صحة

تقرير: مصابون بفيروس كورونا يستجيبون لعقار تجريبي أنتجته شركة أميركية

17 أبريل 2020
رغم الدراسات العلمية.. لا يزال البعض يعتقد أن فيروس كورونا المستجد نشأ في مختبر
رغم الدراسات العلمية.. لا يزال البعض يعتقد أن فيروس كورونا المستجد نشأ في مختبر

قفز اسم شركة "غيلياد ساينسيز" للأدوية 16 بالمئة عند إغلاق السوق الخميس، بعد تقرير إعلامي أورد بيانات مشجعة عن تجارب لعقار "ريمديسيفير" التجريبي للشركة الأميركية، على مرضى في حالات خطرة من كوفيد-19.

وذكر موقع (ستات) الإخباري الطبي على الإنترنت، أن مستشفى تابعا لجامعة شيكاغو يشارك في دراسة خاصة بالدواء المضاد للفيروسات، قال إنه يرصد تعافيا سريعا من أعراض الحمى والجهاز التنفسي، وغادر جميع المرضى تقريبا المستشفى خلال أقل من أسبوع.

وقالت غيلياد في بيان إن "شمول البيانات بحاجة إلى تحليل من أجل استخلاص أي نتائج من التجربة".

وتتوقع غيلياد نتائج من المرحلة الثالثة من الدراسة على مرضى بحالات حادة من كوفيد-19 في نهاية الشهر، وتوفر بيانات إضافية من دراسات أخرى في مايو المقبل.

ولا يوجد حتى الآن دواء معتمد لفيروس كورونا المستجد، وهو مرض شديد العدوى، أصاب أكثر من مليوني شخص في أنحاء العالم.

وذكر موقع (ستات) أن مستشفى شيكاغو ميديسن استعان بمتطوعين عددهم 113 شخصا مصابين بحالات حادة من كوفيد-19 في تجربة غيلياد. وأضاف أن معظمهم غادروا المستشفى، بينما توفي مريضان.

وزاد الاهتمام بقوة بعقار غيلياد التجريبي في ظل جائحة كورونا. فقد أظهر تحليل لنشرة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن" الأسبوع الماضي، أن نسبة الثلثين من مجموعة صغيرة من المرضى المصابين بحالات حادة من كوفيد-19 شهدوا تحسنا في حالتهم بعد علاجهم بعقار ريمديسيفير.

وقفز سهم غيلياد، الذي أغلق عند 76.54 دولار، 16 بالمئة إلى 89.1 دولار بعد ساعات التداول الرسمي.

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تقرير: مصابون بفيروس كورونا يستجيبون لعقار تجريبي أنتجته شركة أميركية

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"أشبه بالمقامرة".. هكذا خدعت شركات صينية الحكومة البريطانية

17 أبريل 2020
الشحنة تحتوي على مجموعات فحوصات فيروس "كورنا COVID-19" مزيفة قادمة من بريطانيا.
الشحنة تحتوي على مجموعات فحوصات فيروس "كورنا COVID-19" مزيفة قادمة من بريطانيا.

في مارس الماضي، وقبل أن تكتشف المملكة المتحدة حجم التحدي الذي يواجهها في ما يتعلق باحتواء فيروس كورونا، كان عليها أن تحدد أولا حجم الإصابات الحقيقي بالفيروس على أراضيها، ولتحقق هذا كان عليها توسيع نطاق إجراء الفحوصات.

وفي ذلك الوقت، وعدت الحكومة البريطانية بإجراء 25 ألف فحص يوميا، لكنها لم تستطع أن تصل إلى هذا الرقم.

وبحسب نيويورك تايمز، قدمت شركتان صينيتان هما "AllTest Biotech" و “وWondfo Biotech” الحل، لكنه كان حلا أشبه بـ"مقامرة"، كما تقول الصحيفة.

عرضت الشركتان الصينيتان مجموعة أدوات اختبار للفيروس يمكن إجراؤه من المنزل. وكان سعر الحزمة التي تتكون من مليوني جهاز اختبار عشرين مليون دولار، وكانت الشروط مثيرة للريبة نوعا ما.

استدعت الصفقة من المسؤولين البريطانيين الجواب بـ"نعم أو لا"، ودفع الأموال مقدما، وأيضا نقل "أجهزة الاختبار" إلى بريطانيا من مكان خزنها في الصين.

تعتمد الأجهزة الصينية على وخز إبرة في الجسم ومن ثم إجراء تحليل للدم، ونظريا، يمكن لأي شخص إجراء الفحص لنفسه.

ووافق المسؤولون البريطانيون على الصفقة. وبحسب نيويورك تايمز، فإن رئيس الوزراء البريطاني وصف الأجهزة "البسيطة مثل اختبار الحمل" على إنها "قادرة على إحداث تغيير استثنائي".

لكن هذا لم يحصل، لأنه تبين إن الأجهزة التي دفعت بريطانيا سعرها مقدما، لم تكن تعمل.

ووجد مختبر في جامعة أكسفورد أن نصف مليون من الاختبارات لم تكن دقيقة بما فيه الكفاية، كما إن الباقي ترك في المخازن بدون استعمال نتيجة الشكوك في فعاليته.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إن الحكومة "ستحاول استعادة الأموال دون أن يحدد كيفية ذلك".

حتى يوم الأربعاء، كانت بريطانيا لا تزال تجرى أقل من 20 ألف فحص تشخيصي يوميا. ويعد المسؤولون الآن بالوصول إلى 000 100 في اليوم بحلول نهاية الشهر، وما يصل إلى 000 250 اختبار في اليوم بعد ذلك بوقت قصير.

وقد تتعرض الحكومة البريطانية المشكلة حديثا، والتي عانت أساسا من إصابة رئيسها بوريس جونسون بالفيروس، بسبب الصفقة إلى مزيد من التشكيك بأدائها، بعد إن أعلن رئيس اللجنة البرلمانية لدراسة الاستجابة للفيروس غريغ كلارك، إن "وعود الحكومة تبدو غير واقعية".

وأضاف "أعتقد أن من الواضح أنه كان علينا أن نتحرك في وقت سابق بشكل أكثر اتساعا".

وبعد ظهور الشكاوى البريطانية حول مجموعات الاختبارات، ألقت الشركتان الصينيتان باللائمة على المسؤولين والسياسيين البريطانيين لـ"سوء الفهم أو المبالغة فى تقدير جدوى الاختبارات".

إحدى الشركتين قالت إن "منتجها كان مخصصا فقط كمكمل للمرضى الذين ثبتت نتيجة إصابتهم بالفيروس، بينما قالت الأخرى إن "الاختبارات استخدمت فقط من قبل المختصين"، وليس من قبل المرضى في المنزل.

ومن خلال مقارنة اختبارات الفيروس باختبارات الحمل، اللتين يعتمد كلاهما على فحص الأجسام المناعية المضادة للفيروس، يتبين، بحسب الخبراء، إن "المريض قد لا يكّون أجساما مضادة للفيروس إلا بعد عشرين يوما من الإصابة".

وحذرت منظمة الصحة العالمية في بيان صدر في 8 أبريل، من أن الاختبارات السريعة للأجسام المضادة "لها فائدة محدودة" بالنسبة للمرضى، وقالت للأطباء إن مثل هذه الاختبارات لا تزال غير صالحة لأغراض سريرية.

وحتى في أواخر مارس، ومع طغيان الوباء على المستشفيات في إيطاليا وإيران، تجاهل المسؤولون البريطانيون نصيحة منظمة الصحة العالمية بتوسيع نطاق الاختبارات التشخيصية في أسرع وقت ممكن.

ولهذا، حسب نيويورك تايمز، تأخرت بريطانيا بالبحث عن مواد اختبار إلى الوقت الذي اشتد فيه تنافس الدول عليها.

وحتى الآن، أصيب نحو 105 ألف شخص في بريطانيا بالفيروس، فيما توفي جراءه نحو 14 ألفا.

ومن بين الذين أصيبوا في بريطانيا، ولي العهد الأمير تشارلز، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزراء وبرلمانيون.

ويواجه تعامل الصين مع انتشار الفيروس الذي انطلق من أراضيها قبل أن يضرب العالم، تشكيكا دوليا واسع النطاق.

وحذرت المملكة المتحدة الصين الخميس من أنها يجب أن تجيب على "أسئلة صعبة حول ظهور الفيروس ولماذا لم يتم وقفه قبل الآن". كما كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اتهمت بكين بأنها "أخفت" خطورة الوباء عندما بدأ في الصين.

واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن هناك فجوات في إدارة الصين لأزمة فيروس كورونا المستجد، قائلا لصحيفة "فاينانشال تايمز" إن "هناك أشياء حدثت ولا نعرفها".