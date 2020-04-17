تقرير: مصابون بفيروس كورونا يستجيبون لعقار تجريبي أنتجته شركة أميركية

قفز اسم شركة "غيلياد ساينسيز" للأدوية 16 بالمئة عند إغلاق السوق الخميس، بعد تقرير إعلامي أورد بيانات مشجعة عن تجارب لعقار "ريمديسيفير" التجريبي للشركة الأميركية، على مرضى في حالات خطرة من كوفيد-19.

وذكر موقع (ستات) الإخباري الطبي على الإنترنت، أن مستشفى تابعا لجامعة شيكاغو يشارك في دراسة خاصة بالدواء المضاد للفيروسات، قال إنه يرصد تعافيا سريعا من أعراض الحمى والجهاز التنفسي، وغادر جميع المرضى تقريبا المستشفى خلال أقل من أسبوع.

وقالت غيلياد في بيان إن "شمول البيانات بحاجة إلى تحليل من أجل استخلاص أي نتائج من التجربة".

وتتوقع غيلياد نتائج من المرحلة الثالثة من الدراسة على مرضى بحالات حادة من كوفيد-19 في نهاية الشهر، وتوفر بيانات إضافية من دراسات أخرى في مايو المقبل.

ولا يوجد حتى الآن دواء معتمد لفيروس كورونا المستجد، وهو مرض شديد العدوى، أصاب أكثر من مليوني شخص في أنحاء العالم.

وذكر موقع (ستات) أن مستشفى شيكاغو ميديسن استعان بمتطوعين عددهم 113 شخصا مصابين بحالات حادة من كوفيد-19 في تجربة غيلياد. وأضاف أن معظمهم غادروا المستشفى، بينما توفي مريضان.

وزاد الاهتمام بقوة بعقار غيلياد التجريبي في ظل جائحة كورونا. فقد أظهر تحليل لنشرة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن" الأسبوع الماضي، أن نسبة الثلثين من مجموعة صغيرة من المرضى المصابين بحالات حادة من كوفيد-19 شهدوا تحسنا في حالتهم بعد علاجهم بعقار ريمديسيفير.

وقفز سهم غيلياد، الذي أغلق عند 76.54 دولار، 16 بالمئة إلى 89.1 دولار بعد ساعات التداول الرسمي.