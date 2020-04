ما الذي يعنيه تجميد التمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية؟

يصور فيديو بطيء المسار الهائل الذي تقطعه عطسة قد تكون حاملة لفيروس كورونا المستجد، وتصل إلى مسافة 27 قدما أو 8.22 مترا، أي أنها تزيد أربع مرات عن مسافة التباعد الاجتماعي الموصى بها للحد من انتشار كوفيد-19.

وصور علماء أميركيون مقطعا لشخص في صحة جيدة أثناء زفير عنيف، تم إبطاؤه من 25 ثانية إلى دقيقة ونصف.

وتبين من خلال التسجيل أن قطرات الجهاز التنفسي المنبعثة أثناء السعال أو العطس قادرة أن تطير في جو دافئ ورطب بسرعة تتراوح بين 33 إلى مئة قدم (10.05 إلى 30.48 مترا) في الثانية.

ويخلق هذا سحابة غازية معدية ومضطربة قادرة على الوصول إلى مكان ما على مسافة بين 23 إلى 27 قدما (سبعة إلى 8.22 مترا).

ICYMI, respiratory droplet expulsion with forced expiration in @JAMA_current this week. Possible correlation with late labor. Look at the videos. #COVID19 https://t.co/uZXPszrPiE