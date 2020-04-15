صحة

ما الذي يعنيه تجميد التمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية؟

15 أبريل 2020
الرئيس الأميركي اتهم منظمة الصحة العالمية بالفشل في القيام "بواجبها الأساسي" إزاء وباء كوفيد-19
الرئيس الأميركي اتهم منظمة الصحة العالمية بالفشل في القيام "بواجبها الأساسي" إزاء وباء كوفيد-19

 أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدارته بوقف تمويل منظمة الصحة العالمية مؤقتا انتظارا لتقييم دورها في تحذيراتها المتعلقة بفيروس كورونا المستجد الذي انطلق من الصين في أواخر ديسمبر الماضي قبل أن ينتشر في شتى أنحاء العالم.

وقال ترامب إن الوباء كان ممكنا احتواؤه من مصدره إذا تعاملت المنظمة التابعة للأمم المتحدة مع الوضع بشكل صحيح منذ البداية عبر التحقيق في التقارير القادمة من الصين.

وأوضح أن العالم يعتمد على منظمة الصحة للتعاون مع الدول للتأكد من مشاركة المعلومات الدقيقة حول التهديدات الصحية في الوقت المناسب، متهما إياها بالفشل في القيام "بواجبها الأساسي" ما يستدعي محاسبتها.

وفيما يلي ما نعرف وما لا نعرف عما قد يعنيه ذلك للمنظمة وبرامجها حول العالم:

- تأسست منظمة الصحة العالمية عام 1948 وعهد إليها بتحسين مستوى الصحة عالميا. ويعود إليها الفضل في قيادة حملة استمرت 10 سنوات للقضاء على الجدري في حقبة السبعينات ونسقت حملات مكافحة أوبئة منها الإيبولا.

- تقود المنظمة حاليا جهود مكافحة جائحة كورونا وتقدم للدول النصح بشأن كيفية احتواء انتشار المرض. كما تنسق جهود البحث عالميا للوصول إلى عقاقير ولقاحات محتملة ضد كوفيد-19.

- يعمل أكثر من 7000 شخص في مكاتب المنظمة المنتشرة في 150 دولة وستة مكاتب إقليمية إلى جانب مقرها الرئيسي في جنيف.

 توضع ميزانية المنظمة كل عامين لتغطي هذه الفترة. وتعد الولايات المتحدة هي أكبر مانح على الإطلاق وبلغت مساهمتها بحلول نهاية 2019 أكثر من 800 مليون دولار في ميزانية 2018-2019. ومؤسسة بيل غيتس الخيرية هي ثاني أكبر مانح للمنظمة تليها بريطانيا.

- يأتي تمويل منظمة الصحة العالمية عبر طريقين:

- "الاشتراكات المقدرة من الدول الأعضاء وتخصص لاستمرار الوظائف الأساسية للمنظمة.

- والمساهمات الطوعية التي تقدم لبرامج محددة مثل القضاء على شلل الأطفال ومكافحة مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والأمراض المعدية الأخرى.

- وحتى الآن لم يتضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوقف مساهماتها الطوعية أم اشتراكاتها المقدرة أم الاثنتين معا.

- تصل ميزانية المنظمة لعامي 2020-2021 التي أقرها وزراء الصحة في مايو الماضي إلى نحو 4.85 مليار دولار في المجمل، بزيادة تسعة في المئة عن الميزانية السابقة.

- لم يتضح ما إذا كانت الولايات المتحدة سددت بالفعل نصيبها بالكامل من ميزانية 2020-2021 أو دفعات منه لكنها في العادة تدفع اشتراكاتها المقدرة في وقت متأخر من العام.

- تم تخصيص نحو مليار دولار من ميزانية 2020-2021 لعمليات المنظمة في أفريقيا،  أفقر قارات العالم التي تشهد أعلى معدلات وفيات للأطفال دون سن الخامسة بسبب أمراض يمكن الوقاية منها عبر التطعيم.

- ما زال القضاء على شلل الأطفال برنامجا رئيسيا للمنظمة، والولايات المتحدة مساهم رئيسي في هذا الجهد.

- يسعى برنامج الطوارئ التابع للمنظمة إلى القضاء على تفشي أمراض معدية أخرى من بينها إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

- اتخذ ترامب موقفا منتقدا للمنظمة على نحو متزايد واتهمها بالترويج ”لتضليل“ صيني فيما يتعلق بفيروس كورونا، وقال إن هذا أدى في الغالب إلى تفش أوسع.

- قالت الصين إنها التزمت الشفافية وأبلغت منظمة الصحة والدول الأخرى بالمعلومات بما في ذلك الولايات المتحدة. وتقول المنظمة إن الصين أبلغت بالمعلومات سريعا وتتعاون في مجال البحث العلمي ومجالات أخرى. وقال مبعوث المنظمة الخاص بكوفيد-19 ديفيد نابارو في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت الأربعاء ”ركزوا على النضال الملحمي الآن واتركوا تبادل الاتهامات لوقت لاحق“ من دون أن يذكر الولايات المتحدة أو ترامب.

- تعرضت المنظمة للتشكيك من قبل حيث اتهمت بالمبالغة في رد الفعل على وباء إنفلونزا اتش1-إن1 عامي 2009 و2010، ثم واجهت نقدا عنيفا بسبب عدم تعاملها بالسرعة الكافية مع التفشي الواسع لإيبولا في غرب إفريقيا عام 2014 والذي أدى لمقتل أكثر من 11 ألف شخص.

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ما الذي يعنيه تجميد التمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية؟

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صحة

علماء يسجلون فيديو لعطسة.. ويرصدون وصولها لمسافة مرعبة

15 أبريل 2020
رذاذ السعال يمكن أن يصل إلى 25 قدما
رذاذ السعال يمكن أن يصل إلى 25 قدما | Source: JAMA

يصور فيديو بطيء المسار الهائل الذي تقطعه عطسة قد تكون حاملة لفيروس كورونا المستجد، وتصل إلى مسافة 27 قدما أو 8.22 مترا، أي أنها تزيد أربع مرات عن مسافة التباعد الاجتماعي الموصى بها للحد من انتشار كوفيد-19. 

وصور علماء أميركيون مقطعا لشخص في صحة جيدة أثناء زفير عنيف، تم إبطاؤه من 25 ثانية إلى دقيقة ونصف.

وتبين من خلال التسجيل أن قطرات الجهاز التنفسي المنبعثة أثناء السعال أو العطس قادرة أن تطير في جو دافئ ورطب بسرعة تتراوح بين 33 إلى مئة قدم (10.05 إلى 30.48 مترا) في الثانية. 

ويخلق هذا سحابة غازية معدية ومضطربة قادرة على الوصول إلى مكان ما على مسافة بين 23 إلى 27 قدما (سبعة إلى 8.22 مترا). 

ويسمح الجو الرطب والدافئ داخل السحابة الغازية المضطربة بإفلات القطرات الموجودة فيها، من التبخر لوقت أطول من المعتاد.

ويبدو من خلال نتائج الدراسة أن المسافة الموصى بها للتباعد الاجتماعي بين الأفراد في كثير من الدول وهي ستة أقدام أو حوالي مترين، قصيرة بأربع مرات على الأقل إذا أخذ العطس في عين الاعتبار. 

وكتبت البروفيسور ليديا بورويبا من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في دورية الجمعية الطبية الأميركية، إن مقاييس التباعد الاجتماعي المعمول بها اليوم تستند إلى نماذج قديمة.

وذلك بسبب عدم أخذ تلك النماذج في الاعتبار احتمال وجدود سحابة غازية رطبة ودافئة، والتي تستطيع الحفاظ على القطرات الفيروسية لمسافات أطول، وفق بورويبا.

وفي حين شددت على أهمية الإجراءات المتبعة حاليا للتباعد الاجتماعي للحد من انتشار كورونا، إلا أنها قالت إنه قد يبدو مفاجئا أن الفهم الحالي لطرق انتقال العدوى من مضيف إلى مضيف بالنسبة لمرض تنفسي معد، مبني على نموذج لانتقال المرض تم تطويره في ثلاثينيات القرن الماضي، والذي يعد بالنسبة للمعايير الحديثة مبسطا للغاية، حسب تعبيرها.

وقالت إن تطبيق توصيات صحية بناء على نماذج قديمة قد يحد من فعالية التدخلات المقترحة.

وتابعت أن "هذه المسافات مبنية على تقديرات لم تأخذ في الاعتبار الوجود المحتمل لسحابة عالية الزخم تحمل قطرات لمسافة طويلة".

وتستطيع القطرات التي تستقر على طول مسار عطسة أن تلوث الأسطح، بينما تبقى البقية محاصرة ومجمعة داخل السحابة المتحركة. وفي نهاية المطاف تفقد السحابة الغازية الزخم وتتبخر القطرات المتبقية بداخلها.

وبحسب المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن فيروس سارس-كوف-2 الذي يسبب مرض كوفيد-19، ينتقل من شخص لآخر عندما يكون الأفراد على مسافة تقل عن ستة أقدام من بعضهم البعض من خلال قطرات الجهاز التنفسي التي يتم إنتاجها عندما يسعل أو يعطس شخص مريض. 

ولا تزال الأبحاث جارية لمعرفة مختلف طرق انتقال المرض، وأشارت أبحاث مؤخرا إلى أن قطرات الجهاز التنفسي المنبعثة حتى خلال الكلام أو ربما حتى بمجرد التنفس قد تنقل الفيروس أيضا.