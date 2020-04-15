صحة

تستخدم للتعقيم.. هل تقتل الأشعة فوق البنفسجية الفيروس التاجي؟

15 أبريل 2020
منذ عام 1878، أصبحت الأشعة فوق البنفسجية المنتجة بشكل اصطناعي طريقة أساسية للتعقيم
منذ عام 1878، أصبحت الأشعة فوق البنفسجية المنتجة بشكل اصطناعي طريقة أساسية للتعقيم

تعمل شركات رائدة في تقنيات الأشعة فوق البنفسجية عبر العالم، على إنتاج معدات تعقيمية، في غمرة الانتشار الواسع لفيروس كورونا المستجد الذي أصاب نحو مليوني شخص.

 

فهل يمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تقتل فيروس كورونا حقا؟

 

من بين "النصائح الصحية" التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي حاليًا، فكرة أنه يمكنك تطهير بشرتك أو ملابسك أو أشياء أخرى باستخدام ضوء الأشعة فوق البنفسجية للشمس.

ولبحث الموضوع، قامت إحدى الجامعات في تايلاند ببناء نفق للأشعة فوق البنفسجية يمكن للطلاب السير فيه لتطهير أنفسهم وذلك لإثبات أن الاشعة فوق البنفسجية يمكنها قتل الفيروس التاجي على سطح أي شيء بما فيه جلد الإنسان أو ثيابه.

يحتوي ضوء الشمس على ثلاثة أنواع من الأشعة، أولها الأشعة فوق البنفسجية (A)، والتي تشكل الغالبية العظمى من الأشعة التي تصل إلى سطح الأرض.

تلك الأشعة قادر ة على اختراق الجلد بعمق، ويعتقد أنها مسؤولة عن 80 في المئة من شيخوخة الجلد، من التجاعيد إلى البقع العمرية.

وهناك الأشعة فوق البنفسجية (B) التي يمكن أن تتلف الحمض النووي في جلدنا، مما يؤدي إلى حروق الشمس وسرطان الجلد في نهاية المطاف.

ويوجد نوع ثالث من الأشعة فوق البنفسجية وهي المعروفة بحرف (C). ويتكون هذا الجزء الغامض نسبيًا من طول موجة أقصر وأكثر نشاطًا للضوء. 

إنه جيد بشكل خاص في تدمير المواد الجينية، سواء في البشر أو الجسيمات الفيروسية. لحسن الحظ، من غير المحتمل أن يكون معظمنا قد واجه أيًا منها. وذلك لأنه يتم تصفيتها بواسطة طبقة الأوزون في الغلاف الجوي قبل وصوله إلى بشرتنا الهشة بوقت طويل.

واكتشف العلماء أنه يمكنهم تسخير الأشعة فوق البنفسجية لقتل الكائنات الحية الدقيقة، منذ عام 1878، وأصبحت الأشعة فوق البنفسجية المنتجة بشكل اصطناعي طريقة أساسية للتعقيم، تستخدم في المستشفيات والطائرات والمكاتب والمصانع يوميا، وهي أساسية أيضًا لعملية تطهير مياه الشرب من بعض الطفيليات المقاومة للمطهرات الكيميائية مثل الكلور.

وعلى الرغم من عدم وجود أي بحث في كيفية تأثير الأشعة فوق البنفسجية على كوفيد- 19 على وجه التحديد، فقد أظهرت الدراسات أنه يمكن استخدامه ضد الفيروسات التاجية الأخرى، مثل سارس الذي ضرب الصين في 2003.

يقول الخبراء إن الإشعاع يشوه بنية المادة الجينية للفيروسات ويمنع الجزيئات من عمل المزيد من النسخ منها.

لكن لاستخدام الأشعة فوق البنفسجية بأمان، تحتاج إلى معدات متخصصة وتدريب.
لذلك أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرا صارما ضد الأشخاص الذين يستخدمون ضوء الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم أيديهم أو أي جزء آخر من بشرتهم.

 

بديلة لأشعة الشمس؟

 

إذا كانت الأشعة فوق البنفسجية قاتلة لفيروس كورونا، هل معنى ذلك أن أشعة الشمس ممكن أن تشكل معقما طبيعيا ضد الفيروس التاجي؟

يقول الخبراء إن الإجابة صعبة، ولا يمكن أن تكون بهذه البساطة، إذ لاحظوا أنه في بلدان العالم النامي، يعد ضوء الشمس وسيلة شائعة بالفعل لتعقيم المياه، لأنه يتفاعل مع الأكسجين المذاب لإنتاج جزيئات غير مستقرة مثل بيروكسيد الهيدروجين، المكون النشط في العديد من المطهرات المنزلية، والتي يمكن أن تقتل بالفيروسات.

وحتى بدون الماء، ظل ضوء الشمس يساعد على تطهير الأسطح، ولكنه قد يستغرق وقتًا أطول مما يُعتقد.

واكتشف العلماء أن حالات الإنفلونزا في البرازيل تميل إلى الارتفاع خلال موسم الحرائق، عندما يخفف الدخان من الأشعة فوق البنفسجية.

لكن المشكلة تكمن في غياب التجارب على فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 الذي لم يثبت بعد تأثره بالأشعة الشمسية.

كما أن الأبحاث التي أجريت على فيروس سارس- أحد أقارب كوفيد-19 - وجدت أن تعريض الفيروس لـلأشعة فوق البنفسجية لمدة 15 دقيقة لم يكن له أي تأثير على نطاق العدوى.

ومع ذلك، لم تبحث الدراسة في حالات التعرض الأطول للأشعة فوق البنفسجية، والتي يُعرف أنها أكثر ضررًا للمواد الجينية.

أخيرًا، رأى خبراء أن تطهير بشرتك بأي نوع من الأشعة فوق البنفسجية سيؤدي إلى الضرر ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

وبمجرد دخول الفيروس داخل جسمك، لن يكون لأي كمية من الأشعة فوق البنفسجية أي تأثير على حالتك إن كنت مصابا.

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أعراض غير نمطية لفيروس كورونا.. راقب الكدمات على أصابع قدمك

15 أبريل 2020
هل يمكن أن تكون الكدمات على قدمك علامة على فيروس كورونا؟
هل يمكن أن تكون الكدمات على قدمك علامة على فيروس كورونا؟

يشتبه الأطباء في إسبانيا في أن الكدمات على القدمين قد تكون علامة على الإصابة بفيروسات تاجية، وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المرضى الذين يعانون من جدري الماء الأرجواني على أصابع أقدامهم، أثبتت إصابتهم بالعدوى القاتلة في كثير من المستشفيات عبر العالم.

وبحسب الصحيفة، تم الإبلاغ عن "العديد من الحالات في إسبانيا وكذلك في إيطاليا وفرنسا"، حيث يستمر المرض في الارتفاع.

وكانت إحدى الحالات المبلغ عنها، لصبي يبلغ من العمر 13 عامًا في إيطاليا. وهي الحالة التي، قال الأطباء إنهم لما رأوا تلك القشور على القدمين ظنوا إنها كانت بسبب لدغة عنكبوت.

ويحذر الخبراء من أن الأعراض الغامضة التي يتم رصدها، لدى الأطفال والمراهقين، على وجه التحديد.

كما يؤكد أطباء أن علامات جلدية يحتمل أن يكون سببها الفيروس لدى واحد من كل خمسة مرضى في مستشفى إيطالي.

وعادة ما يسبب فيروس كورونا المستجد السعال الجاف والحمى، لكن الدراسات الحديثة حذرت كذلك من الإسهال وبعض علامات الجلد وآلام الخصيتين وفقدان الذوق والرائحة كعلامات "غير نمطية".

بينما أظهرت دراسة أجريت في الصين، أن عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين يعانون من كورونا المستجد اشتكوا من الصداع والدوخة.

كما توصلت دراسة صينية أخرى إلى أن أكثر من ثلثي مرضى الفيروس التاجي تظهر عليهم أعراض عصبية تشمل الصداع والدوار.

وقام الباحثون بتحليل حالات 214 مريضًا تم إدخالهم إلى المستشفى في ووهان، وتبين أن 36.4 في المائة من المرضى اشتكوا من أعراض عصبية.

وقالوا إن 13 في المئة أبلغوا عن صداع، و17 في المئة عن دوار، و19 في المئة عن آلام عصبية و19 في المئة عن التهاب عضلي.

وتوفي أكثر من 120 ألف شخص في 193 بلدا ومنطقة حول العالم جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية عند الساعة 11,00 ت غ من يوم الثلاثاء.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجّلة بفيروس كورونا المستجد 1923390 إصابة منذ أول ظهور للوباء في الصين في ديسمبر 2019.

وتتصدّر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من الفيروس سواء بالنسبة لعدد الوفيات بـ 23649 وفاة، أو الإصابات بـ 582594 إصابة.

وتأتي إيطاليا خلف الولايات المتحدة بـ 20465 وفاة، تليها إسبانيا مع 18056 حالة وفاة، ثم فرنسا مع 14967 وفاة وبريطانيا مع 11329 حالة وفاة.