسات الحديثة حذرت كذلك من الإسهال وبعض علامات الجلد وآلام الخصيتين وفقدان الذوق والرائحة كعلامات "غير نمطية".

بينما أظهرت دراسة أجريت في الصين، أن عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين يعانون من كورونا المستجد اشتكوا من الصداع والدوخة.

كما توصلت دراسة صينية أخرى إلى أن أكثر من ثلثي مرضى الفيروس التاجي تظهر عليهم أعراض عصبية تشمل الصداع والدوار.

وقام الباحثون بتحليل حالات 214 مريضًا تم إدخالهم إلى المستشفى في ووهان، وتبين أن 36.4 في المائة من المرضى اشتكوا من أعراض عصبية.

وقالوا إن 13 في المئة أبلغوا عن صداع، و17 في المئة عن دوار، و19 في المئة عن آلام عصبية و19 في المئة عن التهاب عضلي.

وتوفي أكثر من 120 ألف شخص في 193 بلدا ومنطقة حول العالم جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية عند الساعة 11,00 ت غ من يوم الثلاثاء.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجّلة بفيروس كورونا المستجد 1923390 إصابة منذ أول ظهور للوباء في الصين في ديسمبر 2019.

وتتصدّر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من الفيروس سواء بالنسبة لعدد الوفيات بـ 23649 وفاة، أو الإصابات بـ 582594 إصابة.

وتأتي إيطاليا خلف الولايات المتحدة بـ 20465 وفاة، تليها إسبانيا مع 18056 حالة وفاة، ثم فرنسا مع 14967 وفاة وبريطانيا مع 11329 حالة وفاة.