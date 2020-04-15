صحة

هل رش الشوارع والأبنية بالمطهرات يمنع تفشي فيروس كورونا؟

15 أبريل 2020
خبراء يشككون في جدوى رش الشوارع بالمطهرات
خبراء يشككون في جدوى رش الشوارع بالمطهرات

تقوم بعض الدول برش الشوارع وجدران الأبنية من الخارج بالمطهرات، ويقوم أيضاً بعض الأشخاص برش أكياس البقالة بالمطهرات، في محاولة لقتل فيروس كورونا، فهل هذه الحلول تفيد في القضاء على انتقال الفيروس؟

وفي هذا السياق، قال مايكل أوسترهولم، مدير مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا الأميركية: "لا يوجد أساس علمي على الإطلاق لجميع برامج الرش والأشغال العامة الكبيرة، إنها في أفضل الأحوال تبذير، وفي أسوأ الأحوال نضع مطهرات في البيئة التي لا نحتاجها".

فمعظم إصابات فيروس كورونا تأتي من تنفس القطرات التي أخرجها الشخص المصاب للتو، وحتى الآن لم يتم توثيق انتقال فيروس إلى أشخاص من أسطح ملوثة بالفيروس، وفقاً لمراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في أميركا.

وأكد الدكتور أوسترهولم أن غسل اليدين يظل مهما الآن ودائماً، وأن أفضل طريقة لتجنب الإصابة بالمرض هي الابتعاد عن الآخرين.

 

المطهرات لتنظيف الأسطح وليس الهواء

 

ويشكك غوشوا سانتاربيا، أستاذ مشارك في علم الأمراض وعلم الأحياء الدقيقة في المركز الطبي بجامعة نبراسكا، في تأثير الاستخدام الواسع النطاق للمطهرات في الهواء الطلق.

وأضاف الدكتور سانتاربيا أنها فكرة جيدة أن تقوم الحكومات والشركات بتطهير الأماكن من الداخل قبل عودة الناس إليها كما يحدث في المطارات.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يظل الفيروس على قيد الحياة لأكثر من بضعة أيام على معظم الأسطح، وفقًا لعدة دراسات، لكن من غير المعلوم إذا كان تركيز الفيروس على السطح يكفي لنقل العدوى.

بدوره، قال ساندي بوسا، الرئيس التنفيذي لشركة فورس أوف نيتشر، وهي شركة ناشئة تقوم بتطوير مطهر صديق للبيئة بحسب معايير وكالة حماية البيئة، إن المنظفات المنزلية مصممة لتطهير الأسطح، وليس للقضاء على الفيروسات من الهواء.

بينما أكد الدكتور أوسترهولم إنه قضى حياته المهنية الطبية لمدة 40 عامًا في محاولة إقناع الناس بأن يكونوا أكثر اجتهاداً بشأن غسل أيديهم للوقاية من المرض، لذلك لا يريد أن يقول إنه ليس مهماً، لكنه يعتقد أن التباعد الاجتماعي هو الحل الوحيد للقضاء على فيروس كورونا.
 

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خبراء يشككون في جدوى رش الشوارع بالمطهرات
صحة

هل رش الشوارع والأبنية بالمطهرات يمنع تفشي فيروس كورونا؟

صحة

"جزء من عائلة كورونا".. علماء يكتشفون 6 أنواع جديدة للفيروس في الخفافيش

15 أبريل 2020
اكتشاف 6 أنواع جديدة لفيروس كورونا في الخفافيش
اكتشاف 6 أنواع جديدة لفيروس كورونا في الخفافيش

اكتشف باحثون في برنامج الصحة العالمية في معهد سميثسونيان (Smithsonian Institution)، ستة أنواع جديدة من الفيروسات التاجية في الخفافيش، وهي نفس مجموعة الفيروسات التي تسببت في تفشي مرض فيروس كورونا، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

أجري البحث على 759 عينة أٌخذت من 460 خفاشًا من 11 نوعًا مختلفًا على الأقل تم العثور عليها في ميانمار. 

وتم العثور على الفيروسات الجديدة في ثلاثة أنواع مختلفة: هي خفاش مضرب البيت الأصفر الآسيوي الكبير ، وخفاش ذو الذيل الخالي من التجاعيد، وخفاش هورسفيلد (الخفاش ذو الأنف الورقي).

وفقًا للبحث الذي نُشر في المجلة الأكاديمية "PLOS ONE"، لا يبدو أن الفيروسات الجديدة ضارة بالبشر، على الرغم من أنها جزء من عائلة واحدة من فيروس كورونا، إلا أنها لا ترتبط بها ارتباطا وثيقا.

لكن الباحثين أكدوا أنه من الضروري إجراء دراسات إضافية لتحديد ما إذا كان للفيروسات التاجية المكتشفة حديثًا إمكانية الانتقال إلى البشر، لتحديد مخاطرها على صحة البشر.

من جانبه، قال مارك فاليتوتو، المؤلف الرئيسي للدراسة وطبيب بيطري سابق في الحياة البرية مع برنامج الصحة العالمية: "الأوبئة الفيروسية تذكرنا بمدى ارتباط صحة الإنسان بصحة الحياة البرية والبيئة".

وأشار إلى أنه "في جميع أنحاء العالم، يتفاعل البشر مع الحياة البرية بوتيرة متزايدة، لذا كلما فهمنا أكثر خصائص هذه الفيروسات في الحيوانات، كلما كان بإمكاننا التصدي لتحولها إلى وباء".

أما سوزان موري، المؤلفة المشاركة في الدراسة والطبيبة البيطرية في حديقة الحيوان ومديرة برنامج الصحة العالمية فأوضحت أن "الفيروسات التاجية قد لا تشكل  خطراً على الناس، ولكن عندما نحدد هذه الأمراض في وقت مبكر في الحيوانات، أي المصدر، يكون لدينا فرصة أكبر لمعرفة التهديد المحتمل".

 ووفقًا لمجلة LiveScience"، تم إعطاء الفيروسات التاجية الستة أسماء جديدة: "PREDICT-CoV-90" للفيروس الموجود في خفاش مضرب البيت الأصفر الآسيوي، و"PREDICT-CoV-47 "و "PREDICT-CoV-82"  للفيروسات الموجودة في الخفاش ذي الذيل الخالية من التجاعيد، و"PREDICT-CoV-92 و -93 و -96" للفيروسات التي تم العثور عليها في الخفاش ذي الأنف الورقي.

والخفافيش هي مصدر رئيسي لأمراض حيوانية كثيرة، وهي الأمراض التي يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى البشر. 

وأكد الباحثون أن اكتشاف الفيروسات التاجية الجديدة في الخفافيش ليس مفاجئا، مشيرين إلى أن الخفافيش تحمل الآلاف من الفيروسات التاجية المختلفة لم يتم اكتشافها بعد.